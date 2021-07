Einblick Gerlafingen: Wenn Stahl- und Walzwerk stillstehen

Industrie Gerlafingen: Wenn Stahl- und Walzwerk stillstehen und die Instandhalter durch Öfen, Walzen und Stranggussanlagen wuseln Ein Besuch der anderen Art. Wir spazieren durch Öfen, die sonst fast 1400 Grad heiss sind, werden Zeugen, wie eine Halle verlängert und eine neue Anlage aufgebaut wird. Alles mit dem Ziel die Stahlproduktion in Gerlafingen auf Vordermann zu bringen. Denn jetzt steht fast alles still, damit in wenigen Tagen wieder rund um die Uhr gearbeitet werden kann. Mit mehr Leistung und weniger Energie. Sébastian Lavoyer 31.07.2021, 05.00 Uhr

Einblick in das Stahlwerk in Gerlafingen. Michel Lüthy

Stillstand nennen sie es. Weil sie die Maschinen ausstellen, die Öfen, die Walzgerüste, die Coilhandlingsanlage. In Gerlafingen ruht ein Grossteil der Stahlproduktion im Sommer jeweils für rund drei Wochen. Was in dieser Zeit geschieht, hat jedoch mit Stillstand und Ruhe reichlich wenig zu tun. Revision, Instandhaltung, das ist es, was während dieser Tage Ende Juli, Anfang August auf dem Programm steht. Ein zweites Mal geschieht das jeweils im Winter, während der Zeit des Jahreswechsels. Um die fünf Wochen sind es pro Jahr, ansonsten laufen die Anlagen in Gerlafingen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche.

Aber eben, sie nennen es Stillstand, aber in den Hallen zwischen Eisenbahngeleisen und Emme geht es zu und her wie auf einem Ameisenhaufen. Gerhard Dyrdek, technischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung, führt uns über das Gelände, durch Hallen, Anlagen und abgekühlte Öfen. Er ist Deutscher, wuchs in der Nähe von Duisburg auf, Ruhrpott, quasi das Herz der Stahlindustrie in Europa. Wie fast alle in technischen Positionen bei Stahl Gerlafingen, stammt er nicht aus der Schweiz. «Hüttentechnik», die Wissenschaft des Schmelzens und Umformens von Metallen, wird hierzulande nicht unterrichtet.

Alte Anlage ersetzen, um Energie zu sparen

Dyrdek ist seit bald zehn Jahren in Gerlafingen tätig. Er führt uns entgegen der Laufrichtung des Stahls durch das Werk. Vom Ende zum Anfang, vom Coilhandling, also der Abfertigung der rund 2,2 Tonnen schweren Wickel aus Stahldraht (Coils; zwischen 5,5 und 20 Millimeter dick), zurück zum Lichtbogenofen, wo hier – im grössten Recycling-Betrieb des Landes – mittels Kurzschlüssen der Schrott aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland eingeschmolzen wird. Aus den aufgewickelten Stahldrähten wird in weiteren Arbeitsschritten Bewehrungsstahl, also unter anderem die Stahlmatten, die beim Bau von Häusern und Brücken in den Beton gegossen werden. Rund 1 Million Tonnen werden in der Schweiz pro Jahr verbaut, gut die Hälfte davon kommt aus Gerlafingen, der Rest muss importiert werden.

Bei der Installation der neuen Coilhandlingsanlage kommen auch zahlreiche regionale Firmen zum Zug. Hanspeter Bärtschi / SZ Die Anlage selbst aber kommt von einem schwedischen Hersteller. Hanspeter Bärtschi / SZ Alternativ hätte es noch einen Anbieter aus China und einen aus Italien gegeben. Hanspeter Bärtschi / SZ Stahl Gerlafingen entschied sich für die Schweden, da schon die Anlage vom selben Hersteller kam und man gute Erfahrunge damit machte. Hanspeter Bärtschi / SZ Der Übergang vom Walzwerk auf die neue Coilhandlingsanlage muss ebenfalls erneuert werden. Die neue Anlage ist grösser und effizienter. Hanspeter Bàrtschi / SZ In der Halle, wo die Walzen die Stahlknüppel zu drähten umformen, hat ein Gabelstapler die Isolation eines Abgasschachts demoliert. Während der Revision wird der Schaden geflickt. Hanspeter Bärtschi / SZ Hier im Walzwerk soll im Winter eine neue Lasermessanlage installiert werden, damit man auf den Profilstahl glühend heiss auf den Zehntelmillimeter genau vermessen kann. Jetzt wird das Fundament für die Anlage gemacht. Hanspeter Bärtschi / SZ Während des Betriebs ist es in den Gasöfen, wo die Knüppel auf über 1200 Grad aufgeheizt werden, bis zu 1380 Grad heiss. Jetzt wird revidiert. Hanspeter Bärtschi / SZ Das Feuerfestgestein am Boden, wo sonst die Knüppel drüber gestossen werden, muss herausgespitzt und ersetzt werden. Das macht eine Spezialfirma aus Deutschland mit polnischen Mitarbeitenden. Hanspeter Bärtschi / SZ Bei der Stranggussanlage, wo aus geschmolzenem Schrott die Knüppel gegossen werden, mussten mehrere Stahlträger ersetzt werden. Die Hitze macht dem Material zu schaffen. Hanspeter Bärtschi / SZ Sie nennen es Stillstand, doch während der Revision arbeiten fast 400 Menschen in den Hallen von Stahl Gerlafingen. 145 Instandhalter kommen aus dem Unternehmen selbst, der Rest ist extern. Hanspeter Bärtschi / SZ Im LIchtbogenofen wird der Schrott eingeschmolzen. Zuvor wird er mit Abgasen vorgewärmt. Unter der Hitze leidet auch der Ofen und das ihn umgebende Kühlungssystem. Hanspeter Bärtschi / SZ Der technische Direktor, Gerhard Dyrdek, spricht von einem Vanbaquespiel zwischen Aufwärmen und Kühlen. Je heisser man der Schrott in den Ofen bringt, desto weniger Energie braucht es, um ihn zu schmelzen. Zugleich leiden unter der Hitze die Gerätschaften. Hanspeter Bärtschi / SZ Es wird gehämmert, gespitzt und gebohrt während des Stillstands. Hanspeter Bärtschi / SZ Pro Jahr wird das Werk zwei Mal für Revisionen abgestellt. Einmal im Sommer, einmal im Winter. Während dieser rund vier bis fünf Wochen werden die Anlagen auf Vordermann gebracht. Hanspeter Bärtschi / SZ

Diese Revision ist speziell. Denn am Ende der Produktionskette wird am meisten gewerkt. Die Coilhandlingsanlage wird nicht bloss revidiert, sondern komplett ersetzt.

«Die alte Anlage wurde 1990 eingebaut. Wir ersetzen sie, um effizienter zu werden, Energie einzusparen»,

sagt Dyrdek, als wir uns von aussen nähern. Die Beltrame Gruppe, Besitzerin des Stahlwerks in Gerlafingen, macht hier den Anfang einer ganzen Reihe von Investitionen. Um Energie, insbesondere auch CO 2 einzusparen, denn das wird künftig immer teurer werden.

Investitionen 95 bis 100 Millionen Franken für die Modernisierung des Werkes in Gerlafingen Die Beltrame Gruppe trimmt Stahl Gerlafingen für die Zukunft. Wer daran gezweifelt hat, sieht sich längst eines besseren belehrt. Schon im vergangenen Jahr investierten die italienischen Besitzer rund 13 Millionen Franken in ihr Werk an der Grenze zum Kanton Bern. In zwei neue Kräne, eine neue Produktionsmaschine, ein neues chemisches Lager. Und da machen sie dieses Jahr weiter. Jetzt wird für rund 8 Millionen Franken eine neue Coilhandlingsanlage installiert, im Winter kommen eine neue Lasermessanlage bei den Profilwalzwerken und eine neue Reckanlage für die Weiterverarbeitung. Doch damit ist nicht Schluss. Gerhard Dyrdek, technischer Direktor von Stahl Gerlafingen, sagt: «Wir planen in den nächsten 5 Jahren 95 bis 100 Millionen Franken auszugeben. Nichts tun wäre ein Rückschritt.» Das passt ins Gesamtbild, das CEO Alain Creteur vor einem Jahr im Interview mit dieser Zeitung zeichnete. «Ich bin überzeugt, dass wir mit ein paar Investitionen 20 bis 30 Prozent produktiver sein können», sagte er damals. Darum geht es letztlich: Gleichviel oder mehr Output mit weniger Energieaufwand. Die Coilhandlingsanlage ist der Auftakt einer ganzen Reihe von Massnahmen, die genau darauf abzielen. Ein neuer Ofen, der rund 20 Prozent weniger Gas braucht, und eine neue Schweissanlage stehen am anderen Ende. Mit am interessantesten sind die Einsparungen im Bereich CO 2 , denn das Ausscheiden von CO 2 wird im Zuge der Nettonull-Politik immer teurer werden.

Die Halle am südlichen Ende des rund 560'000 Quadratmeter grossen Geländes von Stahl Gerlafingen musste um knapp 50 Meter verlängert werden. Die neue Anlage ist nicht nur effizienter, sondern auch grösser. Sie kommt vom selben Hersteller aus Schweden wie ihr Vorgänger. Alternativ hätte es noch einen Anbieter in China gegeben und einen aus Italien. Aber warum wechseln, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat? Dyrdek sagt: «Ich brauche Anlagen, die wenig Instandhaltung brauchen, die stabil sind. Schon bald wird hier wieder 24/7 produziert, Vierschichtbetrieb. Jede Störung kostet Geld, weil die Produktion unterbrochen werden muss.»

Im Sommer bis zu 50 Grad in der Halle

Am Samstag, 17. Juli wurde die Produktion hier eingestellt. Von da an haben die Handwerker (Dyrdek: «Viele Firmen, die hier arbeiten, kommen aus der Region.») drei Wochen, dann muss alles ineinandergreifen. Fehlerspielraum gibt es kaum. Praktisch jeder Handgriff ist orchestriert. Während der drei Wochen des Stillstands arbeiten um die 75 Spezialisten an der neuen Anlage und rund 300 revidieren die alten, 165 Externe und 145 Instandhalter von Stahl Gerlafingen.

Metallisches Geklirr begleitet uns auf dem Weg in die Halle. Es wird geschraubt, gebohrt, gerackert. Mit einem Brückenkran werden Träger und Abdeckungsbleche montiert und fixiert. Zwischen den bestehenden Anlagen, auf denen aus den Knüppeln (Stahlblöcke mit den Massen 170x130x13640 Millimeter) durch eine Serie von Walzprozessen letztlich ein Draht von mindestens 5,5 Millimeter wird, und der Coilhandlingsanlage. Hier werden die rund 9 bis 11 Kilometer Stahldraht, die aus einem einzigen Knüppel entstehen, zu Wickeln aufgerollt und somit transportfähig gemacht.

Am Tag unseres Besuchs ist es angenehm in der Halle, vielleicht 25 Grad. Wenn die Maschinen wieder laufen, wird es in den Sommermonaten an einigen Orten um die 40 bis 50 Grad heiss.

«Der Stahl braucht eine Temperatur von um die 1100 Grad, damit wir ihn formen und aufwickeln können. Hier drin kühlt er dann auf 20 Grad runter»,

sagt Dyrdek. Die Abwärme sammelt sich in den hohen Räumen, der Schweiss perlt schon beim Gedanken daran auf der Stirn.

Die neue Anlage hier ist effektiver als die alte. Entscheidend ist nicht unbedingt die Mehrmenge, sie wird rund 6000 Tonnen pro Jahr mehr abwerfen, was einer Steigerung von rund einem Prozent entspricht (die alte Anlage schaffte gut 600'000 Tonnen pro Jahr), sondern die Tatsache, dass sie das Material schneller verarbeitet als die alte Anlage. «Der neue Ofen, den wir im Winter 2022/23 einbauen wollen und mit dem wir rund 20 Prozent Gas einsparen können, macht nur mit dieser Anlage Sinn», erklärt Dyrdek.

Gerhard Dyrdek, technischer Leiter bei der Stahl Gerlafingen über die Revision. Hanspeter Bärtschi / Sébastian Lavoyer

Und so machen wir uns auf den Weg dorthin, wo dereinst die grosse Einsparung gemacht wird. Am Walzwerk vorbei, wo während der nächsten Revision eine neue Lasermessanlage installiert werden soll. Damit der glühend heisse Stahl auf den Zehntelmillimeter genau vermessen werden kann. Es rattert und motort, ein Bagger spitzt den Boden auf, Vorarbeiten für das neue Fundament der Lasermessanlage. Weiter vorne wird die Isolierung der Abgasleitung erneuert. Ein Stapler hat sie mit dem Mast beschädigt. «Wir nutzen die Abgase, um damit sämtliche Gebäude zu heizen und Warmwasser für die ganze Anlage zu machen», so Dyrdek.

Spezialfirma aus Polen geholt

Wo immer möglich – und ökonomisch sinnvoll – werden Energien zurückgewonnen. Oder wenigstens so effizient wie möglich gearbeitet. Das zeigt sich auch bei der Revision der Gasöfen, wo die Knüppel während des Betriebs wieder aufgeheizt werden, damit sie danach durch die Walzen zu Drähten umgeformt werden können. Normalerweise ist es hier bis zu 1380 Grad heiss. Erst vier Tage nach dem Ausschalten der Öfen konnte man sie erstmals betreten, erst dann waren sie genügend heruntergekühlt.

Zum einen werden Feuerfeststeine am Boden rausgespitzt und ersetzt, zum anderen die Brenner, aus denen während des Betriebs Gas und vorgewärmte Luft in den Raum strömt, revidiert. Wegen der Hitze und dem Druck durch die tonnenschweren Knüppel, die hier über den Boden geschoben werden, zerbröselt das Gestein mit der Zeit. Revidiert wird der eine Ofen von einer Schweizer Firma, der andere von einer deutschen mit polnischen Handwerkern. Gemacht wird die Revision von einer polnischen Spezialfirma. «Beide Öfen in so kurzer Zeit auf Vordermann zu bringen, wäre für die Schweizer Firma zu viel, dafür ist sie zu klein», erklärt Dyrdek.

Im kleineren Ofen wird schon das Coating, ein schwarzer Anstrich an der Decke, wieder angebracht. Es hilft, die Hitze zu reflektieren. Wir gehen zum nächsten. Davor scheppert aus einem Radio «Love to hate me» von Blackpink, während von drinnen das Rattern der Presslufthämmer dröhnt. Staub hängt in der Luft, es ist um die 35 Grad heiss, noch immer. Um die 15 Mann arbeiten hier. Schutzbrillen, Atemschutz, Helme – es geht hier zu und her wie in einem Bergwerk. Dyrdek sagt:

«Jetzt beschwert sich keiner mehr wegen den Temperaturen. Als sie hier anfingen, war der Boden noch 90 Grad heiss, die Luft 45.»

Nach vier Tagen auskühlen. Rund 100 Stunden wird es dauern, bis der Ofen wieder auf Betriebstemperatur ist.

Alles soll im Kreislauf bleiben

Unsere Weg führt zu Jennifer Engel, einer von zwei Frauen, die im Stahlwerk arbeiten. Prozessingenieurin, Österreicherin. Sie führt uns die Treppe hoch zur Stranggussanlage. Hier wird normalerweise der flüssige Stahl, das heisst der geschmolzene Schrott, zu Knüppeln gegossen. Träger mussten ersetzt werden, auch sie leiden unter der Hitze. Jetzt werden sie gerade wieder mit Betonplatten abgedeckt. Mit Wasserstrahlen oder Wasserkühlung wird der Stahl hier so weit runtergekühlt, dass er formfest ist.

Wir gehen weiter, machen uns auf den Weg die Treppen hoch zum Lichtbogenofen. Alles ist staubig, «Metallstaub», wie Engel sagt, der bei der Produktion anfällt. Ein neuer 13 Tonnen schwerer Rucksack wird hier bald an den Schacht montiert. Dort drin wird der Schrott vorgewärmt, zwei Körbe je 45 Tonnen pro Charge, daraus werden 80 Tonnen Stahl, 10 Tonnen Schlacke, auch die wird hier weiterverarbeitet und dann vermarktet. Möglichst alles soll im Kreislauf gehalten werden – und das möglichst effizient. Darum die ganzen Revisionen, die Erneuerungen. Darum der Stillstand.