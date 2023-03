Solothurner an Spitze der Initiative zur Förderung Hochbegabter

Die geplante Initiative wird von Fachpersonen, betroffenen Eltern und anderen Interessierten aus zehn Kantonen vorbereitet. Ihr Ziel ist es, die Situation von Schülerinnen und Schülern mit hohem kognitiven Potenzial an den öffentlichen Schulen und schon in den untersten Klassen zu verbessern. Hochbegabte gebe es in allen sozialen Schichten, und die Unterforderung habe oft schwerwiegende Folgen. Artikel 62 (Schulwesen) soll ergänzt werden mit der Formulierung: «Die Kantone sorgen für eine ausreichende Schulung und Förderung aller Kinder und Jugendlichen mit hohem kognitivem Potenzial bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr.» Konkret sollen etwa Dispensationen und speziell angepasste Kurse angeboten werden. Im Herbst 2025 soll die Initiative eingereicht werden können. (szr)