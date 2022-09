Amag kauft Helion: Das sagt CEO und Mitgründer Noah Heynen

Helion-CEO Wieso gerade die Amag, Noah Heynen? «Die Kombination von Mobilität und Gebäuden eröffnet ganz neue Möglichkeiten und Chancen» Die Amag kauft Helion. Nachgefragt beim ebenso glücklichen wie stolzen CEO Noah Heynen. Der Solothurner gründete 2008 zusammen mit Samuel Beer die Helion. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 13.09.2022, 14.21 Uhr

Noah Heynen, CEO von Helion. Bild: Corinne Glanzmann

Wieso gerade die Amag?

Noah Heynen: Die Amag ist für uns ein absoluter Wunschaktionär. Die Mobilität und die Gebäudewelt kommen zusammen, das eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten und Chancen. Verkehr und Gebäude verursachen zusammen über 50 Prozent der CO 2 -Emissionen in der Schweiz. Wenn wir beides anpacken, können wir etwas Gewaltiges bewirken. Das ist es, was mich motiviert. Die Zukunft der Energiewende spielt genau in dieser Schnittstelle.

Helion hat bereits letztes Jahr die Bedeutung von Elektroautos als Stromspeicher betont. Auch deshalb die Zusammenarbeit mit einem Autoverkäufer?

Es war eine strategische Überlegung: Wer ist der richtige Aktionär für die Phase, in der wir uns befinden? Stichwort Sektorkoppelung; Fotovoltaik und Wärmepumpen mit den Speicherkapazitäten von Elektroautos verbinden. Wenn ich diese Kombination anschaue, gibt es für den Bewohner vor Ort eine runde Sache. Aber wenn man das grössere Bild anschaut, die Kombination dieser Sektoren, eröffnen sind ganz neue Möglichkeiten der Energiegewinnung und Energiespeicherung.

Lässt sich so das Speicherproblem der Fotovoltaik lösen?

Sämtliche Probleme lassen sich mit einer Technologie sowieso nicht lösen. Aber Fotovoltaik wird eine tragende Lösung in der Energiepolitik. Elektrofahrzeuge werden in so rasantem Tempo zunehmen, dass schnell grosse Speicher zur Verfügung stehen werden. Für den Tag-Nacht-Ausgleich sowie die Netzstabilität wird das eine relevante Rolle spielen.

Und für die Winterstromlücke?

Dazu muss die Fotovoltaik massiv ausgebaut werden. Denn auch im Winter produzieren Solaranlagen Strom, wenn auch etwas weniger. Wir haben genügend Flächen, um die Fotovoltaik so stark auszubauen, dass es auch für den Winter reicht. Zudem haben wir Stauseen in der Schweiz. Wenn richtig betrieben, passen sie perfekt zur Fotovoltaik. Im Winter, wenn es sie am stärksten braucht, sind sie voll. Und im März, wenn sie leer werden, produziert die Fotovoltaik wieder mehr Strom.

Alpiq, Bouygues, nun Amag: Haben Sie damit gerechnet, so häufig den Besitzer zu wechseln?

Wir hatten für jede Phase der Firma genau den richtigen Aktionär. Die Phasen wechseln in dieser Branche extrem schnell. Ich bin überglücklich, dass wir jetzt bei der Amag sind. Ich habe das Gefühl, wir sind am richtigen Ort angekommen.

Was verändert sich für die Helion durch den Verkauf?

Wir heissen weiterhin Helion, zudem werden alle Mitarbeitenden zu den gleichen Konditionen übernommen. Unsere Hauptaufgabe ist auch weiterhin, Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen zu installieren. Aber künftig kombiniert mit Elektroautos und Ladestationen, was ganz spannende Möglichkeiten eröffnet.

Diese Woche haben sie online einen Text publiziert, um sich für die Wartezeiten zu entschuldigen. Wie gross ist die Nachfrage im Moment?

Die erste Welle kam vor zwei Jahren, als die Energiewende Tempo aufnahm. Die zweite letzten Herbst, als es um Fragen der Versorgungssicherheit ging. Und die dritte mit dem Krieg in der Ukraine, da wurde ein Peak erreicht. Die Anfragen für Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen haben um den Faktor fünf bis zehn zugenommen. Diese können wir leider nicht alle zeitnah bearbeiten. Je nach Standort sind wir für die nächsten zwölf Monate ausgelastet. Das führt zu Wartefristen, was unglücklich ist. Wir sind in zwei Jahren von 150 auf 450 Mitarbeitende gewachsen. Die Nachfrage ist aber noch viel grösser. Wir sind laufend auf der Suche nach den richtigen Leuten, die zu unserer Kultur passen und das nötige Fachwissen mitbringen. Deshalb investieren wir konsequent in die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und bilden Quereinsteiger aus.

Wie gross wird Helion dereinst?

Die Energiewende wird sich weiter beschleunigen. Wenn wir sie ernst nehmen wollen, müssen wir über 1000 Mitarbeitende sein.

