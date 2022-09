Industrie CWA baut Kabinen für Vorzeige-Stadtseilbahn in Paris: CEO Hunziker fordert, dass auch die Schweiz umdenkt Die Gondelkabinen aus Olten werden in die ganze Welt geliefert. Die Schweiz aber hat ihre Seilbahn-Pionierrolle aus der Hand gegeben. Jetzt fordert CWA CEO Thomas Hunziker ein Umdenken im Bereich öffentlicher Verkehr. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 02.09.2022, 16.00 Uhr

CWA CEO Thomas Hunziker posiert vor einem der neu gebauten Standseilbahnfahrzeuge Sierre-Crans Montana. In diesen Tagen werden sie ins Wallis geliefert. Bruno Kissling

Ein kreischendes Schleifgeräusch unterbricht Thomas Hunziker. Er steht vor den neu gebauten Standseilbahnfahrzeugen Sierre-Crans Montana. In den Sommermonaten hat Garaventa im Auftrag der Walliser die Seilbahntechnik und die knapp 4 Kilometer lange Strecke komplett erneuert. Sechs bis zehn Fahrzeuge in der Grössenordnung der Crans-Montana-Bahn realisiere die CWA jährlich, sagte der CEO des Oltner Carrosserie-Unternehmens eben, als er von der Schleifmaschine unterbrochen wurde.

Nebenan werden die Kabinen der 4er-Gondel der Mölltaler Gletscherbahn (Österreich) einer umfassenden Revision unterzogen. Es sind Kabinen des Typs Omega s. 1983 auf den Markt gebracht, waren sie die erste Generation der Omega-Kabinen. Kein anderer Kabinentyp verkaufte sich häufiger als Omega, auch wenn seit vier Jahren Omega V, die fünfte Generation auf dem Markt ist. Man findet sie unter anderem bei der V-Bahn von Grindelwald auf den Männlichen.

Omega 4 und 5 sind die Bestseller der CWA. 2000 bis 3000 Kabinen und Fahrzeuge sind es insgesamt, die das Werk in Olten jährlich verlassen, das ergänzt Hunziker, als es wieder ruhiger ist. Bestimmt für Umlaufbahnen, Pendelbahnen oder Standseilbahnen, aber auch mal für eine Flughafenbahn oder den Hogwarts-Express der Universal Studios in Florida.

CWA liefert mehr als 90 Prozent der Kabinen ins Ausland

Die Schweiz ist zwar Pionierland, wenn es um Seilbahnen geht, aber der Grossteil der Kabinen aus Olten geht in die weite Welt hinaus. Hunziker sagt: «Über 90 Prozent von dem, was wir hier bauen, geht ins Ausland.» Noch immer ist der Alpenraum bezüglich Umsatz das Zentrum des Seilbahn-Universums von Doppelmayr-Garaventa, dem Mutterhaus von CWA. Rund 40 Prozent setzt der Seilbahn-Weltmarktführer hier um (siehe Box unten).

Neue Linien, wie jene von Grindelwald an den Eiger, gibt es in Europa nur noch ganz selten. Zvg

Aber nur selten werden neue Linien erschlossen wie beispielsweise der Teil der V-Bahn, der Grindelwald mit dem Eiger verbindet. Die Regel sind Erneuerungen bestehender Anlagen. Oft geht es um mehr Komfort, auch um die Ausweitung des Sommerangebotes, Stichwort Mountainbike, und damit einhergehende angepasste Anforderungen an das Transportsystem. Hunziker sagt: «Der Markt bei den klassischen Wintersportgebieten ist auf sehr gutem Niveau stabil.» Stabil, aber nicht wachsend.

Usus sind Ersatzneubauten wie die mit Omega-V-Kabinen bestückte Männlichen-Bahn (ebenfalls Teil des V-Bahn-Projektes der Jungfraubahnen). Zvg

In Asien und Südamerika floriert das Geschäft, in Europa stagniert es

Die Wachstumsmärkte sind anderswo. Zum Beispiel in Südostasien, wo immer mehr Touristenattraktionen mit Seilbahnen erschlossen werden. Wie die 2016 eröffnete Pendelbahn in der Halong-Bucht Vietnams. In den grössten Pendelbahnkabinen der Welt schweben seither pro Fahrzeug 230 Personen auf zwei Stockwerken über die Bucht. Die Kabinen wurden in Olten gebaut.

Die grösste Pendelbahnkabine der Welt kann bis zu 230 Personen auf einmal über die Halong-Bucht in Vietnam transportieren. Gebaut wurde die Gondel in Olten. Zvg

Riesiges Potenzial verspricht man sich bei den Kabinenbauern auch von den Stadtseilbahnen. La Paz verfügt mit einem über 30 Kilometer weitreichenden Seilbahnnetz über das grösste zum öffentlichen Verkehr zählende Gondelnetz der Welt. Die Kabinen kommen aus Olten. Und, so Hunziker weiter:

«Vor knapp zwei Jahren haben wir fast 400 Gondelkabinen für die Stadtseilbahn in Mexiko City bauen können.»

Bis 144’000 Personen kann die Cablebús Línea 1 im Norden von Mexiko City am Tag transportieren. Sie ist seit 2021 in Betrieb. Zvg

In 33 Minuten bringt die Cablebús Línea 1 die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils Gustavo A. Madero im Norden der 20-Millionen-Metropole über hügliges Gelände in das 10 Kilometer entfernte Viertel Cuatepec mit Metro- und Busanschluss. Bis zu 144’000 Personen können täglich befördert werden. Zuverlässig über dem stockenden Verkehr schwebend.

So sehen die Stationen auf der rund 10 Kilometer langen Strecke im Norden von Mexikos Hauptstadt aus. Zvg

Hunziker: «Es braucht in Europa einen Paradigmenwechsel»

Die Schweiz habe wichtige Pionierarbeit geleistet. Gerade auch bei den Stadtseilbahnen, beispielsweise mit dem vor über 100 Jahren erbauten Marzili-Bähnchen in Bern oder der Polybahn in Zürich. Aber, so Hunziker: «Es ist wichtig, dass wir diese Innovationskraft nicht verlieren.» Während in Lateinamerika «die Seilbahn als städtisches Verkehrsmittel akzeptiert» sei, verbinde man sie bei uns noch immer automatisch mit Skifahren oder Bergerlebnis. Hunziker: «Es braucht einen Paradigmenwechsel.»

Und Projekte wie die Aaregondel, muss man anfügen. Und Leute wie Reto Grimm, der Mann, der die Idee aufbrachte. Leute, die vorangehen. Aber auch Behörden, die umdenken, die die Seilbahn als Möglichkeit sehen, den öffentlichen Verkehr zum Fliegen zu bringen und damit die Strassen zu entlasten. So wie es La Paz vor rund 10 Jahren mit dem Bau der ersten kuppelbaren Kabinenbahn im städtischen Gebiet angefangen hat.

Die Stadtseilbahn in Paris könnte zum Vorzeigeprojekt werden

Europa stand und steht dieser Entwicklung noch immer zögerlich gegenüber. Hunziker: «Es gibt kaum ein wirkliches Vorzeigeprojekt.» Doch das ändert sich gerade. Im Süden von Paris baut Doppelmayr für den Auftraggeber Île-de-France Mobilités eine Seilbahn. Die 4,5 Kilometer von Bois Matar zur nächsten Metro soll man so ab 2025 in rund 18 Minuten in der Luft zurücklegen können, während man heute mit dem Bus 45 Minuten unterwegs ist. Fünf Stationen, davon drei Zwischenstationen im neu entstehenden grünen Erholungsgebiet Tégéval, 33 weisse Masten, möglichst unauffällig in die Landschaft eingefügt.

So sehen die Planungsabsichten von Île-de-France Mobilités in Paris aus. Ab 2025 soll die Seilbahn in Betrieb gehen. Zvg

Natürlich verändert dieser Bau das Stadtbild. Deshalb legt man grosses Augenmerk auf eine achtsame landschaftliche und architektonische Einbettung der Seilbahn und auf die Akzeptanz der lokalen Akteure, die bereits in die Planungsstudien einbezogen werden. Zudem bringt die Seilbahn einige entscheidende Vorteile: Sie ist emissionsarm, schwebt kontinuierlich durch die Luft und ist keinen Staus unterworfen (Zeitgewinn in Paris für 4,5 Kilometer: bis 27 Minuten).

CWA: Paris, Ile-de-France Mobilités, Planungsabsichten, 2022. Zvg

Einer der ganz grossen Vorteile der Seilbahn: Sie kostet zwar rund 130 Millionen Euro für besagte Strecke, knapp 30 Millionen pro Kilometer. Verglichen mit der Verlängerung des U-Bahnnetzes in Wien um 11 Kilometer ist das aber ein Schnäppchen, kostet die Erweiterung doch satte sechs Milliarden Euro. Hunziker ist überzeugt:

«Ich glaube, das Paris-Projekt könnte die Diskussionen in Europa neu entfachen.»

Längst sind wir im Ende 2018 realisierten Erweiterungsbau Halle 5 angekommen. Mehrere Millionen Franken hat die CWA damals investiert und in der Folge die Belegschaft von 130 auf 150 ausgebaut. Hier werden die Omega-5-Kabinen gebaut. Und hier wird der grosse Unterschied zum Vorgängermodell sichtbar: CWA hat die Produktion industrialisiert.

CWA denkt über Insourcing gewisser Produktionsbereiche nach

Fertig ist die Produktionsstrasse, wo Robotergreifer Hand in Hand mit Menschen arbeiten, seit 2020. Im gleichen Jahr hat Hunziker die Führung der CWA übernommen. Zuvor war er unter anderem CEO der Lenzerheide Bergbahnen und zuletzt während fünf Jahre Leiter des Verkaufs von Garaventa, die vor 20 Jahren zum Seilbahnpionier Doppelmayr stiess und die CWA mit Grossprojekten auf Trab hält.

Genauso wie die Knappheiten bei den Rohstoffen. Längere Lieferzeiten, aufwendige Planung: Die letzten zweieinhalb Jahre mit Pandemie und Ukraine-Krieg hätten Abhängigkeiten gnadenlos aufgedeckt, sagt Hunziker. Und: «Wir prüfen gewisse Produktionsbereiche zu uns zurückzuholen.» In- statt Outsourcing. Weil man extrem hohe Qualitätsansprüche habe, wolle man möglichst die ganze Prozesskette kontrollieren können. Das eine oder andere sei sich am Tun, aber noch sei nichts spruchreif.

Im Spätsommer werden die Kabinen in die weite Welt hinaus verschickt

Obschon der Weltmarkt mit einem jährlichen Auftragsvolumen von 1 bis 1,5 Milliarden Franken ein Nischenmarkt ist und CWA in den Coronajahren einen Einbruch bei den Neuaufträgen von rund 30 Prozent einstecken musste, ist Hunziker optimistisch. Vielerorts läuft das Geschäft wieder rund. In diesen Tagen werden die neuen Standseilbahnfahrzeuge ins Wallis transportiert.

Überhaupt ist in diesen Tagen vieles in Bewegung in Olten. Unterdessen stehen wir unter freiem Himmel, da wo die Gondelkabinen in Reih und Glied auf ihre Abreise warten. Nach Spanien, Frankreich, Österreich, Italien, Vietnam, China und wo sie überall hin verschickt werden. Von Olten in die weite Welt hinaus.

So wurde die CWA Teil des grössten Seilbahnbauers der Welt

Sportanlagen Kleinholz und CWA Olten. Bruno Kissling

Die CWA wurde 1939 von Anton Frech als Carosserie-Werke Aarburg gegründet. Er begann mit dem Umbau amerikanischer Autos zu Sanitäts- und Feuerwehrwagen. Die erste Seilbahnkabine baute Frech 1956 für seinen Militärkollegen Gerhard Müller, einen Schweizer Seilbahn-Innovator. Und schon damals war die Konstruktion im Alumnium-Leichtbau. Anfang der 70er-Jahre arbeitete man erstmals mit dem österreichischen Seilbahnbauer Doppelmayr zusammen, der 2001 die CWA von der Familie Frech übernahm.

Kurz darauf wird der Dauerbrenner der letzten Jahrzehnte auf den Markt gebracht, die Omega-Kabine, deren Anfänge in die 80er zurückreichen. Ab 2014 beginnt in La Paz der Bau des grössten urbanen Seilbahnnetzes der Welt. Die CWA liefert bis am Schluss rund 1500 Omega-Kabinen in die Hauptstadt Bolivien. 2016 baut die CWA die grösste Pendelbahnkabine der Welt, die in Vietnam bis zu 230 Passagiere auf einmal transportiert.

Seit der Fusion mit Garaventa aus der Zentralschweiz ist das Mutterhaus der CWA, die Doppelmayr Gruppe, mit rund 60 Prozent Marktanteil klare Nummer 1 der Welt, wie die NZZ schreibt. Gefolgt von der Leitner Gruppe aus dem Südtirol (rund 30 Prozent) und weiteren kleineren Herstellern darunter Seilbahnbauer aus China.

