Oltner René Steiner im Hilfseinsatz für ukrainische Flüchtlinge

Solidarität Unbekannte Heldinnen und Helden: René Steiner erzählt von Menschen aus Moldawien, die sich um ukrainische Kriegsflüchtlinge kümmern Seit Kriegsausbruch erleben ukrainische Kriegsflüchtlinge in Moldawien eine unglaubliche Solidarität – obschon das Land als «Armenhaus Europas» gilt. Der ehemalige Solothurner EVP-Kantonsrat René Steiner und seine Frau waren rund drei Wochen nach Kriegsbeginn vor Ort. Sie berichten vom Erlebten. Dominik Bloch

René und Sibylle Steiner mit zwei ukrainischen Flüchtenden am Grenzübergang in Palanca. zvg

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine flüchten täglich Tausende Ukrainerinnen und Ukrainer in ihre Nachbarländer. Das Ziel: Sich in Sicherheit bringen. Freiwillige erleichtern ihre Flucht. Zwei dieser Freiwilligen waren der Oltner, ehemalige EVP Kantonsrat und Theologe René Steiner und seine Frau Sibylle. Ende März reisten sie mit dem Auto nach Moldawien. Sie leisteten rund drei Wochen nach Kriegsbeginn Hilfe.

Ursprung ihrer Reise nach Moldawien war ein Hilfeaufruf der evangelischen Kirche «Vineyard» in Ungheni. René Steiner war mit seiner Frau in den Ferien. Die Ferien verliefen jedoch anders als geplant. Anstelle einer Weiterreise folgten sie dem kirchlichen Aufruf. Mit einem vollbepackten Auto reisten sie nach Ungheni, der viertgrössten Stadt Moldawiens. Die Stadt liegt nahe der rumänischen Grenze.

Der Zugverkehr ist abgebrochen

Zu Kriegsbeginn erreichten täglich Tausende Flüchtlinge Ungheni. Hauptsächlich ältere Männer, Frauen und Kinder. Männern zwischen 18 und 60 Jahren ist die Ausreise aus der Ukraine verboten.

In Ungheni wurden Züge wegen Grenzkontrollen gestoppt. Die «Vineyard Ungheni» versorgt die Wartenden mit Nahrungsmitteln, Getränken, Babynahrung und Hygieneartikeln. Bereits vor der Ankunft der Familie Steiner brach der Zugverkehr ab. Wer weiterhin in Ungheni strandete, erhielt Hilfe. Für jene ohne Ziel stand eine Unterkunft bereit.

Das Lager der Vineyard Ungheni. Die Hilfsgüter werden in Moldawien an Haushalte verteilt, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. René Steiner

Die Hilfe der «Vineyard Ungheni» wandelte sich. Die gesammelten Hilfsgüter stellte sie jenen Moldawierinnen und Moldawiern zur Verfügung, die Geflüchtete aufnahmen. Im ärmsten europäisches Land ist die Flüchtlingshilfe hauptsächlich privat oder kirchlich organisiert.

René Steiner berichtet von einer riesigen Solidarität. Nur wenige in Moldawien würden die russischen Interessen unterstützen. René Steiner:

«Ich und meine Frau fuhren mit dem Auto quer durch Moldawien. Wir besuchten geflüchtete Familien, brachten ihnen Hilfsgüter und sprachen mit ihnen. Ziel war, die oft in bescheidenen Verhältnissen lebenden aufnehmenden Familien zu unterstützen. Ukrainerinnen und Ukrainer waren dankbar für die Hilfeleistungen.»

Steiner berichtet von bewegenden Geschichten: «Ein in armen Verhältnissen lebendes moldawisches Ehepaar stellte sein einziges Schlafzimmer einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie zur Verfügung, deren Mann gehbehindert ist. Ihr Zuhause ist sehr klein. Selbst hatte das Ehepaar keinen festen Schlafplatz mehr.»

Ein Foto von einem Ehepaar, welches sein Schlafzimmer einer ukrainischen Familie zur Verfügung stellte. In der Mitte steht Sibylle Steiner. zvg

Auch die Geschichte des Ukrainers Nicolas war für René Steiner bewegend: «Nicolas flüchtete mit seiner Ehefrau, seiner Tochter und seinem Enkelkind aus der ukrainischen Stadt Odessa. Seinen Schwiegersohn musste er wegen des Ausreiseverbots zurücklassen.» Diese Familie war extrem davon berührt, dass sogar Schweizerinnen und Schweizer nach Moldawien reisen, um ihnen zu helfen.

Deshalb lud Nicolas René Steiner und seine Frau in sein Zuhause in Odessa ein, wenn der Krieg vorbei ist. «‹Wir sehen uns in Odessa› ist für mich seit diesem Moment ein Ausdruck des Widerstandswillens und der Hoffnung der Ukrainerinnen und Ukrainer geworden», meint René Steiner.

Der Ukrainer Nicolas mit René Steiner. zvg

Die letzten beiden Tage in Moldawien verbrachte die Familie Steiner an der ukrainischen Grenze in Palanca. Verschiedenste staatliche oder kirchliche Hilfsorganisationen waren vor Ort. Auf ukrainischer Seite halfen mehrheitlich christliche Hilfswerke. René Steiner half bei der «Operation Mobilisation» mit. Sie betreut seit Kriegsbeginn Tausende Flüchtlinge, die auf den Grenzübertritt warten.

Man gab ihnen Essen, Getränke, Hygieneartikel und führte Gespräche. Dies stellte sich gemäss René Steiner als kompliziert heraus: «Nur wenige Ukrainerinnen und Ukrainer sprechen Englisch. Oft verstand man sich nur mittels Zeichen.»

Mit Bussen und Autos

Ärzte ohne Grenzen betreut Traumatisierte oder Verletzte. Flüchtende erreichen die Grenze meist mit Bussen oder mit dem Auto. Zum Kriegsbeginn war die Schlange vor dem Grenzübergang mehrere Kilometer lang. Aktuell ist sie laut René Steiner kürzer: «Tagsüber erreichten weiterhin mehrere tausend Personen die Grenze. Abends und in der Nacht blieb es jedoch ruhig.»

Auf moldawischer Seite standen Busse bereit, die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihre Zielländer fuhren. Trotz der grossen Anzahl Flüchtenden gebe es Rückkehrende, die an ein baldiges Kriegsende glauben.

Der ukrainisch-moldawische Grenzübergang in Palanca. Zu sehen sind Flüchtlingsautos, das kleine Zelt der Helvetas im Vordergrund und das grosse Zelt der Operation Mobilisation im Hintergrund. zvg

Nach der Rückkehr in die Schweiz arbeitet René Steiner ab Mai als Theologe bei der ‹Vineyard Olten›. Nebenbei betätigt er sich bei der Organisation ‹MOVE! Schweiz›. Er führt Lerngemeinschaften mit Pfarrer und Pastoren durch und will damit die Kirche modernisieren.

