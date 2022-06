Hitze und Trockenheit Den Fischen zuliebe soll in der Emme nicht mehr gebadet werden – auch in anderen Solothurner Flüssen hat es zu wenig und zu warmes Wasser Im Kanton Bern ist die Emme teilweise fast ausgetrocknet, die Fische finden kaum noch Rückzugsorte. Im Solothurnischen ist die Situation zwar weniger prekär, trotzdem raten auch hier Stimmen, auf das Baden im Fluss zu verzichten. Nicht nur in der Emme. Béatrice Scheurer und Raphael Karpf Jetzt kommentieren 21.06.2022, 17.42 Uhr

Die Emme bei Derendingen. Insbesondere die Bachforellen leiden unter den hohen Temperaturen. Carole Lauener

«Bitte meiden Sie die Emme als Badegewässer!» Dieser Aufruf auf Facebook macht derzeit die Runde. Verfasst hat ihn Sascha Jud, Obmann Bewirtschaftung des Fischereivereins an der Emme Burgdorf. Wegen des tiefen Wasserstands der Emme bittet er darum, die letzten verbleibenden Rückzugsgebiete der Wasserbewohner zu schützen.

«Bitte unterlassen Sie jegliches Baden, Plantschen oder Werfen von Steinen und Stöcken!» Angesichts der hohen Wassertemperaturen hätten die Forellen mit der Aufnahme von Sauerstoff zu kämpfen.

Bestens mit der Emme vertraut ist David Gerke. Der Projektleiter Gewässerschutz bei Pro Natura, Kantonsrat (Grüne) und Präsident des Fischereivereins Solothurn und Umgebung lebt in Biberist direkt an der Emme. Er sagt:

David Gerke. Tom Ulrich

«Ich habe auch schon damit geliebäugelt, einen solchen Facebook-Post zu verfassen.»

Die Situation sei im Solothurnischen ähnlich wie im Kanton Bern: Die Emme führe wenig, dafür umso wärmeres Wasser. Ganz so extrem wie im Bernbiet, wo die Emme zwischen Burgdorf und Utzenstorf zum Teil jeweils komplett austrockne, sei die Situation im Kanton Solothurn aber nicht.

Nichtsdestotrotz hält Gerke fest: «Baden ist bei diesen Temperaturen für die Fische nicht gut.» Man müsse aber realistisch bleiben: Verbieten könne und wolle man den Menschen das Planschen in der Emme nicht. Doch er spricht Besucherlenkungsmassnahmen an.

Tiefer Pegelstand bei der Emme in Derendingen. Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener Carole Lauener

Gerke wünscht sich, dass beim anstehenden kantonalen Nutzungskonzept die Fische dabei ebenso wie Vögel berücksichtigt werden. Er denkt etwa an temporäre Badeverbote, wo kühle Seitenbäche in die Emme münden und sich die Fische jeweils sammeln.

Ab 20 Grad droht der Tod

Bei einer Wassertemperatur von 16 Grad stellen Forellen laut David Gerke ihre Nahrungsaufnahme ein. Ab 20 Grad droht den Fischen der Tod. «Lokal beträgt die Temperatur der Emme derzeit bestimmt über 20 Grad», sagt Gerke. Im Gegensatz zu anderen Gewässern kenne man die Temperatur der Emme nicht punktgenau.

Der Biologe und Fischer hofft, dass sich die Wetterprognosen erfüllen und Niederschläge in den kommenden Tagen eine Entspannung der Situation bringen. «Den Fischen wäre es zu wünschen.»

Auch im Schwarzbubenland Probleme

Auch die Lüssel im Schwarzbubenland führt momentan nur wenig, dafür umso wärmeres Wasser, wie Mihael Sever, Präsident des Fischereivereins Thierstein, sagt. Für den Bach gilt seit einer Woche aber sowieso der Ausnahmezustand: Weil die Krebspest (eine für den Menschen ungefährliche, für den gefährdeten Flusskrebs aber tödliche Krankheit) nachgewiesen wurde, wurde die Lüssel zum Sperrgebiet erklärt und darf nicht betreten werden.

Glück im Unglück, wenn man so will: Die Fische werden so zumindest nicht von Menschen auf der Suche nach Abkühlung zusätzlich gestresst.

Viel mehr tun, um den Fischen kurzfristig zu helfen, als auf Regen zu hoffen, könne man aber nicht, so Sever. Was sein Verein hingegen seit Jahren tut: langfristige Massnahmen im Rahmen des Projekts «Fischer schaffen Lebensräume». Stämme, Steine oder andere Hindernisse werden im Bach platziert, um den Fischen so besseren Lebensraum zu schaffen.

Diese Massnahmen werden auch jetzt, trotz Krebspest, weitergeführt. Man habe die Erlaubnis vom zuständigen Amt, so Sever. Man müsse aber nach jedem Einsatz im Bach sämtliche Werkzeuge und Stiefel desinfizieren.

Die Hoffnung auf Regen

Emme, Lüssel – man könnte die Liste verlängern, etwa auch mit der Dünnern. Am Ende gilt für alle Flüsse und Bäche dasselbe: Zu warmes Wasser schadet den Edelfischbeständen, insbesondere der Bachforelle. Und wenn das Wasser knapp wird, wird’s richtig kritisch.

Immerhin: Bei der Dünnern sei, soweit er das mitbekommen habe, Knappheit noch kaum Thema, sagt Matthias Steiner, Präsident des Fischereivereins Olten und Umgebung.

Aber einige Tage etwas kühleres Wetter, dazu ordentlich Niederschläge: Das würde den Fischen guttun. Was er sich wünscht: dass etwas mehr Rücksicht auf die Natur genommen wird.

Das beginne bei Kindern, die Staumauern bauen und so, wenn auch unabsichtlich, kleine Fische einsperren. Und gehe bis hin zum Littering in der Aare. Wenn sich Fische im Abfall verheddern, kann das tödlich für sie enden.

In den Seen geht es den Fischen gut

Weniger Probleme werden hingegen vom Inkwiler- und dem Burgäschisee gemeldet. Da die Fische dort in tieferes, kühleres Wasser abtauchen können, besteht nicht dieselbe Problematik wie in den Bächen. Ein Badeverbot ist kein Thema.

Der sanierte Inkwilersee. zvg/Christoph Vogt

Auch von der Aare, die aktuell viel Wasser führt, sind derzeit keine Probleme bekannt. Die App Aareguru misst in Olten am Dienstagnachmittag eine Wassertemperatur von 23,1 Grad an der Oberfläche – «Spaghettiwasser», heisst es dazu.

