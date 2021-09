Industrie 4.0 Hahn Robotics aus Bettlach will die Industrie digitalisieren und Fabriken zu Smart Factories umbauen Förderbänder, Greifsysteme, Roboter aller Art sowie digitale Zwillinge ganzer Produktionen: Es gibt eigentlich nichts, was die Unternehmen der Hahn Group nicht im Angebot haben. In der Schweiz ist die deutsche Unternehmensgruppe noch nicht wirklich auf Touren gekommen. Das soll sich jetzt ändern. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Björn Culmone, Schweiz-Geschäftsführer des Konglomerats. Hanspeter Bärtschi

Ein riesiger Lastwagen mit ausfahrbarem Anhänger steht auf dem Parkplatz an der Peripherie der Bettlacher Industrie. Im Rücken die Jurakette, zur linken Felder und irgendwo in der Ferne Selzach. Kommt man von der Quartierstrasse hierher, fällt einem zuerst das Overtime auf, eine Sportsbar. Aber da ist auch dieser weiss lackierte Lastwagen mit den Aufdrucken: «Hahn Group – Mobile.Expo», steht da in grossen schwarzen respektive türkisen Lettern drauf. Mit einer Roadshow will die deutsche Unternehmensgruppe auf sich aufmerksam machen, zeigen, was man zu bieten hat.

Am Empfang wartet Björn Culmone, Geschäftsführer von Hahn Robotics Schweiz. Der Schweizer Arm des Konglomerats hat eine Art Identitätssuche hinter sich. 2007 kam die deutsche Unternehmensgruppe als Hahn Automation nach Schwarzenburg, 2014 der Umzug in den Berner Jura nach Courtelary (wo übrigens auch Ragusa-Hersteller Camille-Bloch seinen Hauptsitz hat), erst vor zwei Jahren der Umzug nach Bettlach und zugleich die Umbenennung in Hahn Robotics. Während weltweit rund 1600 Personen für die Hahn Group arbeiten, sind es in der Schweiz aktuell gerade einmal fünf.

Wachsen ist das Ziel – den Platz dazu hätte man in Bettlach

Doch das Feld, das Hahn Robotics bearbeitet, hat riesiges Potenzial. Was die rund 16 Unternehmen innerhalb der Gruppe eint: Sie sind spezialisiert auf Industrie 4.0. Sie wollen Industriebetriebe digitalisieren, Fabriken zu Smart Factories umbauen. Und Hahn Robotics will auch in der Schweiz wachsen. Culmone sagt: «Wir haben nicht das Ziel, dass wir in zwei Jahren doppelt so viele Mitarbeitende haben, aber wir wollen stetig vorangehen.» Deswegen erweitert man in Bettlach die Geschäftsräumlichkeiten schon bald um 74 Quadratmeter. Und sollte das Wachstum weitergehen, könnte man auch den Parkplatz bauen, ja, selbst auf dem Feld davor gäbe es noch Möglichkeiten.

Die Hahngruppe Das steckt hinter Hahn Robotics in Bettlach 1992 gründete Thomas Hähn in Hunsrück das Unternehmen Hähn Engineering. Bis 2014 wuchs das Unternehmen auf 350 Mitarbeitende an und verfügte über sieben Standorte weltweit. Die Stiftung hat ihre Wurzeln im Steinkohlebau und ist für die Finanzierung der Ewigkeitsaufgaben verantwortlich. Mit ihren Investments und Gewinnen fördert sie Projekte, um die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Ausstiegs aus der Steinkohle abzufedern. Seit dem Einstieg der Stiftung wuchs die Hahn Group auf rund 1600 Mitarbeitende in 14 Ländern an. Sie fährt eine gezielte Strategie von Neugründungen und Zukäufen bestehender Unternehmen. So hat die Gruppe 2019 zum Beispiel Walther Systemtechnik gekauft und Hahn Digital gegründet. Das digitale Start-up soll sicherstellen, dass die industriellen Prozesse digital abgebildet werden, also dass eine Art digitaler Zwilling der eigentlichen Produktion erstellt werden kann. So können zum Beispiel Anlageerweiterungen zuerst digital durchgespielt werden.

Der Umzug vom Jura nach Bettlach hat einen ganz einfachen Grund: «Von hier aus sind wir in anderthalb Stunden bei praktisch all unseren Kunden, egal, ob in der West- oder in der Ostschweiz», so Culmone. Und am Jurasüdfuss ist die Industrie präsent. Uhren und Medizinaltechnik – das sind die zwei wichtigsten Branchen für Hahn Robotics, dort werden ihre Automationslösungen am stärksten nachgefragt. Culmone erklärt:

«Standardlösungen sind bei uns die Ausnahme. Wir fertigen eigentlich alles genau nach Kundenwunsch.»

Denn kaum eine Produktion ist gleich wie die andere. Die Hahn Group bietet nun Digitalisierung und Automatisierung entlang sämtlicher Produktionsprozesse aus einer Hand. Von der Montage über das Handling bis hin zur Verpackung und zum Transport. Linearroboter, Sechs-Achs-Roboter, autonome mobile Roboter, Förderbänder, Greifer, auf künstlicher Intelligenz basierende Kontrollsysteme: Es gibt eigentlich kein System aus dem Unternehmensverbund, das Hahn Robotics nicht in seine Lösungen integrieren kann.

Ein vollautomatisches Kontrollsystem aus dem Haus Hahn: Die Kamera inspiziert ein Gerät auf Kratzer und steuert zugleich den Roboterarm, um eine Rundumsicht zu bekommen. Hanspeter Bärtschi/SZ

Das demonstrieren Culmone und seine Leute in Bettlach. Ein Greifer mit Vakuumpumpe greift bis zu 20 Kilogramm schwere Pakete auf und verlädt sie auf einen selbstfahrenden Roboter, der diese zur Palettierung bringt. Direkt daneben eine Kamera am Roboterarm. Culmone erklärt: «Die Kamera steuert den Roboter, sie inspiziert ein gewisses Teil und prüft zum Beispiel die Oberfläche auf Kratzer.» Je häufiger sie das gemacht hat, desto präziser wird sie. Dank künstlicher Intelligenz.

Montagezellen, Testzellen, Roboterzellen – die Unternehmen der Hahn Group können einzelne Elemente in einer Produktionsstrasse genauso ersetzen, wie sie eine ganze Produktionsstrasse automatisieren kann. Und dank dem vor zwei Jahren gegründeten Start-up Hahn Digital konnte man Wartungen während Corona mit Hilfe einer Augmented-Reality-Brille (eine Brille, die digitale Inhalte ins Sichtfeld projiziert) durchführen.

Anweisungen über die Brille

Zuerst wird dazu ein digitales Abbild der Produktion erstellt, ein digitaler Zwilling, an dem allfällige Störungen punktgenau festgemacht werden können. Der Mitarbeitende des Kunden vor Ort kann dann mittels Anweisungen über die Augmented-Reality-Brille geführt werden, wie Sevada Nazari erklärt. Er ist Verkaufsleiter von Hahn Digital und sagt: «So kann unser Team dem Kunden von überall aus der Welt helfen.»

Die Reise zu Wartungszwecken entfällt und das spart Kosten. Beim Kunden wie bei Hahn selbst. Es ist die smarte neue Welt, in die Hahn Group ihre Kunden führen will. Auch von Bettlach aus.