Booster für Lehrer: Ausgerechnet am Sonntag vor Schulbeginn

«Hätte sicher bessere Termine gegeben» Booster für Lehrerinnen und Lehrer: Solothurner Impftag war ausgerechnet am Sonntag vor Schulbeginn Die Dienstleistung finden grundsätzlich alle gut. Nur das Datum gibt zu reden. Wieso findet der Lehrerinnen- und Lehrer-Impftag gerade einen Tag vor Schulbeginn statt? Daniela Deck Jetzt kommentieren 10.01.2022, 18.30 Uhr

Anstehen für den Booster vor dem Impfzentrum Trimbach. Bruno Kissling

Rund 900 Lehrerinnen und Lehrer haben sich im Kanton Solothurn am Sonntag in den Impfzentren den Booster-Piks geholt. Gut 500 Personen waren es in Selzach, knapp 300 in Trimbach und rund 100 in Breitenbach. Das schreibt das Volksschulamt auf Anfrage. Den Impftag konnten Lehrpersonen ohne Voranmeldung nutzen.

Amtsvorsteher Andreas Walter ist sehr zufrieden mit diesem Resultat. Die Nachfrage habe die Erwartungen übertroffen, zumal sich zuvor viele schon individuell für die Auffrischimpfung angemeldet hätten. Bereits bei der Erstimpfung liessen sich gemäss Volksschulamt «über 80 Prozent» der Volksschullehrkräfte impfen, rund 2500 Lehrerinnen und Lehrer.

Andreas Walter. Michel Lüthi / 2020

Nur: Jener erste Impftag am 22. Mai vergangenes Jahr war ein Samstag – ideal, um am Folgetag allfällige Müdigkeit, Fieber und Schüttelfrost auszukurieren. Diesmal fand der Lehrerimpftag aber am Sonntag statt. Nicht nur das: Es war der Tag, bevor im Grossteil des Kantons die Schule nach den Weihnachtsferien wieder anfing.

Termin sorgt für Kopfschütteln

Das sorgt da und dort für Kopfschütteln bei der Lehrerschaft. Schliesslich vertragen nicht alle Leute die dritte Impfung problemlos. Offen kritisieren mag indessen niemand den Termin. Im Schutz der Anonymität halten sich einzelne Lehrkräfte aber nicht zurück: «Dümmer geht nimmer. Von wenigstens einer Kollegin an der Schule weiss ich, dass sie am Montag ausgefallen ist», sagt ein Sekundarlehrer. «Eine andere, die schon die zweite Impfung schlecht vertragen hatte, liess sich extra schon am Samstag boostern. Prompt war sie am Sonntag mit Fieber im Bett.»

Ein Schulleiter sagt, es sei anzunehmen, dass dieses Booster-Datum an diversen Schulen für Sand im Getriebe gesorgt haben dürfte.

Roland Misteli. Hanspeter Bärtschi / 2017

Auch der Geschäftsführer des Solothurner Lehrerverbands, Roland Misteli, findet, «es hätte sicher bessere Termine gegeben für den Impftag». Doch für ihn überwiegt der Nutzen der Aktion bei weitem: «Es ist toll, dass das im gedrängten Zeitplan der Impfzentren möglich war.» Erst in den nächsten zwei oder drei Wochen werde es anhand der Meldungen der Schulen möglich sein, abzuschätzen, wie viele Personen am 10. Januar das Bett hüten mussten.

Zuerst geplant: Impftag Ende Januar

Zahlen über Ausfälle liegen auch beim Volksschulamt noch keine vor. Amtsvorsteher Andreas Walter sagt, er rechne nicht mit grösseren Problemen. Von Seiten Pandemiebewältigung heisst es beim Kanton:

«Das Datum war der frühestmögliche Termin ausserhalb der Weihnachtsferien.»

Alle anderen Impftage seien bereits belegt gewesen. So finden an den kommenden zwei Sonntagen zum Beispiel die Kinderimpftage statt.

Am Montag startete an den meisten Orten die Schule wieder. Donato Caspari

Mitgeteilt wurde die Boosteraktion der Lehrerschaft Mitte Dezember. Die Organisation des Impftages samt kurzfristigem Aufgebot erklärt Walter mit der nationalen Kehrtwende bei der Frist zwischen zweiter und dritter Impfung. Begonnen habe die Planung für den Booster-Impftag der Lehrerinnen und Lehrer, als die sechs Monate ausschlaggebend waren. Als es Ende vergangenes Jahr plötzlich nur mehr vier Monate waren, habe man umplanen müssen. Ursprünglich sei der Impftag Ende Januar vorgesehen gewesen.

