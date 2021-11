Halbzeitbilanz Der grosse Formcheck: So schlagen sich die Solothurner Parlamentarier im Bundeshaus Wie einflussreich sind unsere acht Ratsmitglieder in Bern? Wer fiel auf – und wer blieb unter den Erwartungen? Zur Halbzeit der Legislatur zeigt sich: Die Solothurner Sterne leuchteten auch schon heller. Lucien Fluri und Sven Altermatt Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Sieben Männer und eine Frau schickt das Solothurner Stimmvolk seit den Wahlen 2019 ins Bundeshaus. Bilder: Keystone/ Montage: ckr

Für einmal ist der Satz nicht einfach so dahingeschrieben: Zwei Jahre nach den nationalen Wahlen ist im eidgenössischen Parlament vieles nicht mehr so, wie es war. Am 20. Oktober 2019 wurde das Bundeshaus grüner, weiblicher und jünger.

Doch das Parlament hatte sich noch nicht richtig formiert, da veränderte ein Virus schlagartig das Leben aller. Die Coronakrise prägte die erste Hälfte der Legislatur – und schüttelte die beiden Ratskammern ordentlich durch. Der Bundesrat entschied per Notrecht, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier waren zeitweise nicht einmal mehr in einer Statistenrolle.

Nur schleppend kamen sie wieder ins Geschäft; zuerst tagten sie in riesigen Messehallen am Berner Stadtrand, dann zwischen Plexiglastrennwänden im Bundeshaus. Das Parlament stritt über milliardenschwere Hilfspakete. Holte sich mühselig die Hoheit über die Gesetzgebung zurück. Und suchte fieberhaft nach Wegen, um in einer nächsten Krise von Anfang an mitzubestimmen. Viele wichtige Dossiers blieben indes auf der Strecke, grosse Fragen unbeantwortet. Das Gleichgewicht der Gewalten war gestört.

Und wie schlagen sich die sieben Parlamentarier und die Parlamentarierin aus dem Solothurnischen derweil? Nur gerade über acht Sitze verfügt der Kanton in Bern. Bisher fiel das nicht so auf: Zum einen haben die Solothurner im Schnitt überdurchschnittlich viele Amtsjahre auf dem Buckel, zum anderen gehören mehrere von ihnen zu den bekannteren Köpfen unter der Bundeshauskuppel.

Einige jedoch scheinen den Zenit ihrer Karriere überschritten zu haben, wie die Bilanz dieser Zeitung zur Legislaturhalbzeit zeigt. So präsentieren sich die aktuellen Formkurven der Solothurner Eidgenossen:

Ewiger Bundesratskandidat, Politstar, eloquent und einflussreich: Das sind Attribute, die Pirmin Bischof (60) schon zugeschrieben worden sind. Der Stadtsolothurner Ständerat war mal ein Stern am Himmel der CVP. Nach wie vor gehört er zu den mächtigen – und mediengewandten –Parlamentariern in Bern; auch weil er sich in so viele prestigeträchtige Kommissionen gehievt hat wie kein anderer. Doch so grell leuchtet Bischofs Stern nicht mehr. Dies hat weniger mit ihm als mit äusseren Veränderungen zu tun: In seiner Mitte-Fraktion gibt es mehrere Ständeräte, die ebenso ehrgeizig und erfolgreich wie Bischof nach Einfluss streben; ob Beat Rieder, Beni Würth oder Peter Hegglin.

Kein Wunder, bleibt Bischof in seinem wichtigsten Amt eher glücklos: Als Gruppenchef der Mitte-Ständeräte gelingt es ihm nur mässig, aus den Alphatieren ein schlagkräftiges und Themen bestimmendes Team zu formen. In der zweiten Hälfte der Legislatur dürfte er vermehrt bei Europafragen in Erscheinung treten, übernimmt er doch jetzt das Präsidium der Aussenpolitischen Kommission der kleinen Kammer. Ob sich Bischof nach 14 Jahren im Parlament nochmals neu erfindet?

Dass er seinen Zenit überschritten hat, ist ein offenes Geheimnis: Schon 2019 rang Roberto Zanetti (66) lange mit sich, ob er überhaupt noch eine Amtszeit anhängen soll. Bei seiner erneuten Kandidatur ging es nicht zuletzt um Machterhalt. Der populäre Zanetti konnte seiner SP den Sitz im Stöckli sichern – und die Angriffe von rechts abwehren. Zuweilen drückt durch, dass er sich in seiner letzten Legislatur befindet. Zanetti scheint öffentlichkeitsscheuer geworden zu sein. Der Wasserämter gehört zwar nach wie vor den wichtigen Kommissionen an. Seine Arbeit verrichtet er dort zuverlässig und ohne Aufheben. Und ihm zugetragene Erfahrungen aus der Wählerschaft lassen ihn auch mal von der Parteilinie abweichen; jüngst etwa beim Eigenmietwert.

Doch Themen, in denen sich Zanetti mit Verve und Elan profilieren will, gibt es in dieser pandemiegeprägten Legislatur offenbar nicht. Spürbar ist auch, dass die Garde der altgedienten SP-Vertreter im Ständerat kleiner und kleiner wird. Soeben hat Zanetti nach dem Rücktritt von Ex-Parteichef Christian Levrat einen engen Vertrauten verloren.

In der Stadt Solothurn ist er abgetreten. In Bern aber will Kurt Fluri (66) noch bis 2023 bleiben. Innerhalb der Fraktion ist er ein gefragter Ratgeber. Dass er im Bundeshaus als staatspolitisches Gewissen gilt – auch während der Coronakrise – und ihn manche sogar «Fluripedia» nennen, kommt nicht von ungefähr. Ebenso landet er in Rankings, die Einfluss, Vernetzung oder Erfolg messen, zuverlässig auf Spitzenplätzen. In den Dossiers jedoch, die seine Partei aktuell am meisten beschäftigen – oder gar spalten –, ist Fluri kein Zugpferd; weder beim EU-Streit noch bei der Energiepolitik.

In der vergangenen Legislatur war die Themenkonjunktur da schon mehr auf seiner Seite. Fluri prägte die Umsetzung der SVP-Zuwanderungs-Initiative mit. Dazu kommt: Einem, der wie er parteiübergreifend Kompromisse finden will, hilft die Schwäche der FDP auch nicht bei der Suche nach Partnern. Sie hat noch 29 Sitze im Nationalrat und ist damit kein unumgängliches Schwergewicht mehr. Als Fluri 2003 erstmals nach Bern kam, waren es noch 40 Sitze.

Es war ein Drahtseilakt. Frontal griff Christian Imark (39) bei der Abstimmung über das CO 2 -Gesetz die zuständige Bundesrätin Simonetta Sommaruga an; in einer Art, wie man es hierzulande gegenüber Magistraten noch selten gesehen hat. Das sorgte für Schlagzeilen. Imark wagte viel. Hätte er die Abstimmung verloren: Sein Ruf wäre auf lange Zeit beschädigt gewesen. Doch er hatte den richtigen Riecher. Die SVP gewann die Abstimmung. Und Imark ist seither einer, an dem seine Partei nicht mehr vorbeikommt. Im Energiedossier, das an Wichtigkeit und Renommee gewonnen hat, ist er der unbestrittene SVP-Themenführer. Ebenso gehört er jetzt zu denen, denen man höhere Ämter in der Partei zutraut.

Christian Imark hat in der ersten Hälfte seiner zweiten Legislatur deutlich an Einfluss zugelegt – und klopft am Maschinenraum der Macht. Das zeigt sich freilich nicht nur unter der Bundeshauskuppel, sondern auch in den Bergen: Im Sommer geht der Schwarzbube schon mal mit Parteigrössen wie Magdalena Martullo-Blocher wandern.

Es war eine politische Niederlage, die er nicht einfach wegstecken konnte: Das Volksnein zum CO 2 -Gesetz traf Stefan Müller-Altermatt (45) mehr als andere. Der Mitte-Nationalrat weibelte an allen Fronten dafür – den Abstimmungskampf dominierten jedoch andere. Die Domäne des Thalers ist seit Jahren die Energiepolitik, als Dossierleader gehört er bei dem Thema zu den führenden Köpfen. Allerdings hatte er, das Aushängeschild der ökologischen Kräfte, da auch schon mehr Einfluss. Denn seit Simonetta Sommaruga (SP) und nicht mehr seine Parteikollegin Doris Leuthard im Umweltdepartement sitzt, sind die Drähte zur Macht nicht mehr so heiss.

Müller-Altermatt hat sich am eher linken Parteirand positioniert. Dieser Flügel hat keine Hochkonjunktur in der neuen Mitte. Und die von ihm mitgegründete christlich-soziale Vereinigung, die Mitte-links-Wähler zurückzugewinnen sollte, tritt öffentlich kaum je in Erscheinung. Seinen Sitz im nationalen Parteipräsidium gab Müller-Altermatt unlängst auf, ebenso die Führung des Personalverbands Transfair.

Die Welt gehört den Mutigen: Das scheint ein Motto von Franziska Roth (55) zu sein. Seit zwei Jahren sitzt die Stadtsolothurner Sozialdemokratin nun in Bern; als einzige Frau aus dem Kanton. Roth liebäugelte in dieser Zeit bereits mit dem nationalen Parteipräsidium und trat – erfolglos – für das Präsidium der SP Frauen an. Eine eher nassforsche, aber durchaus erfolgreiche Taktik: Roth hat sich bereits einen Namen gemacht. Sie scheut den Konflikt, auch parteiintern, nicht. Zuletzt wehrte sie sich etwa gegen die erweiterte Zertifikatspflicht.

Der Sitz in der sicherheitspolitischen Kommission war nicht ihr Traumjob. Sie hat sich jedoch rasch eingearbeitet und gehört zu den linken Dossierführerinnen. Ihr liegt, dass die SP bei Verteidigungsthemen aus einer ausgesprochenen Oppositionsposition handelt und pointiert auftreten kann. Vehement setzt sich Roth gegen die Beschaffung des US-Kampfjets F-35 ein. Dass sie und ihre Mitstreiterinnen einen europäischen Jet zumindest zähneknirschend akzeptiert hätten – wie sie gerne beteuern –, mögen manche Bürgerliche nicht so recht glauben.

Die Aktion war so originell wie nutzbringend: Der Oltner Grünen-Mann Felix Wettstein (63) wusste seinen Status als Neuling geschickt zu nutzen, als er Ende 2019 in den Nationalrat kam. In einer Art Selbstversuch machte er publik, wie Parlamentarier von Beginn weg von Lobbyisten aller Couleur umgarnt werden. Auf seiner Website listete er fortan sämtliche Kontaktaufnahmen von Interessenvertretern auf (allein in den 40 Tagen nach seiner Wahl erreichten ihn 130 entsprechende Anfragen). Transparenz ist dem Fachhochschuldozenten wichtig, Polemik fürchtet er. Dann schweigt er lieber.

Nach zwei Jahren in Bern zeigt sich: Wettstein ist ein seriöser, aber eher stiller Schaffer. Die inhaltlich breite, öffentlich jedoch wenig beachtete Finanzkommission behagt ihm. Die grüne Welle, eng verbunden mit Attributen wie «jung» und «weiblich», spülte viele neue grüne Köpfe ins Parlament. Sie alle wetteifern nun um die mediale Aufmerksamkeit, allen voran beim Megathema Klimawandel. Wettstein gehört nicht zu denen, die sich da an die Spitze gestellt haben.

Er könne jederzeit aufhören, sagt Walter Wobmann (63). Und doch ist er inzwischen schon 18 Jahre in Bern. Der Niederämter gehörte nie zum inneren Machtzirkel der SVP-Fraktion. Seine Erfolge holte er draussen im Land, mit Initiativen oder Referenden. Ob bei der Minarett-Initiative oder beim Kampf gegen die Autobahnvignette: Bei gewissen Themen gab Wobmann mit seinem Egerkinger Komitee auch der Partei den Takt vor. Dieses Jahr konnte er als Kopf der Burka-Initiative nochmals einen grossen Abstimmungserfolg verbuchen: Das Verhüllungsverbot wurde in die Bundesverfassung geschrieben. «Keiner ist an der Urne so erfolgreich wie Walter Wobmann», rühmte gar die NZZ.

Insgesamt jedoch ist es ruhiger geworden um ihn. Am rechten Rand der SVP – namentlich bei Migrationsfragen – hat ihm der Scharfmacher Andreas Glarner aus dem Aargau parteiintern den Rang abgelaufen. Und auch in der Verkehrspolitik, Wobmanns anderem Steckenpferd, war es mit Benjamin Giezendanner jüngst ein Aargauer SVP-Mann, der mehr von sich reden machte.