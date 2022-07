Hochwald: Rentnerin tot aufgefunden - Gewaltdelikt vermutet

Glacé Die Kalte Lust wächst und wächst – jetzt ist das Glacé-Start-up aus Olten auf der Suche nach einem neuen Produktionsstandort

Vor fünf Jahren gegründet, kommt das Glacé-Jungunternehmen Kalte Lust am Produktionsstandort in Olten langsam an seine Grenzen. Jetzt sind die drei Gründer auf der Suche nach einem neuen Ort. Bei einem Bauernhof oder in einer alten Fabrik. Alles ist möglich.