Haus der Fotografie: Neue Ausstellung "Beyond Fashion" eröffnet

Haus der Fotografie Die Mode im Spiegel Ab Samstag ist im Oltner Haus der Fotografie die Ausstellung «Beyond Fashion» zu sehen. Franz Beidler Jetzt kommentieren 10.03.2023, 22.40 Uhr

Co-Direktor Remo Buess, Kuratorin Nathalie Herschdorfer und Leiterin des Haus der Fotografie Isabelle Bitterli eröffneten die Ausstellung «Beyond Fashion» Oltner Haus der Fotografie. Bruno Kissling

Gut 160 geladene Gäste erlebten am Freitagabend die Vernissage zur neuen Ausstellung «Beyond Fashion». Zuerst verdankte Co-Direktor Remo Buess die Mitarbeitenden des Hauses, übergab an Kuratorin Nathalie Herschdorfer, die das Wort wiederum der Leiterin des Hauses Isabelle Bitterli übergab.

Bitterli nahm das Thema der Ausstellung auf, Modefotografie: «Schön, sind sie alle gut angezogen erschienen.» Die Gäste lachten über den humorvollen Verweis auf modische Zwänge. «Würde eine Vernissage Krawatten für Herren erfordern, hätten wir heute Abend hier drin viel mehr Platz», fuhr sie fort; und wenig später: «Keine Frau würde je auf die Idee kommen, in einem weissen, langen Kleid an einer Hochzeit zu erscheinen.»

Auf die Reden folgte eine Modeschau: Über einem aus Podesten kurzerhand aufgebauten Laufsteg stolzierten elegant-kühl hergerichtete Damen – das Publikum fand sich in einer Szene wieder, die es von den Fashion Weeks in New York oder Paris kennt.

Das Haus der Fotografie inszenierte an der Vernissage eine Modeschau: Eine kleine Panne brach passend zur Ausstellung die modischen Zwänge. Bruno Kissling

Nur: In Olten streikte die Musik. «Sorry!», rief Buess in den Saal. Die Gäste lachten. Und durch diesen unwahrscheinlichen Zufall waren die Zwänge, die Bitterli eben angesprochen hatte, gebrochen: Anstatt in New York oder Paris war das Publikum zurück in Olten, im Haus der Fotografie.

Nur noch lebende Modefotografen

Kuratiert wurde «Beyond Fashion» von Nathalie Herschdorfer. Die 51-Jährige Kunsthistorikerin ist seit vergangenem Jahr Direktorin des Photo Élysée, das kantonale Museum für Fotografie in Lausanne. Sie entwickelte «Beyond Fashion» im Jahr 2018. Kurz zuvor hatte die Kuratorin ein Projekt abgeschlossen, für das sie die letzten hundert Jahre der Modefotografie aufgearbeitet hatte. «Danach wollte ich eine Ausstellung machen, die nur auf noch lebende Modefotografen fokussiert.»

Schliesslich stellte Herschdorfer für «Beyond Fashion» 100 Aufnahmen von 50 Fotografinnen und Fotografen zusammen. Die Ausstellung ging auf Tour nach Hong Kong, Shanghai, Changsha und Seoul. Allein in der chinesischen Stadt Changsha lockte «Beyond Fashion» über 600000 Interessierte an.

«Beyond Fashion» zeigt 100 Aufnahmen von 50 Modefotografinnen und -fotografen. Die Ausstellung war schon in Hong Kong oder Seoul zu sehen und lockte mancherorts über 600’000 Interessierte an. Bruno Kissling

«Diese Fotografien wurden gemacht, um in Magazinen veröffentlicht zu werden», betont die Kuratorin. Modefotografie sei nicht hier, um zu überleben. Stattdessen diene sie einer Industrie, deren neusten Schöpfungen zu verkaufen. «Für die Ausstellung reisse ich diese Bilder aus einem sehr kurzfristigen Leben», und: «Die Aufnahmen im Museum zu sehen, verändert die Art, wie wir sie betrachten.» Anstelle rascher Verführung im Augenwinkel tritt der museale Habitus der intensiven Betrachtung, aus Werbung wird Kommentar. «Daher stammt auch der Titel ‹Beyond Fashion›.»

Ebenjener Kommentar zeichnet in der Ausstellung den Wandel kollektiver Ideale nach. Schliesslich spiegelt sich in den Bildern, wie wir in der nahen Zukunft aussehen sollen und auch wollen: so, wie in der nächsten -kollektion; dem Wort wird wahlweise eine Jahreszeit vorangestellt.

«Modefotografie muss ihrer Zeit ein bisschen voraus sein», sagt Herschdorfer. «Denn ihre Aufgabe ist es ja, vorauszuahnen und gleichzeitig zu bestimmen, was wir morgen kaufen werden. Sie muss immer für jene in die Zukunft verweisen, die heute leben.»

Ein Traum, der stets in derselben Griffnähe vor uns schwebt, der sich durchaus auch auf den eigenen Körper bezieht: «Modefotografie versucht immer, Schönheitsideale zu definieren», sagt Herschdorfer. Die Bilder in der Ausstellung seien deshalb auch Fiktionen vom menschlichen Körper, die uns inspirieren sollen. Denn: «Modefotografien waren schon immer fabrizierte Bilder.»

«Die Aufnahmen im Museum zu sehen, verändert die Art, wie wir sie betrachten», sagt Kuratorin Nathalie Herschdorfer über die Modefotografien in «Beyond Fashion». Bruno Kissling

Das Fabrikat, auf das sich die Industrie festgelegt hat, stülpt diese vor allem dem weiblichen Körper über: «Schön, elegant, dünn, jung, aktiv», beschreibt die Kuratorin das gewünschte Aussehen. «Zeitgenössische Modefotografen fordern dieses klassische Schönheitsideal heraus.» Ein Stereotyp, das auf dem westlichen Geschmack basiere, «das wir für Jahrhunderte entwickelt haben, vor der Fotografie schon mit der Malerei.»

Die Ausstellung gebe einen kleinen Vorgeschmack auf das, was nach dieser Auseinandersetzung mit diesem Stereotyp noch kommen möge. Nämlich immer dann, wenn nicht der «weisshäutige Körper in schöner Umgebung» zu sehen sei.

Bewegtes Bild, andere Bildsprache

Einen Raum von «Beyond Fashion» hebt Herschdorfer besonders hervor: Dort wird ein Modefilm des Showstudio London gezeigt, die von Fotograf Nick Knight gegründete Modewebseite. «Ab dem Jahr 2000 lud er junge Modefilmer ein», erklärt Herschdorfer. Für «Beyond Fashion» bat sie Knight, eine Übersicht über die Arbeiten von Showstudio zusammenzuschneiden.

In einem Raum von «Beyond Fashion» wird ein Modefilm des Showstudio London gezeigt, die von Fotograf Nick Knight gegründete Modewebseite. Bruno Kissling

Entstanden ist eine Sammlung von rund dreissig kurzen Modefilmen, die in Endlosschlaufe läuft und sich etwa alle vierzig Minuten wiederholt. «Mir war es wichtig, den Modefilm in die Ausstellung zu bringen», sagt Herschdorfer. «Denn mit dem bewegten Bild geht eine andere Bildsprache einher.»

Ebenfalls hervor hebt die Kuratorin die Arbeiten von Viviane Sassen, «immer sehr inspirierend.» So hing Herschdorfer Sassens Fotografien an die Wand gleich links neben dem Eingang. «Sie arbeitet als Modefotografin für grosse Marken», erzählt die Kuratorin von Sassen, «versteht ihre Arbeit aber auch als Kunstwerke.»

Für die vorangehende Generation undenkbar: «Die hätten ihre Werke nie als Kunst bezeichnet.» «Beyond Fashion» ist ab heute Samstag bis am 4. Juni im Haus der Fotografie zu sehen. Am Donnerstag, 16. März und am Sonntag, 16. April, finden Führungen durch die Ausstellung statt, sowie am 29. März eine Werkbetrachtung.

