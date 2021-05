Homeoffice Whatsapp-Wettbewerbe und virtuelle Feierabendbierrunden: So erhalten Solothurner Firmen in Zeiten von Corona den Teamgeist aufrecht Nach über einem Jahr im Homeoffice: Solothurner Firmen setzen auf unterschiedliche Mittel, um den Teamzusammenhalt zu stärken. Eine Rückkehr in den normalen Arbeitsalltag wünschen sich alle – auch wenn Homeoffice künftig wohl mehr Platz in ebendiesem Alltag erhalten soll. Eine Umfrage von Oensingen bis Bettlach. Olivia Folly 22.05.2021, 05.00 Uhr

«Guten Morgen, wie geht’s? Hattest du ein schönes Wochenende?» Es sind die spontanen Gespräche an der Kaffeemaschine oder auf der Treppe zum Büro, welche nicht mehr möglich sind, wenn das ganze Team im Homeoffice ist. Seit Beginn der Coronapandemie verbringen viele Angestellte ihre Arbeitstage zu Hause und bekommen ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen kaum noch persönlich zu Gesicht.

Denise Flury aus Zuchwil arbeitet seit über einem Jahr von zu Hause aus. Die 41-Jährige ist Marketing Communication Manager bei der Mathys AG in Bettlach. Mit dem Lockdown im Frühling 2020 wurde ihr ganzes 20-köpfiges Marketing-International-Team ins Homeoffice geschickt. Damals arbeitete sie erst seit vier Monaten beim Bettlacher Orthopädie-Unternehmen. Die Integration ins Team sei ihr dennoch gut geglückt:

«Ich lernte meine Arbeitskollegen sehr schnell auf einer persönlichen Ebene kennen, weil ich durch die Videotelefonie sozusagen bei ihnen im Wohnzimmer war. Da kam es immer wieder mal vor, dass ihre Kinder auf dem Bildschirm auftauchten»,

sagt Denise Flury und lacht. Um sich auch persönlich auszutauschen, werden bei ihr im Team immer wieder mal Whatsapp-Wettbewerbe lanciert – mit den unterschiedlichsten Themen: Wer kann mit den Füssen am meisten WC-Papierrollen stapeln? Wer schiesst das schönste Homeoffice-Foto und wer das schönste vom Abendspaziergang? Ende der Woche muss derjenige, welcher den Wettbewerb lanciert hat, dem Sieger einen Preis nach Hause bringen. «Zum Beispiel eine Kiste Bier oder einen frischen Butterzopf am Sonntag. Dieser persönliche Austausch tut unserem Team gut», sagt Denise Flury. Auch virtuelle Kaffeepausen oder Feierabendbiere sind bei ihr im Team inzwischen zur Regel geworden.

Bei den Mitarbeitenden der Agathon AG in Bellach kommen solche virtuellen freiwilligen Kaffeepausen und Bierrunden ebenfalls gut an. «Man fühlt sich dann nicht mehr so als Einzelkämpfer am Küchentisch», erklärt Frank Almer, Chief Marketing Officer bei Agathon.

«Die Umstellung aufs Homeoffice fiel einigen Mitarbeitenden anfangs schwer. Sie hatten Mühe, sich von der Arbeit abzugrenzen.»

Bei anderen hingegen sei die Arbeit von zu Hause aus sehr beliebt.

Gut die Hälfte der 230 Mitarbeitenden der Maschinenbaufirma arbeitet seit Frühling 2020 im Homeoffice. Um trotzdem im Kontakt zu bleiben, gibt es bei der Agathon AG anstatt vierteljährlich neu wöchentlich eine Information des CEO an die Belegschaft. «Das wird von den Mitarbeitenden sehr geschätzt», sagt Frank Almer.

Auch digitale Kundenevents wie die bevorstehenden «Technology Days» im Juni oder Videokonferenzen finden vermehrt statt, um mit den Niederlassungen in den USA und China in Kontakt zu bleiben. «Da die Reisetätigkeit im vergangenen Jahr sehr eingeschränkt war, konnten wir unsere Partner im Ausland kaum persönlich treffen. Da ist es wichtig, einen guten Austausch zu pflegen.»

Auch nach der Homeoffice-Pflicht soll Arbeiten von zu Hause aus möglich sein

Auf eine gute Kommunikation im Homeoffice setzt auch Rita Meister, Generalagentin der Schweizerischen Mobiliar in Balsthal. «Ich habe meinen Leuten gesagt, sie sollen lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig.» Sie selbst greift morgens manchmal zum Telefon, einfach nur, um ihren Angestellten einen schönen Tag zu wünschen. «Das dauert höchstens eine Minute und wird von den Mitarbeitenden sehr geschätzt.» Es sei wichtig, zu spüren, ob irgendwo der Schuh drückt in dieser aussergewöhnlichen Zeit, sagt die 44-Jährige.

Sie sei stolz auf ihr 30-köpfiges Team, welches vor über einem Jahr den Bürotisch nach Hause verlegt hat. «Ab dem ersten Tag im Homeoffice arbeiteten alle so, als hätten sie nie etwas anderes gemacht.» Klar sei aber auch, dass der persönliche Kontakt fehle und sich alle eine Rückkehr zur Normalität wünschten, sagt Rita Meister. Das Arbeiten im Homeoffice soll bei der Mobiliar in Balsthal, wie auch bei der Agathon AG in Bellach, aber auch nach der Homeoffice-Pflicht weiter möglich sein für Mitarbeitende, die das wünschen. Wichtig sei ein guter Mix zwischen Homeoffice und Arbeiten vor Ort.

Bei der Hörmann Schweiz AG in Oensingen war Homeoffice vor der Coronapandemie wenig verbreitet, sagt Personalleiterin Diana Casoni: «Nach Ankündigung des Lockdowns 2020 rüsteten wir allerdings innert zwei Tagen um, damit die Mehrheit der 150-köpfigen Belegschaft ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen konnte.» Seither übt auch die Hörmann Schweiz AG den Spagat zwischen räumlicher Distanz und persönlicher Nähe zu ihren Mitarbeitenden. «Werte wie Zusammengehörigkeit sind für uns als Familienunternehmen wichtig und das leben wir nun halt auf digitalem Weg», sagt Diana Casoni.

So wurde im Dezember ein virtueller Adventskalender für die Mitarbeitenden ins Leben gerufen, und die übliche jährliche grosse Mitarbeiterinformation von Anfang Jahr fand per Livestream statt – mit Alpenhüttenflair und einem abschliessenden «gemeinsamen» Anstossen. «Obwohl jeder bei sich zu Hause vor dem Bildschirm sass, hatten wir dennoch das Gefühl, zusammen zu sein», so Diana Casoni. In dieser aussergewöhnlichen Zeit setzt das Oensinger Unternehmen auch auf kleine Aufmerksamkeiten, um die Mitarbeitenden weiter zu motivieren:

«In Kürze werden sie einen Frühlingsgruss für den Garten erhalten, welcher den Gedanken stützt, dass alles Gute seine Zeit braucht und Zufriedenheit aus der Dankbarkeit für kleine Dinge entsteht.»