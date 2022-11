Um die Vorgaben des Bundesrechts einzuhalten, müssten sich die Katasterwerte im Kanton Solothurn rund verdreifachen. Ein Aspekt einer solchen Revision, wurde bisher in der öffentlichen Diskussion kaum beachtet, am Anlass des Hauseigentümerverbands nun aber angesprochen: Das hätte Auswirkungen auf den nationalen Finanzausgleich, denn der Kanton würde damit ressourcenstärker. Es wäre mit weniger Finanzausgleich-Zahlungen zu rechnen, bestätigte Finanzdirektor Hodel den Effekt, beziffern konnte er ihn aber nicht. Man sei am Rechnen.