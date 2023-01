Hochwasserschutz Dünnern ohne Minimalvariante

Hochwasserschutz Lebensraum Dünnern: Flache Uferböschungen sollen als Weide genutzt werden Hochwasserschutz ohne Naturschutz geht nicht, sagt der Regierungsrat. Er beantragt dem Kantonsrat einen Kompromiss zur fraktionsübergreifend geforderten «Minimalvariante» an der Dünnern, die auf die Schonung von Landwirtschaftsfläche und Finanzen zielt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Dünnern zwischen Oensingen und Oberbuchsiten. Statt des engen Korsetts soll das Gewässer mehr Platz bekommen. Fabio Baranzini

Geht es nach dem Regierungsrat, wird der Hochwasserschutz im Projekt «Lebensraum Dünnern» zwar nicht um eine dritte Lösung, eine Minimalvariante, ergänzt. Deren Forderungen sollen stattdessen im Vorprojekt in die beiden bisherigen Varianten einfliessen.

Neu sollen die Uferböschungen so flach ausgestaltet werden, dass der obere Teil den Landwirtinnen und Landwirten als Heuwiese oder als Weide dienen soll. Ausserdem soll das Wegnetz entlang der Dünnern neu angelegt und verschlankt werden. Der Bodenbedarf soll mit diesen beiden Massnahmen um 40 Prozent (7 Hektaren) gesenkt werden.

Gesetzliche Vorgaben einhalten

Fraktionsübergreifend hatte die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission der Regierung beantragt, eine schlankere Lösung vorzulegen, die sich nur auf den Schutz vor Hochwasser fokussiert.

Besonders die Renaturierungsmassnahmen im Rahmen von vier sogenannten Hotspots sind der Kommission ein Dorn im Auge. Diese verursachen je nach Variante – «Ausbauen und Aufwerten» oder «Rückhalten und Aufwerten» – nicht nur Mehrkosten von 8,2 respektive 8,9 Millionen Franken, sondern benötigen 4,2 beziehungsweise 4,6 Hektaren Landwirtschaftsfläche zusätzlich.

Dazu schreibt der Regierungsrat in seinem Entscheid vom Dienstag: «Zeitgemässer Hochwasserschutz muss integral und ganzheitlich erfolgen.» Will heissen: Rechtlich lässt sich der Hochwasserschutz weder vom Gewässerschutz noch vom Revitalisierungsauftrag trennen.

Konflikte zwischen Freizeit und Landwirtschaft verringern

Entsprechend beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat das Projekt «Lebensraum Dünnern» mit folgenden Eckpunkten weiterzuentwickeln und diese im Richtplanverfahren zu verankern:

– Die Hotspots in Oensingen, Oberbuchsiten und Hägendorf werden ressourcenschonend angepasst. Zentral sind die Uferböschungen. Diese sollen so angelegt werden, dass sich der obere Teil landwirtschaftlich nutzen lässt. Die Flurwege entlang des Baches sollen so angelegt werden, dass im Vergleich zu heute zusätzliche Nutzfläche für die Landwirtschaft entsteht.

– Von einem neuen Wegkonzept erhofft sich der Regierungsrat neben dem Landgewinn einen weiteren Effekt: eine Verringerung der Konflikte zwischen Erholungssuchenden und Bauern. Littering und Hundekot bereiten der Landwirtschaft seit langem Kopfzerbrechen.

– Kostenseitig sei indessen kaum mit einer Reduktion zu rechnen. Einsparungen bei den Hotspots in Oensingen und Hägendorf stehe ein Mehraufwand beim Hotspot Neumatten in Oberbuchsiten gegenüber. Hier soll ein Gehölz verlegt werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen