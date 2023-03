CH-Media-Cyberangriff : Auch Solothurner Zeitung betroffen

In eigener Sache Cyberangriff auf Zeitungen von CH Media: Regionalteile vorübergehend in einer Einheitsausgabe Aufgrund eines Cyberangriffs auf die IT-Systeme von CH Media ist die Produktion ihrer Zeitungen beeinträchtigt. Die Regionalteile erscheinen vorübergehend in Einheitsausgaben. Redaktion CH Media 27.03.2023, 17.22 Uhr

Die IT-Systeme der Zeitungen von CH Media wurden Opfer einer Cyberattacke. Keystone

Der zweite Bund der Zeitungen erscheint auch am Dienstag (28. März) wegen der angegriffenen IT-Systeme in einer speziellen Form. In der Nordwestschweiz (bz, Aargauer Zeitung, Solothurner Zeitung u.a.), der Ostschweiz (St. Galler Tagblatt, Thurgauer Zeitung u.a.) sowie der Zentralschweiz (Luzerner Zeitung, Zuger Zeitung u.a.) erscheinen die Regionalteile zusammengefasst in einer Ausgabe. Der Umfang der einzelnen Regionen ist entsprechend verkürzt.