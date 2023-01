Heimatlose Tiere Impulskäufe während der Pandemie – und heute? So unterschiedlich ist die Situation in den Solothurner Tierheimen Während der Pandemie schafften Solothurnerinnen und Solothurner vermehrt Hunde und Katzen an. Nach der Homeofficezeit bleibt jedoch zu wenig Zeit für die Haustiere. Eine Nachfrage zeigt, wie die Solothurner Tierheime damit umgehen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 14.01.2023, 05.00 Uhr

Die Zahl der Findel- und Verzichttiere hat im Tierdörfli Olten nach der Pandemie zugenommen (Archiv). Tierheim Tierdörfli/zvg

Junge Katzen und Hunde sind begehrt. Insbesondere während der Pandemie wurden vermehrt Haustiere angeschafft, insbesondere Katzen und Hunde waren beliebt. Der daraus resultierende Aufwand wurde jedoch wiederholt unterschätzt. Seither werden immer mehr Haustiere in Tierheime abgeschoben. Dies zeigte bereits die nationale Statistik 2021 des Schweizer Tierschutzes (STS).

Gemäss dieser Statistik wurden während der Pandemie schweizweit vermehrt Haustiere angeschafft und danach wieder in Tierheime abgeschoben. So seien bereits 2021 13'500 Tiere in Schweizer Tierheimen aufgenommen worden, wovon über 7100 Verzichttiere waren. Dies seien rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

«Die meisten davon sind Hunde und Katzen, die während der Homeoffice-Zeit angeschafft und dann wieder weggegeben wurden», lässt sich dort nachlesen. Wie Nachfragen zeigen, stellt diese anhaltende Entwicklung die Solothurner Tierheime vor unterschiedliche Herausforderungen.

Spontankäufe machen sich bemerkbar

Laut Miriam Walker ist das Tierdörfli Olten voll. Vor allem Hunde, Katzen und Nager würden oft im Tierheim in Wangen bei Olten abgegeben. Walker sagt: «Unter unseren aktuellen Schützlingen befinden sich vermehrt Tiere, die auf einen Impulskauf während der Pandemie schliessen lassen. Überforderung, Unvereinbarkeit von Tier und Alltag sowie die zeitaufwendige Haltung sind die Hauptgründe, weshalb Vierbeiner bei uns landen.»

Weiter würden aber auch Haustiere aufgrund geänderter Lebensumstände, wegen Allergien oder Krankheiten im Tierdörfli aufgenommen.

Auch Nagetiere, hier ein Goldhamster, sind nach dem Ende der Homeofficepflicht da und dort nicht mehr erwünscht. Nique Nager

Bis die abgeschobenen Haustiere ein neues Zuhause gefunden haben, sorgt das Tierheim für ihren artgerechten Unterhalt. Dabei bleibt das Ziel, möglichst rasch eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer für das Verzichttier zu finden.

Nach rund drei Monaten ein neues Zuhause

«In mehreren Gesprächen klären wir mit Interessenten ab, welchem Tier sie bezüglich Wohnsituation, Zeitaufwand und Umfeld gerecht werden können», so Walker. Es sei ihr wichtig, dass die neue Tierhalterin oder der Tierhalter die artgerechte Haltung des Tieres gewährleisten könne.

«Niemand kann bei uns gedankenlos mit einem Einkaufskorb unter dem Arm rasch ein Tier einkaufen», sagt Walker weiter. In der Regel werde innerhalb von drei Monaten ein neues Zuhause für die im Tierheim lebenden Haustiere gefunden.

Tierhalter schrecken vor Kosten zurück

Anders tönt es hingegen bei Lea Scheidegger vom Tierheim Aarebrüggli in Grenchen: «Wir haben noch freien Platz in unserem Tierheim.» Trotzdem erhielten auch sie viele Anfragen bezüglich der Abgabe eines Haustiers. Die meisten schreckten jedoch wegen der hohen Verzichtskosten zurück. «Viele der heimatlosen Haustiere haben einen schlechten Gesundheitszustand. Die daraus entstehenden Behandlungskosten verrechnen wir den ehemaligen Halterinnen und Haltern.»

Die Weitervermittlung von Haustieren verlaufe auch im Grenchner Tierheim meist unproblematisch. «Wir haben relativ viele Anfragen und hinterlegen diese für die Situation, wenn später ein neues Haustier im Tierheim abgegeben wird. So werde meist innerhalb von maximal zwei bis drei Monaten ein neues Zuhause für die heimatlosen Tiere gefunden.» Schwieriger gestalte sich die Suche jedoch bei älteren Tieren.

Zahl der Haustiere nimmt allgemein zu

Zurzeit leben besonders viele Katzen im Tierheim Aarebrüggli. Dabei handle es sich meist um Findelkatzen. Dies sind entlaufene Katzen, die nicht selbstständig zurück nach Hause finden. Findelkatzen werden in Tierheimen abgegeben, wo nach der Halterin oder dem Halter Ausschau gehalten wird. «Ist dies innerhalb von 60 Tagen nicht möglich, darf das Tierheim für die Findelkatze ein neues Zuhause suchen», erklärt Scheidegger.

Die vermehrte Abschiebung von Haustieren in Tierheime lässt sich auch auf die zunehmende Anzahl Haustiere zurückführen. Dies zeigt stellvertretend die Anzahl registrierter Hunde im Kanton. Bei allen anderen Haustieren ist die Registration freiwillig. Gemäss einer Statistik der Datenplattform Identitas leben immer mehr Hunde im Kanton. Aktuell sind es rund 19'700, was einer Zunahme von rund 1500 Hunden im Vergleich zu vor der Pandemie entspricht.

