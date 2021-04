Impfkampagne Gesundheitsamts-Chef: «Es scheint realistisch, dass Ende Juli der Grossteil der Bevölkerung geimpft ist» In den letzten Wochen hat sich in der Pandemiebewältigung im Kanton Solothurn viel bewegt. Zum einen erhalten nun alle Erwachsenen Personen im Kanton einen Impftermin, ausserdem wird in immer mehr Hausarztpraxen geimpft. Der Leiter des kantonalen Gesundheitsamts zu den neusten Entwicklungen. Rebekka Balzarini 24.04.2021, 05.00 Uhr

Ein Assistenzarzt bereitet in der Hausarztpraxis Weissenstein in Langendorf die Impfungen vor. Tom Ulrich

In den vergangenen Wochen hat sich viel bewegt in der Schweiz. Der Bundesrat seinen Plan vor, wie die Schutzmassnahmen im Kanton in drei Phasen gelockert werden soll, und forderte die Kantone dazu auf, keine Impfdosen für Zweitimpfungen mehr zurückzuhalten. Und auch im Kanton hat sich viel bewegt: Zum einen erhalten nun alle Erwachsenen Personen im Kanton einen Impftermin, ausserdem wird in immer mehr Hausarztpraxen geimpft.

Peter Eberhard, der Leiter des kantonalen Gesundheitsamts, erklärt im Interview die Haltung des Kantons Solothurn zur Strategie des Bundes und erläutert, wie die Impfbereitschaft im Kanton noch gesteigert werden soll.

Wie beurteilt der Kanton Solothurn den diese Woche vom Bundesrat vorgestellten Weg aus der Pandemie?

Der Vorschlag des Bundesrates wird im Kanton aktuell besprochen. Der Plan ist sehr umfassend, und muss vertieft geprüft werden.

Peter Eberhard, Chef des Gesundheitsamts Kanton Solothurn Zvg

Es gibt die Befürchtung, dass die Fallzahlen erneut stark ansteigen. Gibt es im Kanton ein Ampelsystem, anhand dessen über strengere Massnahmen entschieden wird?

Ein Ampelsystem haben wir nicht. Der Pandemieverlauf im Kanton entwickelte sich meistens sehr ähnlich wie im Rest der Schweiz. Deshalb gehen wir davon aus, dass die nationalen Massnahmen auch bei uns jeweils entsprechend umgesetzt werden können. Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt den freien Kapazitäten in den Spitälern im Kanton. Momentan sind keine zusätzlichen kantonalen Massnahmen notwendig.

Die wissenschaftliche Taskforce schlägt vor, das Intervall zwischen den beiden Impfungen auf 6 Wochen zu verlängern, um mehr Menschen mit einer ersten Impfdosis zu versorgen. Was hält der Kanton Solothurn von dem Vorschlag?

Der Vorschlag der Taskforce wird von uns aktuell geprüft. Es gibt beim Impfen zwei Möglichkeiten: Den bisher vom Bund empfohlenen oder die Idee, gemäss Taskforce die Zweitimpfungen zu verschieben. Dann verschieben sich aber die vom Bundesrat angedachten Öffnungsschritte, weil es länger dauert, bis die Menschen ihre zweite Impfdosis erhalten und komplett geimpft sind. Ein weiteres Problem würde sich auf der medizinischen Ebene ergeben. Wenn wir die Zweittermine mit einem Abstand von sechs Wochen vergeben, und jemand dann den Zweittermin nicht wahrnehmen kann, dann verlässt er das medizinisch empfohlene Zeitfenster. Da die Zweittermine jeweils mit dem Ersttermin vergeben werden, müssten tausenden Personen ein neuer Termin zugestellt werden und sie wären zwei Wochen unvollständig geschützt, obwohl es sich um Personen mit höherem Risiko handelt. Wenn die Verschiebung erst auf die neuen Impftermine angewendet würden, dann greift die Massnahme erst Mitte Juni, dann hat es aber genügend Impfstoff. Zusammengefasst: Auf den ersten Blick leuchtet die Idee ein, auf den zweiten hat es noch viele Fragezeichen.

So geht der Kanton mit Lieferengpässen um In der Vergangenheit kam es regelmässig vor, dass der Bund den Kantonen weniger Impfdosen zu Verfügung stellen konnte als ursprünglich angekündigt. Am vergangenen Wochenende übte unter anderem der Kanton Bern deshalb scharfe Kritik am Bund. Auch der Kanton Solothurn hat in der Vergangenheit regelmässig betont, dass die Kapazitäten in den Impfzentren und den Praxen problemlos gesteigert werden könnten. Das Problem seien die kleinen Liefermengen, heisst er regelmässig, und nicht fehlende Kapazitäten. Um kurzfristig angekündigte Lieferengpässe bewältigen zu können, legt der Kanton Solothurn eine gewisse Zahl Impfdosen als Reserve zurück. Damit könne man Lieferverzögerungen von einer Woche auffangen, hiess es diese Woche.

Der Bund rechnet damit, dass die Erwachsene Bevölkerung in der Schweiz Ende Juli 2021 vollständig geimpft ist. Ist das im Kanton Solothurn realistisch?

Ob bis Ende Juli alle Erwachsenen Personen geimpft werden, hängt von mehreren Faktoren ab. Von der Impfstoffmenge und der allfälligen Verfügbarkeit von neuen Impfstoffen, aber auch von der Impfbereitschaft der Bevölkerung. Diese Impfbereitschaft ist entscheidend. Aus heutiger Sicht scheint es uns realistisch, dass Ende Juli der Grossteil der Erwachsenen Bevölkerung im Kanton, welche sich impfen lassen möchte, geimpft ist.

In der vergangenen Woche gab der Kanton bekannt, dass nun alle Erwachsenen Personen einen Impftermin erhalten. Hat das zu mehr Registrierungen geführt?

Seit letzter Woche haben sich 7000 Personen zusätzliche für eine Impfung registriert. Mittlerweile hat sich 45 Prozent der Bevölkerung für einen Impftermin angemeldet.

Nun geht die Impfkampagne in den Hausarztpraxen richtig los. Wie zufrieden ist man beim Kanton damit?

Das Projekt ist sehr gut angelaufen, wir haben mehr als 70 Arztpraxen, die ihre Patientinnen und Patienten gerne impfen möchten. Schrittweise können immer mehr von Ihnen mit dem Impfen anfangen.

Erhalten die Arztpraxen ein festes Kontingent an Impfdosen oder einfach das, was die Impfzentren nicht brauchen?

Wir können mit dem Impfen in den Arztpraxen Menschen erreichen, die sich nicht im Impfzentrum impfen lassen wollen. Dazu erhalten die Arztpraxen bei jeder Lieferung ein gewisses Kontingent. Wie viele Dosen das sind, verändert sich mit jeder Lieferung.

Das Ziel ist es, rund 75 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Wie soll die Impfbereitschaft erhöht werden?

Im Mai starten wir eine neue Informationskampagne, mit der wir die Bevölkerung für die drei Massnahmen sensibilisieren wollen, die für die Bewältigung der Pandemie wichtig sind: Schützen, Testen, impfen. Momentan sind die Testzahlen in den Screening-Zentren und Spitälern im Kanton gesunken. Das hängt möglicherweise mit den neu verfügbaren Selbsttests zusammen. Das Ziel dieser Selbsttests ist es aber nicht, die PCR-Tests oder die Antigen-Schnelltests zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen. Das ist wichtig, weil beide Testmethoden verlässlicher sind als der Selbsttest. Kapazitäten für die Schnelltests haben beispielsweise die Screening-Zentren im Kanton genug, sie werden in den nächsten Wochen noch zusätzlich ausgebaut. Im Rahmen der Kampagne werden wir ausserdem Flyer verteilen, die in 10 Sprachen übersetzt wurden. So wollen wir die Bevölkerung mit Migrationshintergrund besser erreichen.