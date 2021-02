Die kantonalen Impfzentren können ihre Kapazitäten noch nicht voll ausnutzen

Stand Freitag wurden im Kanton Solothurn bisher 14'970 Personen geimpft, 8821 davon in den Impfzentren in Solothurn, Olten und Breitenbach. Die Letzteren wurden am vergangenen Montag eröffnet, und die erste Woche ist laut dem Kanton positiv verlaufen. Weil nach wie vor weniger Impfdosen vorhanden sind als geplant, musste die Impfplanung angepasst werden. Einige Impftermine in den Zentren in Olten und Breitenbach mussten deshalb vom 12. auf den 18. Februar verschoben werden, heisst es vom Fachstab Pandemie. Mit dieser Massnahme wolle man sicherstellen, dass genügend Impfdosen für die Zeitimpfungen zur Verfügung stehen. Damit möglichst viele Impfdosen verteilt werden können, werden pro Durchsteckflasche des Impfstoffes von Pfizer/Biontech, wenn möglich, sechs statt wie zu Beginn fünf Impfdosen verimpft. Aufgrund des Lieferengpasses werden in den Impfzentren nach wie vor keine Termine mehr vergeben für Erstimpfungen. Personen, die sich gerne impfen lassen wollen, können sich auf der Website des Kantons registrieren und erhalten einen Termin zugeteilt, sobald genügend Impfstoff vorhanden ist. Nach wie vor können laut dem Kanton aber alle Personen, die eine Erstimpfung erhalten haben, innert der medizinisch empfohlenen Frist eine Zweitimpfung erhalten. Sobald mehr Impfdosen zu Verfügung stehen, können laut dem Fachstab Pandemie die Impfkapazitäten in den kantonalen Zentren «deutlich» gesteigert werden. (rba)