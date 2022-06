Solothurnerin Vukasinovic bei Helvetas Hilfseinsatz in Moldawien

Hilfseinsatz Von der reichen Schweiz ins arme Moldawien: Die Solothurnerin Emilija Vukasinovic erzählt von ihren Erfahrungen Die Armut in Moldawien ist gross und ihre Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise. Emilija Vukasinovic engagiert sich drei Monate lang für einen Wandel. Sie berichtet von ihren bisherigen Erlebnissen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Der Gegensatz von Arm und Reich unterscheidet die beiden Staaten Schweiz und Moldawien. Moldawierinnen und Moldawier sind im Schnitt rund fünfeinhalbmal ärmer als die Schweizer Bevölkerung. Dies zeigt ein Vergleich der Brutoinlandsprodukten pro Kopf.

Ansonsten erkennt die 24-jährige Solothurnerin Emilija Vukasinovic auch viele Ähnlichkeiten. Nicht nur weil beides Kleinstaaten mit einer schönen und vielseitigen Natur seien. In beiden Ländern wird die Natur, der gute Wein und das gute Essen geschätzt.

Moldawien In Moldawien kriselt die Wirtschaft. Helvetas schreibt, dass es seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 einen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Übergang zur Schaffung demokratischer Institutionen gibt. Seither wurde die Marktwirtschaft eingeführt, die Armut im Lande verringert und der Wachstum der Wirtschaft gefördert. Rund 30 Jahre nach der Unabhängigkeit Moldawiens ist die Wirtschaft weiterhin schwach. Die Anzahl Auswandernden ist so hoch wie in keinem anderen europäischen Land. Gelder, die im Ausland lebende Moldawierinnen und Moldawier in ihre Heimat schicken, sind der Motor des moldawischen Wirtschaftswachstums. Zuletzt belastet die Coronapandemie und der Ukraine-Krieg die wirtschaftliche Situation zusätzlich. (db)

Emilija Vukasinovic im Einsatz in Chişinău. ZVG

Seit Abschluss des Wirtschaftsstudiums engagiert sich Emilija Vukasinovic für die Entwicklungszusammenarbeit. Als Praktikantin für die Hilfsorganisation Helvetas reiste die Solothurnerin vor eineinhalb Monaten nach Chişinău in Moldawien, nur wenige Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. «Meine Abreise verschob sich um drei Wochen», berichtet sie. Erst als die Lage in Moldawien sicher gewesen sei, trat sie die langersehnte Reise an.

Seit ihrer Ankunft in Moldawien fühlt sich Vukasinovic sicher. Die Moldawierinnen und Moldawier zeigen immer noch grosse Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine. Nach der anfänglichen Angst wegen des Krieges im Nachbarland, sei inzwischen eine Art Alltag zurückgekehrt.

«Trotzdem scheint der Krieg wegen der enormen Anzahl Flüchtenden und den Anschlägen in der von Moldawien abtrünnigen Region Transnistrien, sehr nahe», erklärt sie. «Ein gepackter Koffer steht bei den meisten Einheimischen seit Beginn des Krieges bereit.»

Mit Helvetas im Kampf gegen eine kriselnde Wirtschaft

Während der drei Monate, in denen Vukasinovic am Wirtschaftsförderprogramm mitarbeitet, wohnt sie in Chişinău. Die Hauptstadt ist die grösste Stadt Moldawiens. Für den Weg zur Arbeit nutze die Solothurnerin das Busnetz.

In Chişinău arbeite sie am Projekt Optim mit. Ein Projekt der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), das von der Helvetas umgesetzt wird.

Der Konzertsaal (links) und das Rathaus (rechts) im Zentrum von Chişinău. Emilija Vukasinovic

Das Projekt will Moldawiens Wirtschaftsmarkt, mit einem Fokus auf die Landwirtschaft und die Informations- und Kommunikationstechnik (IKT), nachhaltig verbessern, erklärt sie. 32 Prozent aller Arbeitskräfte in Moldawien würden in der Landwirtschaft arbeiten. Das Hauptproblem dieses Wirtschaftssektors seien die niedrigen Löhne. Im Bereich der IKT gebe es zwar gut bezahlte Arbeitsplätze, jedoch würden hier kompetente Arbeitskräfte fehlen.

«In Zusammenarbeit mit Verbänden, Universitäten und Behörden soll die Landwirtschaft rentabler und besser auf die Nachfrage nach IKT Arbeitskräften geantwortet werden», erklärt die Solothurnerin.

Eine Massnahme sei beispielsweise eine neu geschaffene Onlineverkaufsplattform für Ökobauern. Diese wurde in Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben aufgebaut. «Wegen der Pandemie suchten wir nach einem alternativen Absatzmarkt für Ökobauern», erklärt Vukasinovic. Solche Programme sollen längerfristig ohne Hilfe von aussen funktionieren.

«Meine Aufgabe ist es zu analysieren, wo digitale Komponenten eingesetzt werden könnten», erklärt Vukasinovic. Vor Ort könne sie das Wissen anwenden, welches sie zu Beginn des Praktikums in der Schweiz gelernt habe.

Die Statue von Ștefan cel Mare și Sfînt beim Eingang des Ștefan cel Mare Parks. Emilija Vukasinovic

Die abendliche Freizeit in Chişinău schätzt Vukasinovic sehr. Beim Nachhauseschlendern von der Arbeit erkundet sie die moldawische Hauptstadt. «Die Unterschiede zum Alltag in der Schweiz ist in der grössten Stadt Moldawiens nur klein», erzählt sie. In Chişinău sind die Gebäude modern und das Stadtbild wird von vielen Pärken geprägt.

Auf Erkundungstouren durch das Land

An den Wochenenden plane sie Ausflüge in andere Landesteile. Ländliche Orte entsprechen laut Vukasinovic eher dem Bild des armen Moldawiens: holprige Strassen, fehlender öffentlicher Verkehr und kleinere, ältere Häuser.

Das Dorf Butucen in Moldawien. Emilija Vukasinovic

«Doch auch in der Stadt merkt man die Armut, wenn man beispielsweise Strassenverkäuferinnen sieht, die mit dem Blumen- oder Gemüseverkauf ihre knappe Rente aufbessern», erzählt sie. Diese würde im Schnitt 100 Euro betragen – meist jedoch weit weniger. In eineinhalb Monaten ist das Abenteuer in Moldawien für die Solothurnerin vorbei. Doch für sie ist klar, dass es nicht ihr letzter Hilfseinsatz war.

