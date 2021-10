Igel in Solothurn 2021: Tierheim Aarebrüggli Grenchen

Igel Igelbabys sagen einen warmen Winter voraus: Ein Besuch im Tierheim Aarebrüggli Auf der Igelstation des Tierheims Aarebrüggli kümmern sich Leiter Ivan Schmid und sein Team um verletzte und zu kleine Igel. Der Tierpfleger erzählt, wie es dieses Jahr aussieht und worauf man achten sollte, wenn man selbst einen Igel findet. Sophie Deck 29.10.2021, 05.00 Uhr

Ivan Schmid hält den kleinen Igel. Hörbi wollte sich für das Bild nicht ausrollen. Hanspeter Bärtschi

«Das ist Hörbi», sagt Ivan Schmid und hebt den grösseren der beiden Igel hoch, die er und sein Team im Moment auf der Igelstation des Tierheim Aarebrüggli pflegen.

Sie würden den Igeln normalerweise keine Namen geben, sagt der Chef des Tierheims und Leiter der Igelstation weiter, aber Hörbi sei benannt worden nach einem Dozenten an der Gewerbeschule, weil der Igel dort für die Tierpflegerausbildung gezeigt wurde. Der kleinere, namenlose Igel steigt gerade durch seinen Wassertrog.

Bis jetzt hat das Tierheim Aarebrüggli dieses Jahr 98 Igel aufgenommen. Normalerweise werden es bis Ende Jahr um die 150 – Schmid rechnet auch 2021 mit dieser Anzahl.

Die Pflegerinnen und Pfleger kümmern sich ehrenamtlich um Igel, die verletzt, von Parasiten befallen oder zu klein und schwach für den Winterschlaf sind. Im Kanton sind sie das einzige Tierheim, das dies macht.



Nun sei noch die ruhige Zeit: In den Monaten November und Dezember würde es vermutlich mehr als zwei Igel auf einmal auf der Igelstation haben. «Kurz vor dem Winterschlaf müssen die Tiere sich fett anfressen, um diese Monate ohne Nahrung zu überstehen. Wenn sie zu dünn sind, können wir sie vorher noch füttern und sie dann auch hier überwintern lassen», erklärt Ivan Schmid.

Hörbi und der kleine Igel sind in einer Schublade in einem kleinen Häuschen etwas abseits vom Tierheim einquartiert. Die restlichen Schubladen sind momentan unbewohnt und bereit für weitere Igel.

Noch keine Schneeketten und Schneeschaufel

Allerdings würden die Igel dieses Jahr wohl eher später mit dem Winterschlaf beginnen – wenn sie überhaupt einen machen. «Wann haben Sie zum letzten Mal einen wirklich harten Winter erlebt?», fragt Ivan Schmid und erklärt, dass Igel gar nicht einschlafen, wenn es nicht kalt genug ist.

Dass heuer vermutlich ein Jahr mit einem wärmeren Winter wird, erkennt der Tierpfleger daran, dass es im September noch Igelbabys gab. Normalerweise würde es nur im Frühling einen Wurf geben, damit die Igel vor dem Winterschlaf erwachsen werden können.

«Wenn es auch im Herbst noch einmal einen Wurf gibt, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir in den nächsten acht Wochen noch keinen harten Winter haben werden. So entscheide ich, ob ich die Schneeketten und die Schneeschaufel hervornehmen soll», erklärt Schmid. Und bis jetzt sei er mit seinen Prognosen fast immer richtig gelegen.

Neben dem Vorbereiten auf den Winterschlaf und dem Überwintern kümmert sich die Igelstation in Zusammenarbeit mit einer Tierärztin auch um Verletzungen und Parasiten. Die meisten Igel, die vorbeigebracht werden, sind von Würmern und Flöhen befallen.

Worauf man bei Igeln achten sollte

Findet man nun selbst einen Igel, im eigenen Garten oder beim Spazieren, von dem man denkt, er verhalte sich merkwürdig, sei verletzt oder zu klein, dann solle man als erstes im Aarebrüggli anrufen:

«Wir können mit einigen Fragen zur Grösse und zum Verhalten des Igels beurteilen, ob es Sinn macht, ihn vorbeizubringen», sagt Schmid. «Bei etwa der Hälfte der Anrufe, die wir jetzt bekommen, ist mit dem Igel eigentlich alles in Ordnung. Igel verlassen früh das Nest, deswegen laufen auch oft sehr kleine Igel allein herum.»

Und wenn man den Igel dann transportieren möchte: «Nie ohne Handschuhe anfassen. Er rollt sich zusammen und sticht einen. Ausserdem tragen Igel viele Bakterien mit sich herum», so Schmid. Deshalb solle man sie auch nicht in der gleichen Box transportieren, die man für die Hauskatze benutzt. Und wenn man den Igel in einer Decke transportiert, sollte man diese nachher unbedingt waschen.

Das Aarebrüggli ist jeden Tag geöffnet, nur nachts und am Sonntagnachmittag können sie keine Igel aufnehmen. Man kann allerdings bei der Polizei anrufen, diese haben einen Schlüssel für das Tierheim und können den Igel dort in eine Übernachtungsbox legen, sodass sich die Pfleger am nächsten Tag um sie kümmern können.

Ziel ist es immer, die Igel so schnell wie möglich wieder in die Wildnis zu entlassen, am besten dorthin, wo sie vorher gelebt haben. So werden auch Hörbi und der kleine Igel das Aarebrüggli vermutlich zeitnah verlassen. «Manchmal ist es schon nicht so leicht, sich zu verabschieden», sagt Ivan Schmid. «Aber Igel gehören eben in die Natur.» Zum Beispiel in die Laubhaufen, wo man sie im Herbst ab und zu entdeckt.