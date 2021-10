Heizung: Rückbau Öltank zur Umstellung auf erneuerbare Energie

Häufig unterschätzt Platz machen für eine neue Heizung: So wird ein Öltank rückgebaut Vor dem Einbau einer neuen Heizung muss der alte Öltank ausser Betrieb gesetzt werden – eine Arbeit, die Hauseigentümer immer mal wieder unterschätzen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Tankrückbau in Riedholz: Kurt Ingold (l.) und Tino Sirna schneiden die Stahlwand des Tanks in Streifen. José R. Martinez

Zuerst läuft alles so wie bei jeder Tankrevision: Ölrest abpumpen, entgasen, den Bodensatz (Ölschlamm) aus dem Tank putzen und diesen entfetten. Tino Sirna und Kurt Ingold sind ein eingespieltes Team. Die beiden Spezialisten für Tanksicherheit der Flumenthaler Firma Hofstetter hatten gestern die Aufgabe, in einem Einfamilienhaus in Riedholz den Tank einer Ölheizung stillzulegen und auszubauen. Der Eigentümer will auf eine Luftwärmepumpe umsatteln.

Nach dem Entfetten trocknet Sirna den Tank mit Sägemehl. Er steht im Tank, Ingold mit den Putzutensilien auf der Trittleiter daneben. Eine Stunde nach Arbeitsbeginn stemmt sich Sirna mit einem Klimmzug durch die Tankluke nach draussen.

Nun setzen die beiden dunkle Schutzbrillen auf und greifen zum Plasmaschneider. Jetzt stieben die Funken. Im Minimum müssen sie den Befüllungsstutzen unbrauchbar machen, sogenannt abblinden, damit der alte Tank nie wieder in Betrieb genommen werden kann. Doch hier soll der ganze Tank sowieso entfernt werden, damit es Platz gibt im Keller. Ein grosser Ventilator bläst die Rauchgase aus dem Kellerfenster. Die Tankfachleute schneiden den Tank in handliche Streifen, und am Mittag, nach gut fünf Stunden Arbeit, ist der Öltank Geschichte.

Die Gefahr und die Gewissensfrage

«Kellertanks werden heutzutage praktisch immer ausgebaut», sagt Firmenchef Christian Hofstetter. «Erdverlegte Öltanks bleiben hingegen nach dem Reinigen und Abblinden häufig im Boden.» Jegliche Arbeit am Öltank, vom Füllen bis zur Kontrolle, muss von ausgebildeten Fachleuten gemacht werden. So verlangt es das eidgenössische Gewässerschutzgesetz.

Rückbau des Öltanks:

Die Kosten für den Tankrückbau bewegen sich bei Einfamilienhäusern meist im tiefen vierstelligen Bereich, ein Bruchteil der Investition, die für die neue Heizung getätigt wird. Bei einem 5000-Liter-Tank, wie er hier häufig vorkommt, kosten Ausserbetriebnahme und Rückbau 2000 bis 3000 Franken.

Dennoch sieht sich Hofstetter immer wieder mit Schlaumeiern konfrontiert, die hier sparen wollen und sich selbst hinter den Tank machen. «Das ist gefährlich – gefährlich für diese Leute und für die Umwelt. Denn neben der Brandgefahr besteht das Risiko, dass Öl in den Boden oder ins Abwasser gelangt», sagt Hofstetter.

Ein grosser Ventilator bläst die Rauchgase des Schneidbrenners aus dem Keller. José R. Martinez

«Ich habe schon erlebt, dass sich solche Sünder quer durch die Schweiz telefonieren, um den eigenhändigen Rückbau durch die Unterschrift einer anerkannten Firma zu legalisieren. Dazu wird keine seriöse Firma Hand bieten.»

Ausserdem sieht sich der Fachmann in solchen Fällen mit der Gewissensfrage konfrontiert: «Sobald wir davon Kenntnis haben, besonders, wenn wir vor Ort auf solche Machenschaften stossen, müssen wir das melden.»

Gebühr von 15 Franken für die Softwareplattform

Eine solche Meldung geht an Citec Suisse, den Verband für Gewässerschutz und Tanksicherheit. Denn dieser kümmert sich um Sicherheit und Qualität rund um die Lagerung von Stoffen, die das Wasser gefährden können. Der Verband führt die Liste anerkannter Revisionsfirmen und ein elektronisches Meldesystem für alle Arbeiten, die rund um Tanks anfallen. Zudem betreibt der Verband eine Ombudsstelle, um Streitfälle zu schlichten.

Zum Unterhalt der Tankclearing-Plattform berechnet Citec Suisse eine Gebühr von 15 Franken, wie Geschäftsstellenleiter Daniel Schärer ausführt: «Die einzelnen Tankrevisionsfirmen übertragen diese Kosten in der Regel auf den Tankbesitzer. Teilweise wird der Betrag in der Rechnung offen ausgewiesen, teilweise nicht.»

Ein Fünfliber der Gebühr kommt zum Kanton, wie Oskar Uebelhart, technischer Mitarbeiter beim Amt für Umwelt, erklärt. Denn der Kanton führt den Tankkataster, und mit der Stilllegung einer Ölheizung muss der entsprechende Tank aus dem Kataster gelöscht werden.

Etwas weniger aufwendig ist das Prozedere, wenn eine Gasheizung ausser Betrieb genommen wird. Auch diese Arbeit muss von Fachleuten ausgeführt werden, doch meistens ist hier kein Speichertank vorhanden, sondern eine Leitung. Ausnahmen sind die Tanks mit Flüssiggas, über die nach Auskunft von Thomas Bichsel gewisse Gewerbe- und Industrieliegenschaften im Kanton verfügen. Bichsel betreibt mehrere Tankunternehmen, darunter die Firma Forster in Grenchen.

Schlusslicht beim Energieverbrauch der Gebäude Beim Umstieg auf umweltschonende Heizungen hapert es im Kanton Solothurn. Jährlich werden zwar 800 fossile Heizungen, hauptsächlich Ölheizungen, durch erneuerbare Systeme ersetzt. Doch das reicht nicht, um das Energieziel zu erreichen: gemessen am Stand von 2009 soll bis 2035 die Hälfte aller Heizungen auf erneuerbaren Energien basieren (Gesamtenergieverbrauch: –30 Prozent). Das ist dem zweiten Reportingbericht zum Energiekonzept zu entnehmen. Hinzukommt: Die Solothurner Gebäude sind Energieschleudern. Der Kanton bildet das Schlusslicht bei den CO 2 -Emissionen im Gebäudebereich. Zwar sinke die Anzahl der Ölheizungen (aktuell rund 28'000) doch der Trend, beim Heizen Öl durch Gas zu ersetzen, bremst den Ausstieg aus dem fossilen Sektor. (dd)