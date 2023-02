Holzmarkt Wegen des warmen Jahresstarts: Forstbetriebe können erst jetzt mit dem Holzschlag beginnen Lange gefrorene Böden werden zur Seltenheit. Für Förster ist dies ein Problem, denn bei warmem und nassem Winterwetter verletzen sie den Waldboden. Deshalb konnte der Holzschlag heuer erst spät beginnen. Für die Zukunft sucht man nach neuen Möglichkeiten. Thaddäus Braun Jetzt kommentieren 01.02.2023, 14.00 Uhr

Der Thaler Förster Kilian Bader zeigt in Mümliswil die Problematik von Fahrspuren und Schäden am Untergrund. Bruno Kissling

Nach einem frühlingshaften Start ins neue Jahr befanden sich die Temperaturen seit Mitte Januar regelmässig unter dem Gefrierpunkt. Was vielleicht so manchen Autofahrer am Morgen beim Kratzen der Autoscheiben zur Verzweiflung brachte, freut Förster Kilian Bader: Weil es endlich kalt ist, kann er mit dem Holzschlag beginnen.

«Damit wir mit unseren 15 Tonnen schweren Maschinen nicht zu tiefe Spuren im Waldboden hinterlassen, brauchen wir entweder einen gefrorenen oder sehr trockenen Boden», erklärt Bader, Revierförster und Betriebsleiter des Forsts Thal. Wenn der Boden aufgeweicht sei aufgrund feuchter Bedingungen, riskiere man eine zu grosse Verletzung des Untergrunds.

Holzschlag nur in der Vegetationsruhe

«Normalerweise erstreckt sich der Zeitraum für die Holzschläge von Oktober bis April, da in dieser Spanne die Vegetation ruht», so Bader. Durch das nasse Wetter Ende 2022 und die warmen Temperaturen Anfang 2023 sei es jedoch unmöglich gewesen, mit den Maschinen in den Wald zu fahren.

Erst jetzt, da die Temperaturen gesunken sind, kann grossflächig geholzt werden. Bruno Kissling

Dies sei für die Förster ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bedeutet Regen, dass die noch immer zu trockenen Wälder ihre Wasserreserven auffüllen können. Andererseits sei man aus wirtschaftlicher Sicht auf kalte oder trockene Bedingungen angewiesen, um Holz zu fällen.

Doch man müsse sich darauf einstellen, dass lange gefrorene Böden zur Seltenheit würden, so Bader: «Wegen des Klimawandels und den damit immer rarer werdenden Frosttagen müssen wir unsere Praxis anpassen.»

Holzschlagpraxis muss angepasst werden

Eine Möglichkeit, mit dieser Herausforderung umzugehen, sei es, das Holz zu schlagen, aber nicht wie gewohnt mit den Maschinen aus dem Wald zu transportieren, sondern liegen zu lassen und auf die geeigneten Bedingungen zu warten. Deswegen hätten sie zeitweise 2000 Kubikmeter Holz im Wald gehabt. Eine weitere Alternative sei, in der Nacht zu arbeiten, wenn es kälter ist. Also bevor der Boden am Morgen wieder auftaut.

Man ist aber nicht nur zum Warten verdammt. Auch von technologischer Seite gibt es Hilfe: «Die Ausstattung der Forstmaschinen soll so erfolgen, dass sie auch bei schlechten Bedingungen besser gerüstet sind.» So arbeite man heute vermehrt mit Maschinen, die sechs bis acht Räder haben, um den Druck auf den Waldboden zu verringern.

Eine unliebsame, aber effektive Option sei es, den Zeitpunkt für die Holzernte anzupassen. Da es im Spätsommer, also August und September, relativ trocken ist, eigne sich diese Phase sehr gut für den Holzschlag, trotz Störung der Vegetation.

Keine übermässige Nachfrage mehr nach Brennholz

Die wärmeren Temperaturen erfordern somit unangenehme Entscheidungen von Förstern. «Aber die Gesundheit des Waldes steht natürlich an vorderster Stelle», sagt Bader. So würden sie die Orte, an denen sie mit den Maschinen gefahren sind, mit dem GPS erfassen. Dann könne man in 15 Jahren, wenn in diesem Waldstück wieder Holz geschlagen wird, abermals am gleichen Ort manövrieren.

«Es ist ein sehr koordiniertes Fahren und nicht ein grossflächiger Eingriff in das Ökosystem», so Bader. Das habe in der Vergangenheit auch schon zu kritischen Stimmen aus der Bevölkerung geführt. Da ihnen dies bewusst sei und es auch schön sei, dass sich die Leute um den Wald sorgen, sei ihr Forstbetrieb öffentlich zugänglich und jederzeit bereit, Fragen zu beantworten.

Die tonnenschweren Maschinen hinterlassen tiefe Spuren im Wald. Bruno Kissling

Während diese Herausforderung in Zukunft steter Begleiter der Forstbetriebe sein wird, hat sich der im September und Oktober verrückt spielende Holzmarkt gemäss Bader wieder beruhigt: «Die Nachfrage nach Brennholz ist wieder auf einem normalen Niveau.»

Die Preise für ein Ster seien jedoch noch immer rund 20 Franken höher als vor der befürchteten Stromknappheit. Doch Bader rechnet damit, dass die Nachfrage in den nächsten Jahren höher sein wird als in der Vergangenheit, allerdings nicht so extrem wie in den beiden Monaten im vergangenen Jahr.

«Uns hat es gleichwohl nachdenklich gestimmt, wie die Gesellschaft auf eine solche Krise reagiert», sagt Bader. So sei das Schweizer Holz durch die schnelle Erreichbarkeit plötzlich gefragt gewesen. Wenn die Dringlichkeit allerdings nicht mehr so gross sei, würden sich die Leute wieder dem billigeren ausländischen Holz zuwenden. «Wir hoffen, dass der sehr nachhaltige Schweizer Holzmarkt an Bedeutung gewinnt», sagt Bader.

