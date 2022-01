Hart an der Kapazitätsgrenze Teure Intensivpflege am Limit: Warum der Kanton Solothurn so wenig IPS-Betten pro Einwohner betreibt Der Kanton Solothurn hat wenig Intensivpflegebetten im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Gleichzeitig hat eine der höchsten Auslastungsquoten schweizweit: Operationen müssen aufgeschoben, Intensivpatienten in Nachbarkantone verschoben werden. Warum ist das so? Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 07.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bereits mehrfach erreichte die Betten-Auslastung auf den Solothurner Intensivstationen (IPS) 100 Prozent. Alle verfügbaren Intensiv-Betten sind belegt. Ende Dezember lagen praktisch nur noch Covid-Patienten auf den Solothurner Intensivstationen, nachdem ihr Anteil kontinuierlich angestiegen war (30. Dezember: 16 von 17).

Der Grund: Alles, was nicht unbedingt sofort behandelt werden muss, wird seit Wochen verschoben. Dennoch: Die Solothurner Kapazitäten reichten nicht mehr aus, Patienten mussten auf weniger ausgelastete Intensivstationen in Nachbarkantonen verlegt werden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Derweil liegt die Anzahl Solothurner Intensivbetten seit Monaten konstant bei etwa 17. Pro 100’000 Einwohnenden entspricht dies 6,13 Betten. Im schweizweiten Vergleich ist das wenig. Der Durchschnitt liegt bei 9,16 Betten – im Kanton Solothurn entspräche dies mindestens 25 IPS-Betten, also acht mehr als aktuell. Um den Spitzenwert von Basel-Stadt zu erreichen (23,38 IPS-Betten pro 100’000 Einwohner) wären gar 65 zertifizierte Intensivpflegebetten nötig, fast das Vierfache.

Die Solothurner Kapazitäten genügen – im Normalfall

Die tiefe Anzahl ihrer IPS-Betten begründet die soH damit, dass man kein Universitäts- oder Zentrumsspital in der Grösse des Kantonsspitals Luzern oder St.Gallen sei. Gewisse Leistungen werden im Kanton Solothurn gar nicht angeboten: So biete man weder eine Herzchirurgie noch eine Neurochirurgie oder Transplantationsmedizin an, habe auch kein Polytrauma-Zentrum für Schwerverletzte oder eine Behandlungseinheit für Brandverletzte. Solche Patientinnen würden sofort an ein anderes Spital verlegt, welches über ein entsprechendes Zentrum verfüge; eben ein Universitätsspital oder grosses Kantonsspital.

Weil diese Eingriffe mit grösserem Intensivpflege-Risiko im Kanton Solothurn also nicht durchgeführt werden, genügen weniger IPS-Betten. Daher, so die soH:

«Die Kapazität von 17 IPS-Betten hat sich in Nicht-Covid-Zeiten als ausreichend erwiesen.»

Zusätzlich betreibt die soH 11 Intermediate-Care-Betten, im Übergangsbereich zwischen Intensiv- und Normalstation. Das Leistungsangebot entspricht der sogenannten erweiterten Grundversorgung und die Anzahl zertifizierter Intensivpflegebetten hänge somit wesentlich vom Spitalleistungsangebot ab.

Kanton Solothurn verlässt sich auf Kapazitäten anderer Kantone

Der Kanton gibt also den Leistungsauftrag für die soH vor. Er ist der Ansicht, dass die Solothurner IPS-Kapazität vor dem Hintergrund der normalerweise im Kanton durchgeführten Behandlungen ausreichend ist. Rund 40 Prozent der Behandlungen würden in spezialisierten Spitälern ausserhalb des Kantons erfolgen, betont auch der Kanton.

Pflegende auf einer Intensivstation. Keystone

Der Kanton Solothurn verlässt sich offenbar darauf, dass auch beim durch Fachleute angekündigten Anstieg der Covid-Intensivpatientinnen die anderen Kantone weniger an die Kapazitätsgrenzen kommen. Diese Rechnung geht bisher auf. Alle nötigen Behandlungen können durchgeführt werden, bestätigt die soH.

Fachkräftemangel macht Kapazitätserhöhung schwierig

Der entscheidende Punkt für die Anzahl IPS-Betten ist indes das entsprechende Personal. So begründet der Kanton, dass die Kapazitäten trotz vorausgesagtem Anstieg der Covid-Intensivfälle nicht rechtzeitig erweitert wurden: «Für eine kurzfristige Erhöhung der Intensivpflegebetten in einer Pandemie ist es nicht damit gemacht, neue Betten und eine neue Infrastruktur aufzubauen. Es braucht für deren Betrieb geeignetes hochqualifiziertes Personal, das zudem die hohe physische und psychische Belastung aushält, die mit dieser Tätigkeit verbunden ist. Aufgrund des Fachkräftemangels – und dies schweizweit – können die Kapazitäten der Intensivstationen nicht beliebig erhöht werden.»

Am Montag allerdings musste kurzzeitig ein 18. IPS-Bett betrieben werden. «Wir halten nicht starr an der Bettenzahl fest», betont die soH.

«Indem wir die Situation täglich monitorisieren, können wir auch täglich entscheiden, zum Beispiel ein zusätzliches IPS-Bett in Betrieb zu nehmen und Personal zu verschieben.»

Auf der Intensivstation landen praktisch nur Ungeimpfte, wie die soH bestätigt: «Die weitaus überwiegende Zahl der Covid-19-Patient*innen auf unseren Intensivpflegestationen ist ungeimpft; im Durchschnitt 80 Prozent, am 4. Januar 2022 sogar 87,5 Prozent.» Bei den Mitarbeitenden in den Akutspitälern liege die Durchimpfungsrate mittlerweile bei über 90 Prozent. Keystone

Bei Bedarf können zudem sogenannte ad-hoc-Betten aufgebaut werden – immer unter der Voraussetzung, dass entsprechendes qualifiziertes Personal verfügbar ist. Bei diesen nicht zertifizierten Betten muss auch auf fachfremdes Personal zurückgegriffen werden, was Einbussen in der Behandlungsqualität bedeutet. Jenes 18. IPS-Bett am 3. Januar war ein solches Ad-hoc-Bett.

Der Fachkräftemangel führe allerdings dazu, dass im Notfall sämtliche nicht-notfallmässigen Operationen heruntergefahren und das Anästhesie- sowie anderes OP-Personal aus dem Operationsbereich auf die Intensivpflegestationen verschoben werden müssen.

Intensivstationen werden überregional koordiniert

Das Management der Intensivbetten-Auslastung beschränkt sich jedoch nicht auf Kantonsgrenze. Bereits im Juni 2020 wurde vom Bund ein Konzept erstellt, welches die schweizweite Koordination von Patienten im Falle eines pandemiebedingt massiven Anstiegs an Intensivpflegebedürftigen regelt (vgl. Infobox). Auch die soH halte sich an dieses Konzept.

Nationale Koordination Intensivstationen Der Koordinierte Sanitätsdienst des Bundes übernimmt, im Auftrag des Bundesrates, die Abstimmung der notwendigen Verschiebungen von Patienten zwischen den Schweizer Spitälern. 79 Intensivstationen gibt es in der Schweiz. Betrieben wird die nationale Koordinationsstelle durch die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega. Zwischen November und dem 24. Dezember gab es über 200 Verschiebungen, womit lokale Überlastungen vermieden wurden. Mitte Dezember präzisierte der Dienst zusammen mit der Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, mit H+ Die Spitäler der Schweiz sowie der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin SGI den Auftrag. Denn die Hospitalisationszahlen durch Covid-19 zeigten nach oben. «Als Folge der dauernden Belastung der Intensivstationen können bis zu 10% der zertifizierten Betten mangels Fachpersonal nicht betrieben werden, was den Druck weiter erhöht», so der Bericht. Aufgrund von «regionalen Unterschieden der Durchimpfungsrate und der Häufigkeit von Fällen» seien die Anteile von Covid-19-Patienten ungleich verteilt, wodurch der Nationalen Koordination der Intensivstationen eine zunehmende Bedeutung zukomme. Ziel ist der Ausgleich der Auslastungen der Intensivstationen aller öffentlichen und privaten Spitäler in der ganzen Schweiz, um so lokale Überlastungen zu verhindern. Der Dienst kostet indes den Bund, die Kantone und die Spitäler nicht zusätzlich, da die Rega dem Koordinationsdienst ihre Einsatzzentrale inklusive der notwendigen personellen und strukturellen Ressourcen als Koordinationsstelle zur Verfügung stellt.

«Wir müssen garantieren, dass jeder Patient einen Intensivpflegeplatz erhält, wenn er das benötigt. Das können wir entweder bei uns in der soH oder in unserem Netzwerk», so die soH. Solothurn gehört zum Netzwerk Bern unter der Leitung des Berner Insel-Universitätsspitals. Es gibt neun weitere solche regionalen Netzwerke.

Für die Covid-Patientinnen erfolgt die Intensivpflege-Planung also überregional, so die soH, denn: «Wie wir aus anderen Phasen der Pandemie wissen, ist die Belastung der Intensivpflegestationen nicht im ganzen Land gleich. Auch der Kanton Solothurn hat bereits Patientinnen aus anderen Kantonen übernommen, als die Situation bei uns besser war.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Spart die soH mit der Strategie Geld?

Klar ist: Die Intensivstation ist personell und finanziell aufwendig. 365 Tage herrscht Notfallbetrieb, 24 Stunden am Tag. Die Patienten, die hier liegen, sind pflegeintensiv und jederzeit kann die Situation kippen. Eine Intensivpflege-Fachperson hat eine fünf- bis achtjährige Ausbildung hinter sich. Die Kosten für ein IPS-Bett werden auf eine Million Franken jährlich geschätzt.

Covid-Intensivpatienten sind noch aufwendiger: Sie liegen dreimal so lange auf der IPS und kosten fast sechsmal mehr wie der Durchschnitt. Sie sind wochen-, manchmal monatelang auf Intensivpflege angewiesen. Weit über 100’000 Franken kann ein Covid-Intensivpatient kosten.

Die Pflege von Intensivpatienten erfordert viel Know-how, Personal und Geduld. Keystone

Doch: «Ökonomische Fragestellungen haben in der Pandemie keinen Platz», stellt die soH klar. Sie wehrt sich gegen den Vorwurf, mit der Verschiebung von IPS-Patienten Kosten zu meiden. Man habe bisher «nicht einmal eine Handvoll Patienten» in andere Kantone verlegt.

«Wir leisten jederzeit unseren Beitrag zur Pandemiebewältigung.»

Personalausfälle wegen Omikron

Dass man die Kapazitäten anderer Kantone in Anspruch nimmt, um alle nötigen Behandlungen weiterhin durchführen zu können, sei ja gerade der Sinn des nationalen Koordinations-Konzepts der Intensivstationen. «Bedingung ist natürlich, dass wir nicht unverhältnismässig viele Mitarbeitende haben, die uns in den nächsten Wochen krankheitsbedingt ausfallen.»

Tatsächlich verzeichnet die soH derzeit eine höhere Anzahl krankheitsbedingter Ausfälle. Derzeit könne der Betrieb jedoch aufrechterhalten werden.

Spitaleinweisungen wegen Covid tiefer als ausgewiesen Die täglich mitgeteilten Hospitalisationszahlen können missverständlich sein. Als Covid-Patienten werden alle Patienten ausgewiesen, die positiv auf Covid getestet wurden. Manche Patienten werden jedoch nicht wegen Covid hospitalisiert: Sie kommen etwa wegen einer Verletzung auf die Notfallstation. Erst später werden sie positiv getestet und erscheinen in der Statistik als «Covid-positive Patienten». Der Anteil solcher Patienten mit Nebendiagnose Covid-Infektion kann bis zu 50 Prozent betragen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen