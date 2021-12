In Genf Ehefrau mit Kissen erstickt? 70-jähriger Solothurner kommt wegen Mord-Verdacht vor Gericht Ein Solothurner Anwalt wird beschuldigt, 2016 seine Frau mit einem Kissen erstickt zu haben. Der 70-Jährige wird nun vor dem Genfer Strafgericht angeklagt. Ihm drohen zehn Jahre Gefängnis. 22.12.2021, 19.16 Uhr

Der Wirtschaftsanwalt kommt in Genf vor Gericht. Keystone

2016, in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar, soll es passiert sein, in der Wohnung des Paares in Grand-Saconnex im Kanton Genf. Der damals 65-Jährige soll seiner 66-jährigen Frau solange das Kissen auf den Kopf gedrückt haben, bis diese erstickt ist.