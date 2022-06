Hegebeitrag: Solothurner Fischer im Einsatz für die Artenvielfalt

Hegebeitrag Kommt jetzt der Hegebeitrag für Solothurner Angler? Der frische Fisch von morgen soll auch etwas wert sein Die Fischereivereine engagieren sich stark, um das Überleben der zahlreichen Fischarten in den Solothurner Gewässern zu sichern. Dafür sollen sie mit einem sogenannten Hegebeitrag auch honoriert werden. Urs Moser 24.06.2022, 05.00 Uhr

Alle Freizeitangler sollen ihren Beitrag zur Erhaltung der Fischbestände in Solothurner Gewässern leisten. Archiv

An dieser Stelle wurde in den letzten Tagen darüber berichtet: Die Emme führt stellenweise gar kein oder so wenig Wasser, dass Fische zu verenden drohen und die Fischer zum Badeverzicht zur Schonung der verbleibenden Rückzugsflächen für die Tiere aufrufen. Im Schwarzbubenland hat der Fischereiverein Thierstein eine Sondergenehmigung, um die Arbeiten des Programms «Fischer schaffen Lebensraum» an der Lüssel trotz Flusskrebs-Sperre fortzuführen.