Im Fokus Investoren im Gartenbau – Ralph Belke, der höchste Gärtner des Kantons Solothurn: «Das ist schade für die Branche» Ralph Belke führt einen Gartenbau-Betrieb mit 25 Mitarbeitenden in Lostorf und ist Präsident von Jardin Suisse Solothurn. In der «Winterpause» spricht er mit dieser Zeitung über Grossinvestoren im KMU-Umfeld, den Fachkräftemangel und die Konkurrenz durch Wärmepumpen. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 26.01.2023, 16.00 Uhr

Ralph Belke, Präsident Jardin Suisse Solothurn und Unternehmer, hat keine Angst vor den Grossen. Die Entwicklung, dass Investoren KMUs aufkaufen, freut ihn trotzdem nicht. Bruno Kissling

Vorbei ist es mit der Beschaulichkeit. Der Gartenbau ist in den Fokus von Investoren gerückt. Im Verlauf des letzten Jahres wurden gleich zwei Solothurner Gartenbau-Betriebe von B+G Schweiz aufgekauft. Zum einen die Egger AG aus Bellach, zum anderen die Berger Roman AG aus Oberbuchsiten. Hinter der neuen Dynamik in der Branche stehen zwei Investment-Gesellschaften, die ein klares Ziel verfolgen: Wachstum.

Aber was macht das mit der Branche? Mit welchen Gedanken verfolgt man diese Entwicklungen in der Region? Das und noch viel mehr wollten wir von Ralph Belke wissen, Präsident von Jardin Suisse Solothurn. Wie sehr leidet die Gartenbau-Branche unter dem Fachkräftemangel? Oder ist Blütezeit der Gärten vorbei, jetzt, da die Zinsen steigen und die Inflation tobt?

Investoren im Gartenbau: Was macht das mit der Branche?

Ralph Belke wurde von beiden Investoren-Gruppen angefragt, ob er seinen Betrieb verkaufen wolle. Bruno Kissling

«Für die Branche ist es schade, es geht Vielfältigkeit verloren», sagt Belke. Das sei seine persönliche Meinung. Man habe das Gleiche im Hoch- und Tiefbau gesehen vor rund zehn Jahren. Heute finde man kaum mehr einen Maurer, ohne dass dahinter eines der grossen Unternehmen steckt. Betriebe mit 30 bis 50 Mitarbeitenden finde man eigentlich nicht mehr. Belke: «Gegen aussen treten diese zwar immer noch unter dem gleichen Namen auf wie früher, aber dahinter steckt dann meist ein Unternehmen wie Implenia, Marti oder Frutiger, um nur einige bekannte Namen zu nennen.»

Im Gartenbau sind es bisher zwei Gruppen, welche die Branche aufmischen, die ansonsten vorwiegend von Klein- und Kleinstbetrieben geprägt wird. B+G Schweiz, hinter der zwei Schweizer Investmentgesellschaften stecken, von Bern her kommend. Und die Garla Gruppe mit Sitz in Freienbach, die etwas früher begann. Dahinter stecken deutsche Investoren, die in der Zentral- und Nordostschweiz sowie im süddeutschen Raum bereits mehrere Betriebe aufgekauft haben. Belke sagt: «Ich bin innert einem halben Jahr von beiden angefragt worden, ob ich verkaufen möchte.»

Das wollte er nicht. Er habe eben erst den Werkhof neu gebaut. «Den habe ich nicht gebaut, um ihn gleich wieder zu verkaufen.» Ausserdem fühle er sich seinem Personal gegenüber verpflichtet. Denn: «Ein solcher Zusammenschluss geht nie spurlos am Personal vorbei.» Gerade in den Bereichen Administration, Personal oder Einkauf könne man ja Synergien nutzen. Das hat vielfach einen Stellenabbau zur Folge. Zudem gehe bei solchen Zusammenschlüssen irgendwann das Familiäre verloren, das viele Mitarbeiter im Gartenbau schätzen. Das Feierabendbier oder ein gemeinsames Bräteln am Freitagabend.

David gegen Goliath: Wo finden die Kleinen ihre Nische?

Belke hat sein Geschäft von vier auf 25 Mitarbeitende ausgebaut. Mehr wachsen will er nicht. Bruno Kissling

Jene mittelgrossen Betriebe, die vor allem im Bereich Grossbaustellen tätig seien, hätten «nicht mehr viel Spielraum», so Belke. Da werde die Luft mit der neuen Grosskonkurrenz langsam dünn. Er selbst und viele andere kleinere und mittelgrosse Betriebe seien jedoch vorwiegend im Privatkundenbereich tätig. Da seien andere Dinge entscheidend, da gehe es nicht nur um den Preis, sondern oft um Fingerspitzengefühl.

«Das braucht Mitarbeitende mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ein Unterhaltsgärtner aus dem Privatkundenbereich ist oft viel zu genau für eine Grossbaustelle», sagt Belke. Beim Privatkunden geht man in Gesprächen auf die Wünsche der Kundschaft ein, das braucht Zeit. «Wir sind auf Mund-zu-Mund-Werbung angewiesen, da zählt jedes Detail.»

Belke selbst arbeitet mit starkem regionalem Fokus, hat sich spezialisiert auf Neugestaltungen von bestehenden Gärten und Natursteinarbeiten. Sorgen macht ihm der Eintritt der Investoren wenig. Belke: «Das ist nicht wie beim Autokauf, wo der Subaru in Grenchen der gleiche ist wie jener in Olten. Der Gartenbau ist kein Produkt, sondern eine Dienstleistung, jeder hat einen eigenen Stil.»

Fachkräftemangel: Findet man noch gute Mitarbeitende?

Auch im Gartenbau ist Fachpersonal knapp. Doch der Leidensdruck ist tiefer als in anderen Branchen. Pius Amrein

Nein, im Überfluss gibt es Gartenbauer nicht – und gute Leute sind Mangelware. Darum verzichtet Ralph Belke wann immer möglich auf temporäre Mitarbeitende. «Wenn ich zu einem Stellenvermittler gehe, dann bin ich wirklich im Elend», sagt er. Es bringe einfach zu viel Unruhe ins Team. Oft stimme auch die Qualität nicht. Und Qualität ist das A und O im Privatkundensegment.

Der Nachwuchs sei zwar dünn gesät. Mit dem nötigen Aufwand könne aber auch ein schwächerer Schüler einen Lehrabschluss erreichen. Oder man kann einen Quereinsteiger anlernen. «Wenn jemand interessiert und handwerklich geschickt ist, kann man sich vieles selbst aneignen, was es im Gartenbau braucht», so Belke.

Die Anfragen von Quereinsteigern hätten zugenommen. Und, so Belke: «Wir sind bereit, diese einzuarbeiten. Im Frühjahr beginnt erneut jemand aus einer anderen Berufsgruppe seine Laufbahn im Gartenbau bei uns.»

Corona ist vorbei, die Zinsen steigen: Wird jetzt weniger in den Garten investiert?

Schwimmteichs boomten während Corona. Urs Bucher

Die Zeiten, als die Kunden nicht nach Rabatt und Skonto gefragt haben, sind vorbei. So war es noch während der Pandemie. Der Garten gewann an Bedeutung, die Auftragslage war entsprechend. Jetzt würden die Leute in Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen investieren, das zeigt ein Blick in die Baugesuche. Belke sagt: «Man baut nicht mehr einen neuen Sitzplatz oder einen neuen Pool, jetzt ist das Energie-Thema top.»

Auch die Teuerung bereitet Belke gewisse Sorgen. Zwar würden noch nicht viele Bau-Projekte gestoppt. Aber die Unsicherheit ist gestiegen, die Aufträge kommen schleppender. Belke: «Beim Bauen kommt unsere Branche immer am Schluss. Werden die Plättli teurer, dann wird im Garten-Budget gestrichen.»

Die Stimmung ist zwar leicht getrübt, aber schon im Frühling kann alles wieder anders aussehen. Wenn es blüht und spriesst, dann ist der Garten plötzlich wieder wichtiger. Darauf hofft Belke. Denn seit er als Unternehmer im Gartenbau tätig ist, seit rund 23 Jahren, sei noch fast jede Krise an seiner Branche vorbeigegangen.

