Immer komplexere Verfahren Solothurner Gerichte haben immer mehr zu tun – kommen aber mit der Arbeit kaum hinterher: Nun sollen zusätzliche Stellen beantragt werden Immer mehr und komplexere Straftaten beschäftigen die Solothurner Behörden. Die Arbeitslast mancher Gerichte ist mittlerweile so hoch, dass die Verfahren mittelfristig nicht mehr innert nützlicher Frist und vernünftiger Qualität abgeschlossen werden können. Raphael Karpf 11.04.2022, 14.00 Uhr

Das Amthaus 1 in Solothurn. Sitz des Obergerichts und des Amtsgerichts Bucheggberg-Wasseramt. Hanspeter Bärtschi

Immer mehr Personen im Kanton Solothurn nehmen es mit dem Gesetz nicht ganz so genau. Und zwar insbesondere in Situationen, die nicht einfach nur harmlos sind. Fast 8000 Verfahren wegen Vergehen oder Verbrechen gingen bei der Staatsanwaltschaft vergangenes Jahr ein. 1000 mehr als im Vorjahr.

Nebst all den anderen Auswirkungen bedeutete das auch: mehr Arbeit für die Strafverfolgungsbehörden. Bereits 2019 genehmigte der Kantonsrat der Staatsanwaltschaft 4,5 zusätzliche Stellen. Nur so konnte der Mehraufwand gestemmt werden.

Aber damit ist das Problem nicht gelöst. Denn: Je mehr Verfahren auf dieser Stufe erledigt werden, desto mehr Arbeit haben auch die Gerichte. Diese werden dann involviert, wenn der oder die Beschuldigte den Strafbefehl nicht akzeptiert. Oder aber wenn die Tat so schwerwiegend ist, dass automatisch Anklage erhoben wird.

«Grundarbeitslast» ist sehr hoch

So sei die «Grundarbeitslast» bei den fünf Amtsgerichten sehr hoch, schreibt Gerichtsverwalter Raphael Cupa. Wobei: Die Anzahl Fälle blieb in etwa konstant. In der Zivilkammer hat sie vergangenes Jahr leicht zu-, in der Strafkammer leicht abgenommen. Das Problem: Weil immer mehr komplexere Fälle darunter waren, bedeutete das auch für die Gerichte mehr Arbeit.

Dazu kommen weitere Faktoren. Etwa: Die Anforderungen an die Begründungen der Urteile seien gestiegen, schreibt Cupa. Mit der Folge, dass Strafurteile heutzutage oftmals 50 bis 100 Seiten umfassen würden.

Auch im Verfahren selbst würden sich immer komplexere Fragen stellen. Etwa, ob Beweise, die die Staatsanwaltschaft erhoben hat, vor Gericht überhaupt verwendet werden dürfen. Oder nicht, weil allenfalls die «Teilnahmerechte» der Beschuldigten nicht beachtet wurden, die Beschuldigten in diesen Prozess also nicht mit einbezogen wurden.

Amtsgerichte konnten schon aufstocken

Auch die Amtsgerichte konnten zuletzt personell aufstocken. Zum einen in Olten, wo die Anstellung einer ausserordentlichen Statthalterin zu 80 Prozent und einer ausserordentlichen Gerichtsschreiberin zu 100 Prozent verlängert wurde. Zudem wurde das Pensum einer Haftrichterin um 40 Prozent erhöht.

Diese Aufstockung scheint sich ausgezahlt zu haben: So konnten 2021 insbesondere an der Strafkammer deutlich mehr Fälle als im Vorjahr erledigt werden. Und trotzdem: Der Pendenzenberg sei nach wie vor besorgniserregend, heisst es im Geschäftsbericht der Gerichtsverwaltung. Ein weiterer Anstieg der Arbeitslast würde zu «unerwünschten Konsequenzen» führen, so Cupa. «Die erstinstanzlichen Gerichte sind personell am Anschlag.»

Die Konsequenz: Wer etwas vor Gericht klären möchte, muss oftmals wochen- oder gar monatelang warten, bis er einen Termin erhält. Das kann gerade in sensiblen Bereichen problematisch sein. Etwa im Familienrecht, wenn nach einer Trennung möglichst schnell über Unterhaltsbeiträge und weitere Themen im Zusammenhang mit Kindern entschieden werden müsste.

Verzögerungen führen zu Strafmilderung

Und im Strafbereich haben lange Verzögerungen die Folge, dass ein Straftäter aufgrund der sogenannten «Verletzung des Beschleunigungsgebotes» eine Strafreduktion erhalten kann. Heisst: Obwohl er für seine Tat eigentlich eine härtere Strafe bekommen sollte, kommt er milder davon, weil er so lange auf das Urteil warten musste.

Aus all diesen Gründen sollen auf Stufe Amtsgerichte beim Kantonsrat zwei zusätzliche Richterstellen sowie zwei zusätzliche Gerichtsschreiberstellen beantragt werden, schreibt Cupa.

Auch Obergericht ist am Anschlag

Und der Rattenschwanz zieht sich weiter. Umso mehr Fälle die Amtsgerichte behandeln, desto mehr Arbeit hat auch das Obergericht. Dort landen die Verfahren, wenn die Beschuldigten oder Kläger das erstinstanzliche Urteil anfechten.

Auch hier gilt: Die Anzahl Verfahren ist das eine. Dass sie immer komplexer werden, das andere. Insbesondere in der Strafkammer sei das der Fall. Rein nach Aufwand habe sich die Arbeitslast seit 2019 verdoppelt, und dies bei gleichbleibendem Personalbestand, heisst es im Geschäftsbericht. Der Pendenzenberg ist vergangenes Jahr angewachsen.

Die Geschäftslast habe ein Ausmass angenommen, dass «eine Erledigung der Geschäfte innert vertretbaren Verfahrensdauer und mit der erforderlichen Qualität mittel- bis langfristig nicht mehr gewährleistet ist».

Nun kommen die Corona-Betrugsfälle vor Gericht

Zudem wird davon ausgegangen, dass die Fälle weiter zunehmen werden. Etwa wegen der Einführung des Landesverweises – solche Fälle landen automatisch vor Gericht. Oder weil mögliche Tätigkeitsverbote in Folge von Pornografie mittlerweile auch von Gerichten ausgesprochen werden müssen – früher sei dies noch via Strafbefehl passiert. Zudem rechnet man damit, künftig mehrere Corona-Betrugsfälle bearbeiten zu müssen. Diese seien aufwendig, wie Erfahrungen anderer Kantone zeigen würden.

Als Sofortmassnahme wurden deswegen die Gerichtsschreiber-Stellen für ein Jahr um 110 Stellenprozente erhöht. Langfristig sollte eine Erhöhung um 200 Stellenprozente die Situation entspannen, schreibt Cupa.

Bei den Richtern ist auf Stufe Obergericht keine Aufstockung geplant. Man versucht den Engpässen zu begegnen, indem man Oberrichterinnen und Oberrichter anderer Kammern und Ersatzrichter häufiger einsetzt. «Das sollte aber kein Dauerzustand werden», heisst es im Geschäftsbericht.

