Alois von Flüe, ein Nachfahre von Bruder Klaus aus Subingen

Heiliger Vorfahre Alois von Flüe aus Subingen kann seinen Stammbaum bis zu Bruder Klaus zurückverfolgen Er selber sei sicher nie ein Heiliger gewesen und werde auch nie einer werden, scherzt Alois «Wisu» von Flüe. Anders als sein verehrter Ahne: Niklaus von Flüe, Bruder Klaus. Silvia Riez Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Alois von Flüe zeigt das von den Klosterschwestern erstellte Stammbaum-Buch. Hanspeter Bärtschi

«Die Verwandtschaft mit Bruder Klaus ist ein immer wiederkehrendes Thema», sagt Alois von Flüe und blättert in der Familienchronik. Diese geht bis zu Niklaus von Flüe (1417-1487) zurück, den Heiligen Bruder Klaus, Schutzpatron der Schweiz.

Sein Vater, Alois senior, wuchs in Schindellegi und Steinhausen auf und kam als Meisterknecht des Klosters Namen Jesu nach Solothurn. «Damals betrieben die Schwestern noch eine eigene Landwirtschaft. Mein Vater besorgte das Vieh und bewirtschaftete auch das Land der übrigen Solothurner Klöster», erinnert sich Alois von Flüe. Als Dreikäsehoch sei er trotz Klausur im Gebäude ein- und ausgegangen und der einzige Mann im Namen Jesu gewesen, lacht er.

Klosterschwestern erstellten das Ahnen-Buch

Auch beim benachbarten Kloster Visitation war der Kleine oft zugegen, wenn sein Vater die Wiesen mähte. «Klopfte ich an der Pforte, ging das Gitterfenster auf und die Nonnen freuten sich: «Ach, Du bist es.»

Vater und Mutter waren den Ordensfrauen vom Kloster Namen Jesu eng verbunden. Eine von Alois’ Schwestern besuchte dort sechs Klassen der Mädchenschule. «Es waren die Klosterschwestern, die für meine Eltern das Stammbaum-Buch erstellten. Sie hatten Zugang zu alten Kirchbüchern und trugen geduldig alle Daten zusammen, um sie in der alten, schönen Handschrift ins Ahnen-Buch einzutragen.»

«Heiligenschein hatte und habe ich keinen»

Als die Ordensgemeinschaften nicht mehr selber Landwirtschaft betrieben und das Land des aufgehobenen Klosters St. Josef ebenfalls wegfiel, gab sein Vater die Stelle auf und pachtete den Waldegg-Hof in Feldbrunnen-St. Niklaus, wo Alois von Flüe und seine fünf Geschwister mit anpackten. Später übernahm sein Bruder Walter die Pacht.

Die Söhne von Alois und Walter führen die Blutlinie von Niklaus von Flüe in die Zukunft. Für den Bauernsohn Alois, 1955 geboren, war Bruder Klaus schon als Kind mehr als eine Holzstatue. «Dass wir von einem Heiligen abstammen, wussten wir von Klein auf. Auch weil wir viel ins Flüeli-Ranft pilgerten.» Pfarrer Bättig von St. Niklaus animierte Alois, im Gottesdienst zu ministrieren. «Ich war zwar Ministrant, aber Heiligenschein hatte und habe ich keinen», schmunzelt er.

Einige seiner Lehrer interessierte die Familiengeschichte, andere fragten nie danach. Natürlich habe er im Geschichtsunterricht besonders stolz zugehört, als es um die Tagsatzung von Stans (1481) ging. Bruder Klaus half, die Konflikte zu lösen sowie Freiburg und Solothurn in den Bund aufzunehmen.

Viele Stationen, genau wie Bruder Klaus

Als Alois älter wurde, wollte er ergründen, was es mit diesem Mann auf sich hat, der für kirchliche Würdenträger und Politiker seiner Zeit zum Friedensstifter und Ratgeber wurde.

«Er war Ehemann und Familienvater, Bauer, Landammann, Richter, aber ebenso Eremit, Ratgeber und Friedensstifter. Ein wohlhabender und geachteter Mann.»

Auf viele Berufsstationen und einen erfolgreichen Werdegang blickt auch Alois von Flüe zurück. Als gelernter Elektriker war er nach der Unteroffiziersschule in einer Firma für Brauereianlagen für die Flaschenabfüllmaschinen zuständig. Nach einigen Jahren wechselte er hinters Lenkrad, fuhr grosse Kühlwagen nach Schottland, Spanien, Nordafrika, den Irak und Nordeuropa.

Später heuerte er bei der MMD Maschinenfabrik Meyer AG in Deitingen an, die später vom Elektronikkonzern Brown Boveri & Cie. (BBC ) übernommen wurde und schliesslich in die ABB Robotics AG mündete. Hier kam Alois von Flüe erstmals mit automatischen Robotern in Kontakt, betreute Kunden in Kanada und den USA.

«In England war es oft schwierig, ein Hotelbett zu buchen. Zeigte ich die America Expresskarte mit dem Aufdruck BBC, glaubten die Rezeptionisten, ich sei vom gleichnamigen TV-Sender und verschafften mir schöne Zimmer», erinnert er sich. 1994 machte er sich selbständig und führte bis zur Pensionierung die Firma Elektro & Solartechnik in den Bereichen Industrie-Robotik, Automation, Elektronik und Steuerungsbau.

Flüeli-Ranft. «Ein wahrer Kraftort»

Auf die Frage, ob er als Nachkomme von Bruder Klaus besonders religiös sei, verneint er. «Ich bin nicht im kirchlichen Sinne gläubig. Die Zeit der unter den Teppich gekehrten Skandale ist auch an meiner Wahrnehmung nicht spurlos vorüber gegangen. Aber in der Linie des heiligen Niklaus von der Flüe geboren zu sein, stärkt das Bewusstsein für eine göttlichen Allmacht.»

Benötige er Rat oder Hilfe, rufe er den «Urgrossätti» an. Oder er besuche das Flüeli-Ranft. Alois von Flüe: «Ein mystischer Ort. Einer der schönsten Plätze der Schweiz: malerisch und geschichtsträchtig, ein wahrer Kraftort. Ich fühle mich dort ausgesprochen wohl und geborgen.» So wie einst sein Blutsverwandter.

