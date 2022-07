Himmelried: Auto kracht in Hauswand, Lenkerin verletzt

Pfadi Das Bula steht bevor, und dieser Oltner ist mittendrin: «Alle 14 Jahre dürfen wir zeigen, was für ein cooler Haufen wir sind»

2008 fand letztmals das Bundeslager der Pfadfinder statt. Dieses Jahr ist es wieder so weit. Der Oltner Mischa Kaspar war bereits vor 14 Jahren dabei. In diesem Jahr ist er für die Nachhaltigkeit im Lager zuständig und erzählt, was ihn an der Pfadibewegung so fasziniert.