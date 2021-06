Maskenpflicht auf Primarstuffe fällt nach Gerichtsurteil

"Illegale" Anordnung Nach Gerichtsurteil: Kanton hebt Maskenpflicht auf Primarstufe auf - verantwortlicher Verein: freut sich «für die Kinder» Ein Gerichtsurteil enthält Brisantes: Laut diesem hätte das kantonale Volksschulamt die Maskentragepflicht auf Primarstufe nicht einführen dürfen. Der Verein, der die Diskussion überhaupt angestossen hat, erhofft sich von diesem Urteil eine «Signalwirkung.» Noëlle Karpf 23.06.2021, 18.18 Uhr

Im Klassenzimmer beschloss der Kanton eine Verschärfung: Vom Bund wurde keine Maskenpflicht für die Sek 1 Stufe angeordnet, vom Kanton für die 5. und 6. Klasse auf Primarstufe hingegen schon. Bruno Kissling

Anfang März hat Christine Hug aus Tscheppach den Verein «Kinder atmen auf» gegründet. Das Ziel: Die Maskenpflicht an Primarschulen auszuhebeln. Diese gilt im Kanton Solothurn seit Ende Januar ab der 5. Klasse.

Mehrere Beschwerden hat der Verein eingereicht, welche bisher alle abgeblitzt sind. Eine davon - um Gebühren möglichst tief zu halten, wie es im Newsletter des Vereins heisst - wurde vor Verwaltungsgericht gezogen. Und nun liegt das Urteil vor. Zusammengefasst: Auf die Beschwerde seitens Verein tritt das Gericht nicht ein. Dafür auf diejenige der Mutter eines Schulkindes aus Kappel. In diesem Einzelfall geht es um die Maskendispens für das Kind der Frau. Das Gesuch darum war zuerst von der Schule, dann vom zuständigen Departement abgewiesen worden. Das Verwaltungsgericht gibt der Frau nun aber recht; das Kind ist also von der Maskenpflicht befreit.

Und - dieser Punkt geht über den Einzelfall hinaus - was besonders auffällt im Urteil: Das Gericht hält fest, dass das Volksschulamt die Maskenpflicht nicht hätte anordnen dürfen. Eine solche gesundheitspolitische Anordnung fällt nicht in die Kompetenz des Amtes.

Was heisst das jetzt? Der Verein fühlt sich in seiner Sache offenbar bestärkt. Auf seiner Webseite verweist er auf das Urteil. Und: der Verein hat eine Mustervorlage für einen Brief vorgeladen, mit welchem Eltern laut den Verantwortlichen ihre Kinder von der Maskentragepflicht dispensieren lassen können. Es sei nun klar, «dass die Anordnung einer Maskentragpflicht an den obligatorischen Schulen des Kantons Solothurn illegal ist.» Da spiele es auch keine grosse Rolle, dass auf die Beschwerde des Vereins nicht eingetreten worden sei, erklärt Vereinspräsidentin Christine Hug auf Anfrage. Damit habe man eigentlich gerechnet. Wichtig sei dem Verein, jetzt einmal eine gerichtliche Beurteilung zu haben. «Jetzt haben wir endlich eine Grundlage», erklärt Hug. Seit Februar habe man als Verein gegen die Maskenpflicht gekämpft, weil man gewusst habe: «Dass das Volksschulamt medizinische Massnahmen verhängt, ist nicht verhältnismässig.»



Und wie reagiert das Volksschulamt? Laut Urteil hätte dieses nicht nur die Maskentragepflicht nicht anordnen dürfen - die Verfügung sei auch nicht korrekt publiziert worden. Schon im Vorfeld hatte der Verein nebst der Maskenpflicht generell kritisiert, dass die Verfügung nicht anfechtbar gewesen sei. Weshalb dann auch die verschiedenen Beschwerden direkt bei den Schulen eingereicht worden sind.

Das Urteil hat nun tatsächlich eine Wirkung: Ab Donnerstag, 24. Juni, gilt an Primarschulen keine Maskenpflicht mehr. Das ist auf Anfrage beim Volksschulamt zu erfahren. Wobei 5. und 6. Klässler ab 28. Juni ohnehin keinen Gesichtsschutz mehr tragen müssen. Das Urteil beschleunigt die Aufhebung der Maskenpflicht also um ein paar Tage.

Man nehme zur Kenntnis, «dass die Anordnung von gesundheitspolizeilichen Massnahmen gestützt auf die Epidemiengesetzgebung in die alleinige Zuständigkeit der Gesundheitsbehörden fällt.» Dies schreibt Andreas Walter, Leiter des kantonalen VSA, auf Anfrage. Er erklärt zudem, dass das Ziel stets gewesen sei, «rasch und unmittelbar die jeweiligen Lageentwicklungen aufzunehmen und gezielt schützende Massnahmen für die Kinder und Erwachsenen an den Schulen als Rahmen festzulegen.» Anordnungen seien stets mit dem Kantonsarzt abgesprochen werden. «Diesen Prozess gilt es zu justieren.» Und: Man habe «den kantonalen Zuständigkeitsvorschriften im Gesundheitsbereich zu wenig Beachtung geschenkt.»

Konkret heisst das: Künftig werden gesundheitspolizeiliche Anordnungen - als solche gilt auch die Anordnung zur Maskenpflicht im Schulzimmer - in Form von Allgemeinverfügungen erteilt. Abgesegnet vom Regierungsrat, unterzeichnet von der zuständigen Regierungsrätin Schaffner und Kantonsarzt Fenner.

Am Mittwoch hat der Bundesrat erklärt, dass die Maskenpflicht auf Sekundarstufe 2 aufgehoben wird. Laut Walter bleibt diese im Kanton Solothurn in Innenräumen bis Ende Schuljahr bestehen. Aber auch hier gilt, aufgrund des Urteils: «Sie wird nun aber von der zuständigen Gesundheitsbehörde erlassen.»

Etwas ganz ähnliches hat sich übrigens Anfang Monat in Zürich ereignet: Ein Gericht hat dort die Maskentragepflicht auf Primarstufe ebenfalls aufgehoben - weil sie von der Bildungsdirektion erlassen war, die dafür eigentlich gar nicht zuständig wäre. Im Kanton Bern ist zudem noch ein Verfahren hängig, bei dem der Verein «Kinder atmen auf» ebenfalls mitwirkt. Man warte diesen Bescheid noch ab - im Solothurnischen sei das Vereinsziel aber sicher mal erreicht, sagt die Präsidentin. Sie freue sich sehr für die Kinder.

Auflösen wolle man den Verein danach nicht gerade; man beobachte weiterhin, was zum Beispiel im Herbst noch alles passiere. «Schön wäre es aber, wenn es uns gar nicht mehr braucht, wenn unser Ziel überall erreicht ist», so Hug.