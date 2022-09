Industrie Auf Gas könnten sie verzichten – aber Tela-Boss Todaro sagt: «Ohne Strom können wir kein Toilettenpapier mehr produzieren» Ohne Strom läuft gar nichts mehr, da macht Roberto Todaro, CEO der Tela GmbH, keinen Hehl draus. Und die grösste Toilettenpapier-Fabrik der Schweiz braucht viel Strom. Mehr als Olten und Solothurn zusammen in einem Jahr. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Ohne Gas könnte die Tela in Niederbipp immer noch WC-Papier produzieren. Ohne Strom aber ginge gar nichts mehr, sagt Geschäftsführer Roberto Todaro. Bruno Kissling

Ob Pandemie oder Ukraine-Krieg – eines bleibt sich gleich: Irgendwann gerät das WC-Papier in den Fokus. Auch jetzt wieder. Ohne Gas könne man die Versorgungssicherheit für Toilettenpapier nicht gewährleisten, sagte Martin Krengel, Vizepräsident des deutschen Branchenverbandes «Die Papierindustrie» unlängst zu Watson. Müssen wir auch in der Schweiz Vorräte anschaffen?

Roberto Todaro ist guten Mutes, dass es in der Schweiz nicht zu einer WC-Papier-Knappheit kommen wird. Bruno Kissling

Roberto Todaro, Geschäftsführer der Tela GmbH in Niederbipp, sagt: «Von unserer Seite sollte es zu keiner Knappheit kommen. Unsere beiden Werke (Anm. d. Red.: Tela in Niederbipp und Cartaseta in Gretzenbach) produzieren 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Wir liefern auf normal hohem Niveau.» Vorausgesetzt, sie haben Strom und Gas.»

Der Stromverbrauch der Tela ist grösser als jener der Städte Olten und Solothurn zusammen. Bruno Kissling

Bei Gas und Strom wurde vielen von uns in den letzten Monaten schmerzlich bewusst, wie gross die Abhängigkeiten sind. Und wie gross entsprechend die Gefahr, plötzlich keinen Strom mehr beziehen zu können. Oder kein Gas. Genau mit solchen Szenarien hat sich die Tela-Geschäftsleitung in den letzten Wochen beschäftigt. Was bei einem Stromausfall? Was, wenn kein Gas mehr kommt? Dabei ist eines klar geworden, so Todaro:

«Ohne Strom können wir nicht mehr produzieren.»

Natürlich haben sie ein dieselbetriebenes Notstromaggregat in Niederbipp. Aber nur, um damit die wichtigsten Grundfunktionen des Unternehmens aufrechtzuerhalten: Sprinkleranlagen, Notfall- und Sicherheitsfunktionen, die IT. Aber es reiche niemals, um die gesamte Produktion am Laufen zu halten, daraus macht Todaro kein Geheimnis.

Einen Gasausfall könnte die Tela einigermassen verkraften

Beim Gas dagegen ist die Tela flexibler. Gas wird in der Papierproduktion vor allem zum Trocknen des Papiers eingesetzt, bevor es aufgerollt und weiterverarbeitet wird. Todaro sagt: «Wir können ohne Gas noch produzieren, weil wir eine eigene Schlammverbrennung haben, die wir für die Dampferzeugung brauchen.» Brennstoff sind dort Reststoffe aus der Altpapieraufbereitung. Da ist man viel weniger vom Markt abhängig.

Aber kein Gas würde bedeuten, dass die Maschinen weniger schnell laufen würden, da das Trocknen mehr Zeit braucht, als wenn das Papier bei 500 bis 600 Grad durch die Gashaube zusätzlich getrocknet wird. Die Produktivität wäre also eingeschränkt.

Solange Strom und Gas fliessen, sind es einzig die Preise, die dem Unternehmen zu schaffen machen. Todaro sagt: «Die Preise sind nicht nur wahnsinnig stark gestiegen, sondern auch in sehr kurzer Zeit.» Entsprechend gross sei die Unsicherheit auf dem Markt und folglich auch die Preisschwankungen.

Todaro sagt: «Preise schwanken so stark, es braucht ein neues Preismodell»

Der Anstieg an sich bereitet Todaro weniger Kopfzerbrechen als andere Dinge. «Solange wir die Preisanpassungen an den Handel weitergeben können, spielt es für uns keine Rolle, wie teuer der Strom oder das Gas gerade ist», sagt Todaro. Das ist bisher gegangen. Mehrfach musste man die Preise schon nach oben korrigieren. Eine Preiserhöhung im insgesamt deutlich zweistelligen Bereich.

Wie fast alle grossen Energieverbraucher beschafft die Tela ihren Strom und ihr Gas auf dem freien Markt. Welche Strategie man jetzt fahre beim Einkauf, sei aber wahnsinnig schwer festzulegen wegen der grossen Unsicherheit. Todaro sagt: «Die Preise steigen, das trifft jeden, ob er nun am Future- oder am Spotmarkt einkauft.»

Auch wegen dieser grossen Schwankungen sei man derzeit in Gesprächen mit Kunden. Über ein neues Preismodell. Ein Modell, das flexibler ist, Preisgleitklauseln festlegt, bei denen dann der Preis in Abhängigkeit der Energie- und Rohstoffpreise angepasst würde. Denn die Margen im Hygienepapiergeschäft sind tief, und zugleich ist der Produktionsfaktor Energie für rund einen Viertel der Produktionskosten verantwortlich, wie das österreichische Industriemagazin schreibt. Der Handel habe Verständnis signalisiert, so Todaro.

Aber wie Stahl Gerlafingen fürchten auch die Tela-Leute Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Eingriffe in den Nachbarländern. «Wir müssen gleich lange Spiesse haben wie die Konkurrenz im europäischen Ausland», mahnt Todaro. Aber während Frankreich die Energiepreise für die energieintensive Industrie bereits gedeckelt hat und Deutschland hitzig über einen Schutzschild für diese Industrie spricht, tue sich in der Schweiz kaum etwas.

Tela lancierte Marke neu, und zwar mitten in der Krise

Seit Anfang Jahr wieder in den Regalen ausgewählter Detailhändler: Die neu lancierten Tela-Produkte. Zvg

Seit Anfang Jahr gibt es wieder Tela-Produkte bei mehreren Detailhändlern (unter anderem Coop und Denner). Die Marke haben die Besitzer aus Deutschland nach mehrjährigem Aus wieder lanciert. Tela-Geschäftsführer Roberto Todaro spricht von einer erfolgreichen Lancierung unter erschwerten Bedingungen. Und er rechnet mit 2 bis 3 Prozent Umsatzanteil bis Ende Jahr. Dieser Anteil soll dereinst rund 10 Prozent ausmachen, so die Erwartungen der Tela-Besitzer.

Erschwert sind die Bedingungen nicht nur wegen der massiv gestiegenen Energiepreise, sondern nach wie vor wegen Lieferkettenproblemen. Diese allerdings hat Tela im Griff, wie Todaro sagt. Man habe die Lager für Betriebsmaterialien wie Verpackungen, Stretchfolien oder Lagenleim verdreifacht und so die Lieferfähigkeit aufrechterhalten können. Das, nachdem man Ende 2021 den gesamten Produktionsprozess im Detail durchgegangen sei und neue Sollbestände für sämtliche Produktionsinputs definiert hat.

Grund für den Erfolg der neuen Tela-Produkte sei das Konzept, ist Todaro überzeugt. «Wir bringen das Beste aus den beiden Welten Komfort und Nachhaltigkeit zusammen», so Todaro. So sind 70 bis 80 Prozent des Tela-Toilettenpapiers aus Recyclingfasern und nur die oberste Lage aus Zellstoff, wobei auch der nachhaltig hergestellt sei. Es ist der Eintritt der Familie Queck, der Besitzerin von Tela, ins Markengeschäft. Bis dato haben sie in ihren Papierfabriken nur Eigenmarken für Detailhändler gefertigt.

