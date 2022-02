Haus der Kunst Wenn ein Karussell zum Erliegen kommt: Über die organisierte Ablenkung und die Suggestion des Fliegens Dass «Roundabout» solch eine Aktualität haben wird, damit hat der Kasseler Künstler Michael Göbel nicht gerechnet. Im Solothurner Haus der Kunst ist das Objekt zu sehen, gleichzeitig mit Bildern von Martin Kasper. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Roundabout» von Michael Göbel im Haus der Kunst. José R. Martinez

Ein umgekipptes Karussell mitten im Raum, so scheint es. Riesig. «Im Massstab 1:2», ist vom Kasseler Künstler Michael Göbel zu erfahren. Spätestens beim Anblick der Sitze erkennt man: Hier drin könnte kein Kind sitzen. Höchstens Puppen hätten Platz. Doch hier gehts nicht um Kinderspielzeug.

Es ist die organisierte Ablenkung, die Michael Göbel interessiert. Ursprünglich war das Riesenrad in Tschernobyl eine seiner Inspirationsquellen. In einer kleinen online Recherche ist dieses Riesenrad tatsächlich zu finden. Grotesk die Atmosphäre, die von ihm ausgeht. Es bricht mit jeglicher Assoziation. Tschernobyl. Hier wird das Riesenrad weder Kinder noch Erwachsene je beglücken.

«Es hätte einige Tage nach dem Atomunfall eingeweiht werden sollen», weiss Göbel. Als Ruine steht es heute noch dort. Mehr Denkmal als Relikt.

Einem Skelett ähnlich

Doch folgen wir der Spur der Skulptur: Während einer Fahrt dreht sich das Kettenkarussell um die eigene Achse. Die Rotation drückt den Fahrenden fest in den Sitz, die Metallstäbe halten die Passagiere – und suggeriert wird das Gefühl des Abhebens, ja des Fliegens. Dieser kurze erhebende Moment hat seinen Preis, wenn auch meist nur einen symbolischen. Die Masse erst bringt das Geschäft zum Fliegen: Das Karussell ist nicht für den Einzelnen konzipiert.

Künstler Michael Göbel blickt durch «Roundabout» im Haus der Kunst. José R. Martinez

Nun liegt es hier, in der ehemaligen Kapelle, am Boden. Dem Künstler ist die Betonung auf «liegen» wichtig. Umgestürzt ist es nicht. Einem Skelett ähnlich, bereit zur archäologischen Untersuchung. Zum Stillstand gekommen, ausgehöhlt, seines Motors entledigt. In gewisser Weise herzlos. Was ist ein Karussell ohne Motor? Es gehe Göbel nicht um Kritik.

Vielmehr seien es Beobachtungen, die er anstelle. Phänomene, die ihm auffallen, greift er in seinen Werken auf. Das Fragmentarische mag er. In Grunde ist auch «Roundabout» ein Fragment. Und Fragmente lassen nun mal Vieles offen.

Sinnbild der Coronageschichte

Dass das Werk als ein Sinnbild der Coronageschichte – wenn man sie so nennen darf – gelesen werden kann, ist nicht von der Hand zu weisen. Das sei ihm bei der ersten Ausstellung von «Roundabout» in Kassel aufgefallen und anfangs überhaupt nicht recht gewesen. Intendiert war das in keinster Weise.

Bereits 2018 hatte er mit der Arbeit begonnen. Nun aber ist das Sinnbildliche da, eindeutig: Die organisierte Freizeit und Ablenkung steht still respektive stand still. Und mit ihr kam Einiges mehr noch zum Erliegen. Wird es wieder Fahrt aufnehmen? Wird der Stillstand Spuren hinterlassen?

Göbel hat für das Werk ein Modell im Massstab 1:10 gebaut. Das ausgestellte Original ist 7,5 Meter lang. Ein Stahlbauer hat es im Haus der Kunst in Solothurn aufgebaut. Stück für Stück verschraubt und sauber verschweisst. Es ist das zweite Mal, dass die Arbeit zu sehen ist. Das erste Mal wurde sie im vergangenen Sommer in Kassel, in der Kirche St.Martin, gezeigt. «Daher auch das Rubinrot», sagt Göbel.

Die Farbe habe er so gewählt, damit sich das Objekt in der Farbigkeit vom Interieur der Kirche abhebe. Der weisse Hintergrund der Galerie hier in Solothurn tue der Arbeit gut. Da kann man ihm nur zustimmen.

Raumatmosphären und Illusionen

Der Künstler Martin Kasper neben einem seiner Werke im Chor der ehemaligen St.Josef-Kapelle. Bild: José R. Martinez

Interieur – damit befasst sich Martin Kasper in seiner Malerei, die im Chor zeitgleich zu «Roundabout» zu sehen ist. Dort wird Reto Emch unter dem Titel «Rückblicke 2002–2022» im Verlauf des Jahres eine Auswahl an Kunstschaffenden zeigen, «die in den vergangenen 20 Jahren hier präsent waren. Es soll einen Überblick geben über die künstlerischen Bestrebungen und Präsentationen in diesem Haus», so Emch.

Den Start macht mit Martin Kasper ein Künstler, der sich seit 20 Jahren mit leeren Räumen, genauer mit architektonischen Atmosphären befasst. Mit dem Motiv der Wendeltreppe knüpfen seine Bilder an «Roundabout» an.

Das Bild im Bild oder wenn Antworten zu neuen Fragen führen

Kasper versteht den Raum als Bühne und die Architektur als Ausgangspunkt für Möglichkeiten. Als Vorlage dienen ihm nie private Räume. Vielmehr sind es zugängliche Orte, verlassene, vergessene – und immer sind sie menschenleer. Mal sind es Industriebauten, mal Foyers, Säle, Hallen. «Sie zeugen einerseits von einem ehemaligen Aktionismus. Anderseits lassen sie eine Vorstellung dessen offen, was die Zukunft bringen könnte», ist dem Saaltext zu entnehmen.

Ein Foto dient dem Künstler meist als Vorlage. Davon entfernt er sich während des Malens. Leichte Verschiebungen entstehen, beispielsweise in der Perspektive, in der Farbgebung, in den Proportionen. Im Raum entsteht ein weiterer Raum, um abermals einen neuen zu eröffnen. Mise en abyme: Das Bild im Bild, etwas vereinfacht gesagt. Und alles ein bisschen surreal anmutend. In unterschiedlichen Hinsichten leicht entrückt.

Die Betrachterin wird sich ihrer Präsenz bewusst, versucht zu entschlüsseln. Wo stehe ich? Drinnen oder draussen? Wo geht es lang? Fragen, die das Bild nur punktuell beantwortet, um sogleich in der Antwort eine neue Frage zu präsentieren.

Zu sehen bis zum 10. April 2022. www.hausderkunst.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen