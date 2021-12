Booster nach 4 Monaten? Solothurn entscheidet diese Woche

Impfkampagne Booster schon nach vier Monaten? Kanton Solothurn entscheidet diese Woche über weiteres Vorgehen Neu soll der Booster bereits vier Monate nach der Zweitimpfung möglich sein. Umgesetzt wurde das im Kanton Solothurn noch nicht. Derzeit werden die Impfkapazitäten weiter ausgebaut. Raphael Karpf 20.12.2021, 18.00 Uhr

Durchdienersoldaten der Sanitätsschule Airolo bereiten die Spritzen vor mit Covid-19-Impfstoff im Impfzentrum in Delémont. Anders in Solothurn: Hier wird die Hilfe der Armee nicht benötigt. Georgios Kefalas

Sechs Monate oder doch lieber vier? Das ist momentan die Frage bei der Booster-Impfung. Bisher musste die zweite Impfung sechs Monate her sein, um für die Auffrischungsimpfung zugelassen zu werden. Nun sollen es nur noch vier Monate sein, kündigte der Bundesrat vergangenen Freitag an.

Diese Woche wird die eidgenössische Impfkommission ihre Empfehlung noch offiziell anpassen. Anschliessend wird man dann im Kanton Solothurn entscheiden, wie es mit der Impfkampagne weitergeht.

Dass sich plötzlich sämtliche Personen, deren Zweitimpfung vier Monate her ist, für den Booster anmelden können, ist nämlich nicht automatisch gegeben. Der Grund: Das würde unausweichlich zu langen Wartezeiten führen. Gleichzeitig läuft ein Wettrennen gegen Omikron: Insbesondere alle älteren Leute sollen geboostert sein, bevor die Variante in der Schweiz vorherrschend ist.

Booster Impfung im Impfzentrum Selzach. Hanspeter Bärtschi / SZ

Doch bereits jetzt ist die kantonale Impfkampagne stark gefordert. 46'000 Solothurnerinnen und Solothurner sind bisher geboostert. Zuletzt wurden 2000 bis 2500 Personen täglich geimpft.

Und der Andrang ist weiterhin gross. In Trimbach hat es noch einzelne freie Booster-Termine über die Feiertage, in Selzach ist der nächste freie Termin am 7. Januar. Allerdings werden auch noch kurzfristig immer wieder neue Termine aufgeschaltet.

Kürzere Frist: 50'000 Personen kämen in Frage

Muss die zweite Impfung sechs Monate her sein, wären Ende Jahr 99'000 Personen berechtigt, sich boostern zu lassen. Wäre das Kriterium vier Monate, wären es 146'000.

Gleichzeitig hat der Bundesrat zusätzliche Anreize für Junge geschaffen, sich boostern zu lassen. Indem man etwa in die Bar oder den Club darf, ohne sich extra testen zu lassen, wenn man stattdessen frisch geboostert ist.

Regierungsrätin Susanne Schaffner. Hanspeter Bärtschi / SZ

Eine Möglichkeit, den Andrang zu meistern, wäre, ältere Leute prioritär zu boostern. So wie es auch bei den Erstimpfungen der Fall war. Das definitive weitere Vorgehen will der Kanton bekanntgeben, sobald die Empfehlung der Impfkommission vorliegt.

Impfkapazitäten sollen weiter ausgebaut werden

Gleichzeitig laufen aktuell die Vorbereitungen, um die Impfkapazitäten weiter auszubauen, teilt der Kanton weiter mit. Das tun auch andere Kantone. So habe etwa Zürich, Bern oder St. Gallen kürzlich weitere Impfzentren eröffnet oder planen, dies zu tun.

Auch haben mehrere Kantone die Armee um Hilfe gebeten, beispielsweise der Aargau oder der Kanton Jura. Soldatinnen und Soldaten sollen dort beim Impfen helfen. In Solothurn wird das allerdings gemäss Kanton nicht notwendig sein: «Die Armee wird nicht um Unterstützung gebeten», heisst es bei der Pandemiebewältigung auf Anfrage.