Katholiken reformieren Firmung: Firmalter steigt auf 17 Jahre

Höhere Altersschwelle Solothurner Katholiken reformieren Firmung: Hilft dieser Schritt gegen Kirchenaustritte? Immer mehr Pastoralräume im Kanton heben das Firmalter an. Gefirmt wird statt in der sechsten Klasse nun mit 17 Jahren. Damit wird nicht nur die Zusammenarbeit mit den Reformierten einfacher. Der spätere Entscheid soll auch ein bewussterer Entscheid für die Kirche sein. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 14.04.2022, 05.00 Uhr

Immer mehr Pastoralräume erhöhen das Firmalter (Symbolbild). Neue Urner Zeitung

Die römisch-katholische Kirche verliert in der Schweiz laufend Mitglieder. 2019 war ein Rekordjahr bezüglich Kirchenaustritten. Meist treten Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg in die Selbstständigkeit aus der Kirche aus.

Auch aus diesem Grund forderte der Basler Bischof Felix Gmür seine Pfarreien im vergangenen Jahr dazu auf, das Firmalter zu erhöhen. Die Kirche will so künftig bei den Jugendlichen präsenter sein.

Pastoralraum Wasseramt Ost hebt das Firmalter an

Bischof Felix Gmür forderte seine Pfarreien dazu auf, das Firmalter zu erhöhen. Patrick Huerlimann

Konkret soll nach der Aufforderung Gmürs das Firmalter angehoben und innerhalb des Bistums vereinheitlicht werden. Momentan variiere das Firmalter in den Pfarreien des Bistums Basel stark. In Zukunft sollen junge Erwachsene ab dem 17. Lebensjahr oder im letzten obligatorischen Schuljahr gefirmt werden. Verschiedene Pastoralräume des Kantons Solothurn haben das Firmalter bereits angehoben und damit positive Erfahrungen gemacht.

Neu hat sich nun auch der Pastoralraum Wasseramt Ost dazu entschieden. Ihm gehören die Pfarreien Aeschi, Deitingen, Derendingen, Luterbach, Subingen und Zuchwil an.

Bis anhin organisierten die Pfarreien ihre Firmungen selbst. Dies verunmöglichte die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Pfarreien. Ab dem Schuljahr 2022/2023 findet die Firmung neu im gesamten Pastoralraum während der dritten Oberstufe statt. Daraus erhofft sich Pfarrer Pascal Eng mehr Synergien, wie er im Gespräch sagt.

Chancen sieht er hauptsächlich bei einem einheitlichen Firmkonzept, der Durchführung von Vorbereitungskursen und je nach Jahrgangsgrösse ebenso bei der Firmung. Pfarreiübergreifende Kursabende oder Ausflüge sollen möglich werden. Nebenbei kann durch die Erhöhung des Firmalters die Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche vereinfacht werden, da die Konformation im gleichen Alter durchgeführt wird.

Ab der sechsten Klasse gibt es neu einen ökumenischen Religionsunterricht. Im letzten obligatorischen Schuljahr gehen beide Kirchen in Zukunft bezüglich der Firmung und der Konformation ihre eigenen Wege.

Betroffen von der Änderung sind die vier Gemeinden Aeschi, Deitingen, Derendingen und Subingen. Die derzeitigen Fünftklässler dieser Gemeinden werden ihre Firmung erst 2026 feiern. Die diesjährige sechste Klasse wird noch 2022 gefirmt. Auf die Firmungen in Zuchwil und Luterbach hat die Erhöhung des Firmalters nur minimalen Einfluss.

Die Kirche mutet Jugendlichen mehr Selbstständigkeit zu

Das Ziel der Firmung ist es, Menschen auf ihrem Glaubensweg zu stärken. Gläubige setzen sich verstärkt mit ihrem Glauben auseinander. Sakramente wie die Firmung sollen Gläubige an Scheidepunkten in ihrem Leben begleiten. Einen solchen Scheidepunkt gibt es am Ende der Oberstufe mit dem Übertritt zur Lehrstelle oder an die Kantonsschule.

Pascal Eng ist Pfarrer der römisch-katholischen Kirche in Zuchwil. zvg

Die Firmung ist gemäss Pfarrer Eng «ein freiwilliges und eigenständiges ‹Ja› zum Glauben». Dies sei Jugendlichen am Ende der Oberstufe «eher zumutbar als Kindern im Primarschulalter». Trotzdem ist für Pfarrer Eng klar:

«Firmandinnen und Firmanden werden sicher auch weiterhin durch ihre Eltern oder Grosseltern beeinflusst.»

Die Anhebung des Firmalters ist laut Pfarrer Eng nicht dazu da, um Kirchenaustritte zu verhindern. Seiner Meinung nach «sollen Firmandinnen und Firmanden durch die Erhöhung des Firmalters in der Jugend besser als anhin durch die Kirche unterstützt werden». Dass sich durch diese Anpassung vielleicht mehr Jugendliche im Oberstufenalter gegen eine Firmung entscheiden könnten, wird damit bewusst in Kauf genommen.

