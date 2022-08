Stüsslingen: Teenager auf Töffli und E-Bike bei Unfall verletzt

In LKW gecrasht Stüsslingen: Zwei Jugendliche auf Töffli und E-Bike bei Kollision verletzt Zwei junge Frauen verletzten sich bei einem Unfall in Stüsslingen. Die Töffli- und E-Bike-Fahrerin mussten mit der Ambulanz ins Spital, nachdem sie mit einem Lieferwagen kollidierten. 16.08.2022, 19.16 Uhr

Kollision in Stüsslingen: Zwei Teenager verletzt. Kapo Solothurn

Zwei Teenagerinnen sind am Dienstagmorgen in Stüsslingen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie waren mit einem Töffli und einem E-Bike mit einem vortrittsberechtigten Lieferwagen kollidiert. Die beiden jungen Frauen wurden mit zwei Ambulanzen in ein Spital gebracht.