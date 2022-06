Industrie Schaffner-CEO Marc Aeschlimann läutet Wachstumsphase ein: «Wir wollen mindestens 5 Prozent pro Jahr wachsen» Der Umbau von Schaffner ist abgeschlossen. Jetzt will der EMV-Filter-Spezialist wachsen. Die Elektrifzierung der Gesellschaft ist die grosse Chance für das Unternehmen aus Luterbach. Die Ambitionen sind gestiegen. Sébastian Lavoyer 09.06.2022, 18.37 Uhr

So präsentiert sich das neue Logo von Schaffner am Hauptsitz in Luterbach. Sébastian Lavoyer / Solothurner Zeitung

Als Urs Kaufmann 2016 begann, sich mit Schaffner auseinanderzusetzen, war für ihn schnell klar: Dieses Unternehmen braucht eine Kurskorrektur. Man war zu breit aufgestellt, schrieb zu wenig konstant Gewinne und man hatte offensichtlich auf die falschen Pferde gesetzt. Sorgenkind war insbesondere der Bereich Kraftmagnetik, den man in den Jahren zuvor durch den Aufkauf diverserer Firmen vergrösserte.

Daran musste er etwas ändern. Kaufmann erinnert sich: «Schaffner hat das Geschäftsfeld nie wirklich in Schwung gebracht. Man hat sich beim Kaufen und Zusammenlegen der Firmen übernommen.» Und:

«Wir schrieben tiefrote Zahlen.»

Fast 14 Millionen Verlust schrieb die Division im Geschäftsjahr 2015/16 und noch immer fast 7 Millionen im Jahr darauf, zu dessen Ende Kaufmann Verwaltungsratspräsident wurde.

EMV-Filterlösungen betrachtete man damals als Cashcow. Man verdiente ordentlich Geld, aber gross investiert hat man vor allem im Bereich Kraftmagnetik. Auch der Automobilbereich war noch immer rentabel, wurde aber nicht als strategisch erachtet, weshalb man auch dort nicht mehr investierte.

Die Transformation ist vorbei, Verwaltungsratspräsident Kaufmann geht

Die Prioritäten von Schaffner sind heute ganz andere. 2021 hat das Unternehmen mit Sitz in Luterbach den Kraftmagnetikbereich an die schwedische AQ Group verkauft. Das, nachdem das Geschäftsfeld 2019/20 erstmals seit 2014/15 wieder einen Gewinn erwirtschaftete . Der Fokus liegt heute ganz klar auf EMV-Filtern, wobei diverse Megatrends dies zu begünstigen scheinen. Allen voran die Elektrifizierung der Gesellschaft.

Der Fokus liegt dabei ganz klar auf zwei Geschäftsbereichen: Industrie und Automobil. Wobei das Industrie-Standbein ganz klar das Rückgrat von Schaffner sei, so Kaufmann. Und zum Automobilsektor meint er: «E-Mobilität ist ein grosses Wachstumsgebiet, wir wollen uns in diesem Bereich ein zweites Standbein aufbauen.» Allerdings ist das eine Investition, die Zeit braucht. Weil man drei, vier Jahre nicht investiert hat, ist die Auftragspipeline noch schwach.

Kaufmann tritt bei der nächsten Generalversammlung (Anfang 2023) aus persönlichen Gründen als Verwaltungsratspräsident von Schaffner ab. Die Transformation ist abgeschlossen – und CEO Marc Aeschlimann läutet jetzt eine neue Phase des Wachstums ein. Schaffner sei jetzt auf zukunftsträchtige Märkte fokussiert, man habe eine neue Kultur im Unternehmen etabliert und man hat sich ein neues Erscheinungsbild verpasst. Schaffner 2.0, quasi.

Schaffner ist Marktführer und will dazu kaufen

Schaffner: Der Eingang mit dem neuen Logo und dem neuen Slogan «more power to you». Sébastian Lavoyer

Am offensichtlichsten wird das, wenn man das Logo am Hauptsitz betrachtet. Oder am Eingang, wo der neue Slogan «More power to you» auf der automatischen Glasschiebetür steht. Was man nun in diesem neuen Kleid erreichen will, definiert Aeschlimann so: «Wir wollen im Durchschnitt mindestens 5 Prozent pro Jahr wachsen, streben eine Ebit-Marge von 10 bis 12 Prozent an und evaluieren laufend potenzielle Akquisitionen.»

Um diese Wachstumsziele zu erreichen, hat Schaffner 20 Zielmärkte definiert, in denen EMV-Lösungen heute schon gefragt und künftig wohl noch gefragter sind. Von Aufzügen über Datenzenter bis hin zum Maschinenbau und der Robotik.

Im Industriesektor ist Schaffner laut eigenen Angaben heute Weltmarktführer mit einem Marktanteil von 25 bis 30 Prozent. Allerdings gibt es auch Industriebereiche, in denen man noch Potenzial sieht: Konkret sind das die Wachstumsmärkte Robotik, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und LED-Beleuchtung.

Das sind nicht riesige Märkte, schon gar nicht in Bezug auf EMV-Lösungen. Die Weltmärkte in den Bereichen Robotik, Ladestationen und LED-Beleuchtung hätten ein Volumen von zwischen 10 und 30 Millionen Franken im Hinblick auf die dort benötigten EMV-Lösungen. Aeschlimann sagt: «In diesen stark wachsenden Märkten wollen wir überproportional wachsen.»

In Luterbach arbeitet Schaffner am Aktivfilter für Elektroautos

Ein Blick ins Innere von Schaffner. Fotografieren ist in den Laboren, wo die Aktivfilter gebaut und getestet werden nicht erlaubt. Sébastian Lavoyer

Im Automobilsektor ist Schaffner schon heute mit Antennen für schlüssellose Zugangssysteme präsent, will aber auf noch mehr Plattformen vertreten sein. Zudem sieht Aeschlimann enormes Potenzial in der Elektromobilität. Genau deshalb treibt man unter anderem in dem Bereich auch Innovationen voran.

Was das konkret heisst: Schaffner arbeitet an sogenannten Aktivfiltern. Die erzielen nicht nur eine bis zu 50 Mal grössere Dämpfung, sie sind auch kleiner und leichter als die heutige Filtergeneration. Und weniger Gewicht bedeutet in der E-Mobilität mehr Reichweite. Aeschlimann: «Das ist die Zukunft.» Und die ist bei Schaffner schon Gegenwart.