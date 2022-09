Herbstsession Energiekrise, AHV, Eigenmietwert: Die Solothurner Bundesparlamentarier äussern sich zu den drängendsten Fragen In Bern beginnt die Herbstsession des Bundesparlaments. Sie wird ganz im Zeichen des drohenden Mangels an Strom und Gas stehen. Die sieben Solothurner Parlamentarier und die Parlamentarierin positionieren sich zu wichtigen Fragen. Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Der Kanton Solothurn ist im Bundesparlament mit acht Personen vertreten. Im Ständerat sitzen Roberto Zanetti (SP) und Pirmin Bischof (Die Mitte). Im Nationalrat politisieren Franziska Roth (SP), Felix Wettstein (Grüne), Kurt Fluri (FDP), Walter Wobmann (SVP), Christian Imark (SVP) und Stefan Müller-Altermatt (Die Mitte).

Von links: Roberto Zanetti, Stefan Müller-Altermatt, Pirmin Bischof, Kurt Fluri, Christian Imark, Franziska Roth, Felix Wettstein, Walter Wobmann. Keystone/Christoph Krummenacher

Im Vorfeld der Herbstsession, die am 12. September in Bern beginnt, haben die Solothurner Bundesparlamentarier Stellung zu drei zentralen Fragen bezogen:

Pirmin Bischof. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte: Es ist möglich, dass uns in den kommenden Wintern erstmals Strom fehlt. Die bisherigen grossen Winterstromimporte sind plötzlich gefährdet. Erstmals drohen uns Rationierungen und Stromabschaltungen. Dies muss verhindert werden. Dazu dient neben Stromsparen und Stauwasserrückbehalt auch der Zubau von alpinen Grosssolarwerken, wo dies sofort realisierbar und vom Naturschutz her vertretbar ist.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Stromproduktion ohne Eingriffe in die Natur ist leider nicht möglich. Es geht darum, ein optimales Verhältnis zwischen möglichst grossem ökonomischen Nutzen und möglichst kleinem ökologischen Schaden zu finden. Mit der raschen Realisierung alpiner Solaranlagen scheint mir das einigermassen gelungen, deshalb habe ich den Entscheid in der Kommission unterstützt und werde ihm auch im Ständerat zustimmen.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Nein. Die UREK-S vernachlässigt Grundsätze der Raumplanung, des Landschafts- und Naturschutzes, als ob es keine Biodiversitätskrise gäbe. Eine mögliche Strommangellage bezieht sich auf den kommenden Winter, und dafür kommen diese Anlagen zu spät. Primär soll die Fotovoltaik im Baugebiet ausgebaut werden, in den Alpen die Wasserkraft. Ausführungsreife Projekte liegen vor.

Christian Imark. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Christian Imark, Nationalrat SVP: Ich habe nichts gegen solche Anlagen, wenn Sie am Ende nicht auf Landwirtschaftsland stehen. Es rächt sich nun die linke Energiepolitik der letzten Jahre. Auch die Energieministerin missionierte jahrelang für weniger CO2-Ausstoss, während ihr die viel wichtigeren Probleme der Landesversorgung entglitten. Nun muss sie Öl- und Gaskraftwerke per Notrecht ans Netz nehmen sowie Stromkonzerne mit Milliarden stützen.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte: Meist geht es bei Widerstand, der Energieerzeugungsanlagen verzögert, gar nicht um Naturschutzinteressen, sondern um die Interessen von Gemeinden und Anwohnern. Der ständerätliche Beschleunigungsversuch ist insofern zwar richtig, wird aber wohl wenig bringen. Denn selbst bei einem aalglatten Bewilligungsverfahren wird es zwei bis drei Jahre dauern, bis eine solche alpine Grossanlage steht.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Einer gewissen Straffung der Bewilligungsverfahren stehe ich positiv gegenüber. Vor dem Bau grosser erneuerbarer Energieanlagen muss jedoch zwingend eine Interessenabwägung stattfinden. Der Naturschutz darf nicht von vornherein untergeordnet werden. Klimawandel und Biodiversitätskrise gegeneinander auszuspielen ist falsch. Ansonsten bezahlen dies kommende Generationen teuer.

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Nein. Das ist allerdings auch nicht nötig: Naturschutz und alpine Solaranlagen lassen sich durchaus vereinen, etwa bei Staumauern oder Lawinenverbauungen. Es braucht selbstverständlich in jedem konkreten Fall eine Interessensabwägung. Kurzfristig, bis zum nächsten Frühling, braucht es etwas anderes: Die Stromproduzenten müssen verpflichtet werden, ihre Stauseen nicht zu früh zu «verstromen».

Walter Wobmann. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die Mitte-/Links-Mehrheit im Parlament und die Mehrheit der Bevölkerung hat 2017 gegen den Willen der SVP der Energiestrategie 2050 zugestimmt. Wegen der damit drohenden Stromknappheit braucht es nun unter anderem viele und grosse Solar- und Windräderanlagen, und entsprechend gerät der Naturschutz unter die Räder. Ob dies im Sinne des Erfinders der Energiestrategie 2050 war, bezweifle ich sehr.

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte: Ja! Ich habe im Ständerat per Motion den vollen Teuerungsausgleich auf AHV-Renten auf den 1. Januar 2023 beantragt. Gerade Pensionierte spüren die plötzliche Teuerung auf Strom, Krankenkassenprämien etc. Die Teuerung muss ausgeglichen werden, wenn sie anfällt. Die Löhne werden auch auf den 1. Januar angepasst. Es geht nicht an, wie der Bundesrat es möchte, die Rentnerinnen und Rentner ein oder zwei Jahre zu vertrösten.

Roberto Zanetti. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Ja, ich unterstütze beide Vorschläge. Die Verhinderung materieller Not ist ein Gebot der sozialen Fairness; die Erhaltung der Kaufkraft wirtschaftlich schwächerer Kreise ist ein Gebot der ökonomischen Vernunft.

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Nein. Der Bundesrat passt die AHV-Renten jeweils periodisch der Teuerung an, und das Parlament kann die Prämienverbilligung im Zusammenhang mit den Krankheitskosten erhöhen. Ein direkter Zusammenhang mit den Energiepreisen besteht bei beiden Positionen nicht. Von populistischen Panikreaktionen ist auch hier – wie bei der ersten Frage – abzuraten.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Nein. Sozialpolitik zu betreiben, weil man unfähig ist, eine sichere und breit gefächerte Energieversorgung sicherzustellen, ist völlig falsch. Vielmehr sollten bestehende Steuern und Abgaben auf Energie vorübergehend sistiert werden. Ohnehin haben diese nichts zur Vermeidung der aktuellen Energiekrise beigetragen. Es ist von allergrösster Wichtigkeit, dass unsere Energieversorgung wieder krisenresistent wird.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte: Ja. Auf dem Energiemarkt einzugreifen (zum Beispiel mit einem Preisdeckel), ist politisch kaum erreichbar und führt fast zwangsläufig zu unerwünschten Nebeneffekten und Verwerfungen. Deshalb müssen wir den Menschen dort helfen, wo wir es unkompliziert können: bei den Renten und bei den Krankenkassenprämien.

Franziska Roth. Zvg

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Ja. Angesichts der steigenden Preise für den täglichen Bedarf ist ein sofortiger Teuerungsausgleich sowie eine zusätzliche Entlastung der Krankenkassenprämien mittels Prämienverbilligung Pflicht und nicht Kür. Gemäss Bundesverfassung Artikel 112 muss die AHV unter anderem den Existenzbedarf angemessen decken und die Renten müssen der Preisentwicklung angepasst werden.

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Ja. Die Teuerung hat merklich angezogen, und die Kaufkraft nimmt ab. Das spüren jene Menschen am heftigsten, die nur ein tiefes Einkommen haben. Es sind jene, die fast nur von der AHV oder der IV leben, und alle anderen, die ein Anrecht auf Prämienverbilligung haben. Ein sofortiger Teuerungsausgleich entlastet zudem die Ergänzungsleistungen: Das ist sehr im Interesse von Kanton und Gemeinden.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die SVP hat einen eigenen Antrag zum Teuerungsausgleich bei der AHV mit der Motion Chiesa (22.3861) eingereicht. Der Unterschied ist, dass wir die Finanzierung innerhalb des regulären Budgets durch Ausgabenwachstumsplafonierungen durchsetzen wollen. Bei den Krankenkassenprämien verlangt die SVP, dass diese voll von den Steuern abgezogen werden können.

Pirmin Bischof, Ständerat Die Mitte: Der Eigenmietwert, aber auch der Schuldzinsenabzug, gehören abgeschafft. Wieso belohnt der Staat das Schuldenmachen und bestraft das Abzahlen von Schulden? Und wieso müssen Wohneigentümer ein Einkommen versteuern, das sie gar nicht haben? Mehreinnahmen und -ausfälle müssen sich aber ausgleichen, um die Mietenden nicht zu benachteiligen. Eine Ausnahme für Zweitwohnungen ist unschön, aber denkbar.

Roberto Zanetti, Ständerat SP: Ich unterstütze (wie der Hauseigentümerverband) den konsequenten Systemwechsel zur Abschaffung des Eigenmietwertes. Das bedingt auch die Abschaffung der Schuldzinsabzüge. Leider erfüllen weder die Lösung des Ständerats noch der nationalrätlichen Kommission diese Voraussetzung. Reiche Liegenschaftsbesitzer mit hohem Vermögensertrag würden zu Lasten der Mieter und der Liegenschaftsbesitzer ohne Vermögen bevorteilt. Das ist ungerecht und deshalb wird die Vorlage wohl sterben!

Kurt Fluri. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Kurt Fluri, Nationalrat FDP: Die gänzliche Abschaffung gemäss WAK-N würde ich an sich vorziehen, allerdings nur unter ebenfalls gänzlichem Verzicht auf den Schuldzinsen- und Unterhaltsabzug. Diesen beizubehalten ist inkonsequent und bringt die Vorlage zum Absturz. Die Lösung des Ständerats ziehe ich deshalb vor, auch wenn sie sich bloss auf die Erstliegenschaft bezieht.

Christian Imark, Nationalrat SVP: Am liebsten ganz abschaffen, jedoch muss es eine Vorlage geben, die am Ende auch mehrheitsfähig ist. Insofern ist der ständerätliche Vorschlag prüfenswert.

Stefan Müller-Altermatt. Yoshiko Kusano

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat Die Mitte: Der Eigenmietwert muss abgeschafft werden. Er belastet insbesondere den Mittelstand, da ein Einkommen versteuert werden muss, das eigentlich nicht existiert. Und er setzt den falschen Anreiz, sich zu verschulden. Die Abschaffung muss dann aber selbstverständlich überall erfolgen, auch bei Zweitliegenschaften, weil diese sonst ein Steuerschlupfloch darstellen.

Franziska Roth, Nationalrätin SP: Die Besteuerung eines fiktiven Einkommens stellt gerade Rentnerinnen und Rentner in bescheidenen finanziellen Verhältnissen, die ihre Hypothekarschulden abbezahlt haben und deren Einkommen sinken, vor grosse finanzielle Probleme. Der Eigenmietwert gehört abgeschafft. Für einen gerechten Systemwechsel müssen im Gegenzug zwingend die Abzüge für Schuldzinsen gestrichen werden. Das ist nicht der Fall. Beide Vorlagen haben leider noch Schlupflöcher für reiche Hausbesitzer.

Felix Wettstein. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Felix Wettstein, Nationalrat Grüne: Weder noch. Alle schimpfen über den Eigenmietwert, aber sie vergessen, dass er dazu dient, eine Balance zwischen Mietern und Eigentümerinnen herzustellen. Wenn wir das System reformieren, müssen wir diese Balance beibehalten. Falls der Eigenmietwert fällt, müssen wir zwingend die steuerlichen Abzüge von Hypotheken und Investitionskosten begrenzen. Sonst zahlen die Mieterinnen die Differenz.

Walter Wobmann, Nationalrat SVP: Die Eigenmietwertsteuer ist gemäss der nationalrätlichen Wirtschaftskommission für alles selbst genutzte Wohneigentum ganz abzuschaffen. Dafür kämpfe ich schon seit vielen Jahren, denn diese Steuer auf fiktives Einkommen ist völlig absurd. Beim Vorschlag des Ständerats wären nur die Rentner und Rentnerinnen von der Befreiung von dieser unsäglichen Steuer betroffen.

