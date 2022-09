Hochspezialisierte Medizin Bundesverwaltungsgericht entscheidet: Das Bürgerspital Solothurn darf keine Bauchspeicheldrüsen mehr entfernen Das Entfernen der Bauchspeicheldrüse gehört zur hochspezialisierten Medizin. Damit Spitäler diese Eingriffe durchführen dürfen, brauchen sie einen Leistungsauftrag. Dem Bürgerspital Solothurn wurde dieser nun entzogen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 16.09.2022, 14.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf den Neubau des Bürgerspitals, aus dem alten Bettenhaus heraus fotografiert. Hanspeter Bärtschi

Die Bauchspeicheldrüse teilweise oder gleich ganz entfernen zu lassen, ist beispielsweise bei Bauchspeicheldrüsenkrebs nötig. Der Eingriff ist sehr komplex, er gehört zum Bereich der hochspezialisierten Medizin. Damit Spitäler diesen Eingriff durchführen dürfen, brauchen sie einen Leistungsauftrag.

Das Bürgerspital Solothurn hatte diesen Leistungsauftrag. Zwischen fünf und zehn solcher Eingriffe wurden noch 2015 gemacht, 2020 waren es 20. Doch nun ist Schluss. Wie das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, erhält das Bürgerspital eine Gnadenfrist von sechs Monaten. Anschliessend dürfen keine solchen Eingriffe mehr gemacht werden. Das berichtete das «Regionaljournal» von Radio SRF zuerst.

Keinen Zuschlag erhalten

Vergeben wird dieser Leistungsauftrag jeweils vom Beschlussorgan der Interkantonalen Vereinbarung über die hochspezialisierte Medizin. Und zwar jeweils für sechs Jahre. Zuletzt war dies 2019 der Fall, für die Periode 2019–2025.

Das Bürgerspital erhielt damals keinen Zuschlag. Es gibt eine ganze Reihe von Kriterien, die bei diesem Entscheid eine Rolle spielen. Einer davon: Die Menge der Eingriffe. Ein Spital muss eine Mindestanzahl dieser Operationen vorweisen können. Dabei geht es um die Qualität. Salopp gesagt: Macht eine Ärztin oder ein Arzt diesen Eingriff zu selten, kommt er oder sie aus der Übung.

Mindestens zwölf Eingriffe muss ein Spital jährlich vorweisen können. Als der Entscheid 2019 gefällt wurde, waren die durchschnittlichen Zahlen von 2014 bis 2016 massgebend. Damals waren es im Schnitt neun pro Jahr. Zu wenig, infolgedessen wurde das Bürgerspital nicht berücksichtigt.

Gegen diesen Entscheid wehrte sich die Solothurner Spitäler AG (soH) vor Bundesverwaltungsgericht. Dessen am Donnerstag publiziertes, 60-seitiges Urteil stützt nun aber den Entscheid der Vorinstanz.

soH wehrt sich mit verschiedenen Argumenten

Die soH warf verschiedene Argumente in die Waagschale. Eines davon: Man hätte zu den Eingriffen im Bürgerspital Solothurn auch diejenigen im Kantonsspital Olten dazu zählen müssen. Wenn auch an verschiedenen Standorten, würden diese Eingriffe doch von denselben Ärzten durchgeführt.

Dieses Argument zog aber nicht. Nicht nur die Ärzte, auch das ganze Betreuungsteam sei wichtig für die Qualität der Eingriffe. Und dieses würde ja jeweils kaum mitreisen. Zudem: Selbst wenn man Olten mitzählen würde, käme man von 2014 bis 2016 auf durchschnittlich elf jährliche Eingriffe, was immer noch zu wenig sei.

Und zu guter Letzt wurde festgehalten: In diesen Jahren hatte das Bürgerspital Solothurn diesen Leistungsauftrag, nicht das Kantonsspital Olten. Es sei also gar nicht möglich, dass in dieser Zeit in Olten Bauchspeicheldrüsen entfernt wurden. «Und es wäre überdies problematisch, falls sie (die soH, Anmerkung der Redaktion) dies trotzdem getan habe.»

Ein weiteres Argument der soH: 2016 kam es zu einem Chefarztwechsel. Es sei nur logisch, dass darum die Eingriffe vorübergehend abgenommen hätten. Doch auch dieses Argument sei nicht schlüssig, lässt sich im Urteil lesen, sei dieser Rücktritt (zu dem es aus Altersgründen kam) doch planbar gewesen.

Aktuelle Zahlen werden nicht berücksichtigt

Das wohl (vermeintlich) stärkste Argument der soH war aber: Seit 2016 wurden immer mehr dieser Eingriffe durchgeführt. Aktuell sind es um die 20 pro Jahr. Aktuelle Zahlen wurden im Verfahren mit eingereicht. «Wir stehen vergleichsweise sehr gut da», sagte die ärztliche Direktorin Katharina Rüther-Wolf im «Regionaljournal».

Katharina Rüther-Wolf, ärztliche Direktorin der Solothurner Spitäler AG. Zvg

Doch diese Zahlen spielen keine Rolle, sie wurden gar nicht erst berücksichtigt. Entscheidend sei einzig, welche Zahlen dem Gremium, welches diesen Entscheid erstinstanzlich fällte, 2019 zur Verfügung gestanden hatten.

Allgemein wird festgehalten: Es gebe keinen Anspruch auf eine Leistungserteilung. Leistungserbringer, welche die Mindestfallzahlen nicht erfüllen, aus der Evaluation auszuschliessen, sei rechtens. Die soH könne sich aber wieder für die nächste Periode bewerben, ab 2025.

Einen Entscheid, den man bei der soH mit Bedauern zur Kenntnis nimmt. Rüther-Wolf sagt im Radio: «Als Spital sind uns die Patienten wichtig. Wir wollen im Kanton ein aus unserer Sicht sinnvolles Spektrum an Leistungen anbieten können.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen