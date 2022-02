Impression, Ausstellung für Druckgrafik, im Kunsthaus Grenchen

«Impression 2021/2022» Druckgrafik-Ausstellung im Kunsthaus Grenchen: Vielfältige Einblicke in das nationale zeitgenössische Geschehen Die zehnte Ausstellung «Impression» im Kunsthaus Grenchen zeigt Druckgrafiken von über 50 Kunstschaffenden aus der ganzen Schweiz. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Thomas Ruch, «Capodimonte», 2020, Linienätzradierung und Holzschnitt. © Thomas Ruch

Heute wird im Kunsthaus Grenchen «Impression 2021/2022» eröffnet. Die Gruppenausstellung für Druckgrafik zeigt eine reiche Schau mit 58 zeitgenössischen Positionen. Es ist die zehnte ihrer Art. Juriert wurde sie von Felicity Lunn, Direktorin des Kunsthaus Pasquart in Biel, Reto Emch, Künstler und Leiter Haus der Kunst St.Josef in Solothurn, und David Khalat, Direktor Edition VFO, Verein für Originalgraphik Zürich.

Die Bewerbungen waren so zahlreich wie noch nie, ist von Kuratorin und Direktorin des Kunsthaus Grenchen, Claudine Metzger, zu erfahren. Insgesamt waren es 183 an der Zahl. «Mit 95 Dossiers war die Anzahl der Eingaben von Künstlerinnen in der Mehrheit», ist dem Jurybericht zu entnehmen. Ein Viertel der Eingaben sind von Künstlerinnen und Künstlern unter 40 Jahren.

Drucktechniken und ihre Grenzen

Den Start im grossen Raum macht eine Handvoll Arbeiten, die die Farbe an sich thematisieren. «Black = Black?» von Tami Komai (*1948) ist ein Linol-, Hand- und Hochdruck. Genau genommen sind es neun mal fünf gedruckte Blätter, Wimpeln ähnlich an fünf Holzleisten angebracht. Im Total ergeben sie eine Fläche von 280 mal 216 cm.

Auf allen Einzelblättern ist die gleiche Form mit schwarzer Farbe zu sehen, die Form selbst aber ist kaum benennbar. Sie ist länglich, in gewisser Weise sehr zugänglich und ganz entfernt erinnert sie an ein Rechteck mit teils abgerundeten Ecken. Was von Blatt zu Blatt variiert, ist die Farbgebung. Es sind Nuancen im Farbabklatsch, die die Reproduzierbarkeit, die Technik des Linoldrucks als Thema an sich aufgreifen.

Monika Müller, «NO VIEW – MEIENTALSPERRE», 2020–2022, Lithografie. © Monika Müller

Es scheint redundant, zu erwähnen, dass die Technik des Druckens in dieser Ausstellung der rote Faden bildet. Dennoch sei hervorgehoben, dass gerade dies die Neugierde weckt und eine Dynamik entfaltet. Loten nicht wenige Werke die Grenze der Technik aus. Immens die Möglichkeiten, die für die Betrachterin sicht- und erlebbar werden. Das Spannende dabei, wenn eine Arbeit die Gattungsdefinition zu sprengen scheint.

Drucke, die den Gestus der Malerei innehaben

Unweit davon die Monotypie auf Büttenpapier von Oliver Krähenbühl (*1949): Landschaften, als wären sie gemalt. Sie hängen neben einem Diptychon: Mit Abstand zur Wand gehängt zwei Unikate, die Ansicht in einen lichten Wald hinein: «Wald 1» und «Wald 2» von Gabrielle Dannenberg (*1967), eine Monotypie mit Handdruck. Auch hier, beinahe mehr Malerei als Druckgrafik.

Mitten im Saal liegt «Der gefallene Mann» von Valentin Magaro (*1972) auf: ein Leporello, furios gezeichnet, an Gesellschaftskritik kaum zu überbieten. Eine Lithografie auf Büttenpapier, in einer Auflage von zehn Stück, gedruckt bei Thomi Wolfensberger in Zürich.

Eine pornografische Darstellung greift die Affäre des ungarischen Fidesz-Politikers und ehemaligen EU-Abgeordneten József Szájer auf, der während des Lockdowns 2020 in Brüssel bei einer Sexorgie mit Männern von der Polizei festgenommen wurde. In Ungarn hatte er homophobe Gesetze erlassen.

Nachdem die Angelegenheit ans Licht gekommen war, setzte Szájer seiner Karriere als EU-Parlamentarier ein Ende. Und wo der eine aufhört, beginnt der andere. Valentin Magaro nimmt die Geschichte auf. In der Arbeit spinnt er sie weiter. Weiter, als einem lieb ist. Mit fantastischen Elementen gespickt, führt der Künstler sie ad absurdum.

Dafi Kühne, «Maske auf, Maske ab», 2021, Hochdruck (Buchdruck), Holzletter, lasergeschnittenes MDF und Bleisatz-Signatur. © Dafi Kühne

Die Verweise sind vielschichtig. Punktuell erinnern die gezeichneten Elemente einerseits an grosse Kult-Drogenfilme der 90er-Jahre. Eine andere Ebene ist die ikonografische: Etwa in der Mitte des zwölfteiligen Leporellos hält ein Mann einen Aquarellpinsel zwischen den Lippen. Ist das der Künstler, der sich auf ironische Weise mit auf dem Bild verewigt, wie das die Kunstgeschichte bereits gesehen hat? Vielleicht ist das gar weit hergeholt. Zuzutrauen wäre es dieser Arbeit durchaus.

Radierungen und Heliogravüre, zeitlose Ästhetik

Die Ausstellung zeigt längst nicht nur Grenzen abtastende und experimentelle Werke, sondern auch in klassischer Weise hergestellte Drucke. Zwei kleinformatige Radierungen von Sabrina Barbieri (*1990) überzeugen in ihrer Sorgfalt und ihrer feinen Ästhetik. «Fischernetz Rest» und «Nahrungsgrundlage» sind beide aus der 15-teiligen Serie «Algen – so tun als ob». Auch einige Heliogravüren sind zu entdecken, etwa von Romain Crelier, Arno Hassler und Cécile Hummel.

«Impression 2021/2022» Zehnte Ausgabe musste verschoben werden Die zehnte Ausgabe der Ausstellung hätte im Herbst 2021 stattfinden sollen. Pandemiebedingt wurde sie auf Februar 2022 verschoben. Die Jurierung fand am 8. November 2021 statt. «Digitale Verfahren wurden in die Ausstellung aufgenommen, sofern sie in Kombination mit herkömmlichen Techniken verwendet wurden», ist von der Jury zu erfahren. «Oder auch dann, wenn eine Umsetzung des Werkes mit ausschliesslich traditionellen druckgrafischen Verfahren nicht hätte erzielt werden können.»

Mattania Bösiger zeigt aktuellste Werke

Gleichzeitig zu «Impression 2021/2022» stellt im ersten Stock der Solothurner und in Basel wohnhafte Künstler Mattania Bösiger (*1991) sechs Werke aus. Er bespielt die Ausstellungsreihe «20 m2 – Fenster ins Atelier von ...», die 2016 ins Leben gerufen wurde.

Was ihn interessiert, ist das Raumgefühl. Er untersucht es mit Ölfarbe auf Hartfaserplatte und Leinwand. Genauer ist es die Vermischung von virtuell und real, die er thematisiert. Er erstellt 3D-Renderings von architektonischen Räumen, die er in die Malerei überträgt.

Mattania Bösiger, «Aussichten_I», 2021, Öl auf Hartfaserplatten. © Mattania Bösiger

Beim Malen hat er stets das Tablett in der Nähe, fotografiert, bearbeitet, malt weiter, schildert er. Diese Arbeitsweise hinterlässt denn auch Spuren im Bild. So ist auf einigen der Bilder der pfeilförmige Cursor zu erkennen, oder eine Gradationskurve, wie man sie aus digitalen Bildbearbeitungsprogrammen kennt.

«Die Grenzen zwischen virtuellem und physischem Raum werden durchlässig», schreibt Sarah Rageth, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Kunsthaus Grenchen und Kuratorin der Ausstellung von Bösiger. Alle scheinen die Werke ein surreales Moment innezuhaben. Vielleicht ist es genau das, was passiert, wenn die Virtualität in die Realität Eingang findet.

Eröffnung heute, 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist bis 15.5.2022 zu sehen. Öffnungszeiten und Veranstaltungen unter www.kunsthausgrenchen.ch.

