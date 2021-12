Boosterimpfung im Kanton Solothurn: Uneinigkeit beim Datenschutz

Impfkampagne Im Kanton Solothurn scheinen sich Gesundheitsamt und Datenschutz nicht ganz einig zu sein Der Datenschutz erschwere eine gezielte Kampagne für die Booster-Impfung, beklagt sich Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Von der Datenschützerin heisst es, man wisse gar nicht, ob und wie das Gesundheitsamt die Erst-und Zweitgeimpften gezielt angehen will. Urs Moser 07.12.2021, 05.00 Uhr

Für eine persönliche Einladung zur Booster-Impfung fehlen dem Kanton die Daten. Hanspeter Bärtschi

Wer in letzter Zeit die täglichen Meldungen des Kantons zum Pandemieverlauf verfolgte, dem fiel zum Beispiel auf: Für die Gemeinde Dornach wurde häufig eine im Verhältnis zur Bevölkerung weit überdurchschnittliche Zahl an bestätigten Covid-Infektionen ausgewiesen. 39 waren es über das vergangene Wochenende, auch schon waren es gar über 50 an einem Tag. Liegt das daran, dass Dornach ein Zentrum der Impfmuffel ist?