Solothurn wehrt sich gegen Wechsel zur Individualbesteuerung

Heiratsstrafe Wechsel zur Individualbesteuerung? «Das Preisschild ist einfach zu gross», sagt die Solothurner Regierung Für viele ist die Individualbesteuerung der einzig konsequente und gerechte Weg, um die sogenannte Heiratsstrafe im Steuerwesen zu beseitigen. Der Bundesrat schlägt den Systemwechsel auch vor. Die Solothurner Regierung wehrt sich aber mit Händen und Füssen dagegen. Urs Moser

Zwei eigene Steuererklärungen für verheiratete Paare? Der Aufwand wäre zu gross, heisst es in Solothurn. Bild: Keystone

Die Kantone haben das Problem mit Splittingtarifen gelöst oder zumindest entschärft, bei der direkten Bundessteuer gibt es aber immer noch die verfassungswidrige sogenannte Heiratsstrafe: Viele Doppelverdiener-Ehepaare werden mit der gemeinsamen Veranlagung steuerlich deutlich stärker belastet als unverheiratete Paare.

Der Bundesrat will nun endlich Abhilfe schaffen und setzt dabei auf den Wechsel zur Individualbesteuerung: Statt die Einkommen von Eheleuten zusammenzurechnen und als ein Einkommen zu besteuern, sollen auch Verheiratete separat veranlagt werden.

Die Kantone müssten bei diesem Systemwechsel mitziehen, die Solothurner Regierung lehnt ihn strikte ab. Vor allem, weil man einen massiven Mehraufwand und Steuerausfälle befürchtet. Dass viel mehr Steuererklärungen bearbeitet werden müssten – schweizweit 1,7 Millionen –, ist dabei nur ein Teil des Problems.

«Eine unnötige Aufblähung der Verwaltung»

Doch, doch: Die vom Bundesrat bis kommenden Donnerstag in die Vernehmlassung geschickte Vorlage zur Einführung der Individualbesteuerung sei geeignet, die Heiratsstrafe abzuschaffen, Erwerbsanreize für Zweitverdienende zu schaffen und die Chancengleichheit zu fördern, anerkennt die Regierung in ihrer Stellungnahme. Nur sei man überzeugt, dass diese Ziele auch mit einfacheren Mitteln zu erreichen wären, die weniger aufwendig und teuer in der Umsetzung wären.

Die Individualbesteuerung würde zu einem erheblichen Mehraufwand für die Verwaltung führen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Die Wortwahl ist deutlich: «Das Problem besteht nur auf Bundesebene für die direkte Bundessteuer. Es leuchtet deshalb nicht ein, weshalb 26 Kantone die Individualbesteuerung einführen sollten, wofür sie die Steuertarife und sämtliche Steuerabzüge komplett neu festlegen müssten.»

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie des Schicksals. Propagiert wird die Individualbesteuerung vor allem von den Freisinnigen, die im Kanton Solothurn noch bis Anfang Mai Unterschriften für eine Plafonierung des Stellenetats in der kantonalen Verwaltung sammeln. Nun warnt aber der Regierungsrat gerade bezüglich Individualbesteuerung: «Ohne mehr Personal kann die Reform nicht umgesetzt werden, was eine unnötige Aufblähung der Verwaltung zur Folge hat.» Auf eine Schätzung legt man sich nicht fest, aber: «Die notwendigen Personal- und IT-Kosten werden hoch sein.»

«Mehraufwand nicht nur für Veranlagungsbehörden»

Auch die Individualbesteuerung würde das Problem der Ungleichbehandlung nicht ohne weiteres aus der Welt schaffen. Vorteilhaft wäre sie vor allem für Doppelverdiener-Ehepaare mit einigermassen gleichmässiger Einkommensaufteilung. Die wären dann aber gegenüber Paaren mit nur einem oder nur einem sehr geringen Zweiteinkommen bevorzugt. Der Bundesrat schlägt hier als Variante einen Abzug für Einverdiener-Paare als Korrektiv vor.

Und es gibt weitere Punkte, die das Ganze kompliziert machen, zum Beispiel die Aufteilung von Kinder- und Drittbetreuungsabzügen bei getrennt lebenden Paaren. Aber nicht nur bei der Veranlagung, auch beim Steuerbezug sieht der Regierungsrat beträchtlichen Mehraufwand auf die Behören zukommen. Und zwar nicht nur für die Steuerämter, sondern auch für Betreibungsämter und Gerichte. Der Grund liege in der Verdoppelung des Rechnungs-und des Zahlungsverkehrs sowie den Betreibungen und weiterführenden Prozessen.

Schliesslich sieht man im Rathaus bei der Individualbesteuerung auch einen «systemischen» Widerspruch zu anderen Rechtsgebieten, wo die Ehe weiterhin als Wirtschaftsgemeinschaft betrachtet werde. Genannt werden die Berechnungen für die Prämienverbilligung auf der Basis des Familieneinkommens und -vermögens.

Müsste man die Daten künftig nicht einer gemeinsamen, sondern verschiedenen Steuerveranlagungen entnehmen, würde dies auch in anderen Bereichen zu einem erheblichen Mehraufwand führen, etwa im Stipendienwesen, bei Kita-Beiträgen, Ergänzungsleistungen oder bei der Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums.

Ausfälle in unbestimmter Höhe zu erwarten

Abgesehen vom eklatanten Mehraufwand geht der Regierungsrat bei einem Wechsel zur Individualbesteuerung auch von Steuerausfällen aus – nicht nur was den Anteil an der Bundessteuer betrifft. Beziffern liessen sie sich noch nicht, aber sie dürften für Kanton und Gemeinden «beträchtlich» sein, wird gewarnt. Zwar sind die Kantone bei der Ausgestaltung der Steuertarife frei, aber Tarife und Sozialabzüge müssten so angepasst werden, «dass es keine Verlierer gibt», so der Regierungsrat.

Was man weiss: Der Bundesrat rechnet mit Mindereinnahmen bei der direkten Bundessteuer von einer Milliarde. Da sie mit 21,2 Prozent daran partizipieren, wären das also insgesamt rund 200 Millionen weniger für die Kantone. Hier heisst die Forderung aus Solothurn: Bei einem Systemwechsel wäre der Kantonsanteil an der Bundessteuer zu erhöhen.