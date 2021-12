Härtefallgesuche im Kanton Solothurn: Kein neues Zeitfenster

Härtefallbeiträge Der Kanton Solothurn öffnet kein neues Zeitfenster für Gesuche von kleinen Betrieben Im Kanton Solothurn gelten unterschiedliche Kriterien für die Gewährung von Härtefall-Unterstützung für Unternehmen, die unter der Coronakrise leiden. Ein Vorstoss im Kantonsrat verlangte hier mehr Gerechtigkeit – aber es gibt keine neue Runde für Beitragsgesuche. Urs Moser 15.12.2021, 18.49 Uhr

Auf bessere Zeiten zu warten bleibt als einziges auch den Betrieben übrig, die bisher keine Härtefallunterstützung erhielten. Tom Ulrich

Im Detail besteht in der Umsetzung des Härtefallprogramms für Unternehmen, die unter der Coronapandemie leiden, ein ziemlicher kantonaler Flickenteppich. Bei Unternehmen mit einem Umsatz über 5 Millionen sagt aber der Bund allein, wo es lang geht, weshalb der Kanton Solothurn, wo das Härtefallprogramm auf bestimmte Branchen beschränkt wurde, für Unternehmen mit einem Umsatz über 5 Millionen noch einmal ein neues Zeitfenster für Beitragsgesuche öffnete, öffnen musste.

Das sei ungerecht, fand Kantonsrätin Stephanie Ritschard (SVP, Riedholz). Unter diesen Voraussetzungen müsse man auch den kleineren Unternehmen mit einem Umsatz unter 5 Millionen noch einmal eine Gelegenheit für ein Gesuch um Härtefallbeiträge ohne branchenspezifische Einschränkungen geben. Denn sie wären ja dann bisher unter Umständen aufgrund einer falschen Annahme leer ausgegangen, gar nicht beitragsberechtigt zu sein.

Ihren entsprechenden Auftrag hatte der Kantonsrat im November für dringlich erklärt. Ein Knackpunkt dabei war aber: Das Härtefallprogramm läuft aus. Würde der Kanton noch einmal neue Gesuche entgegennehmen, liefe er Gefahr, dass sich der Bund nicht mehr an den Kosten beteiligt und der Kanton die ganzen Härtefallunterstützungen allein aus kantonalen Steuermitteln finanzieren müsste, wie der Regierungsrat zu bedenken gegeben hatte.

Der Kantonsrat in eigener Sache Zum Jahresabschluss hatte der Kantonsrat etwas in eigener Sache zu regeln: Nach der geltenden Gesetzgebung ist der Ratssekretär «auf dem Papier» dem Staatsschreiber unterstellt, obwohl er ja im Dienst des Parlaments steht. Mit einer Revision des Kantonsratsgesetzes wird nun das dreiköpfige Ratspräsidium als gemeinsames Führungsgremium etabliert, dem auch der Ratssekretär formell unterstellt ist und das die strategische Führung der gesamten Parlamentsdienste inne hat. Eine weitere Neuerung betrifft den Ratsbetrieb in Sachen Budgetberatung. Das bisher vorgesehene Differenzbereinigungsverfahren zwischen Finanz- und Fachkommissionen bei der Beratung der einzelnen Globalbudgets entfällt. Das verkürzt den Prozess, wovon man sich verspricht, dass die Verwaltung von Anfang an genauere Grundlagen ohne nachträgliche Korrekturen im laufenden Budgetprozess liefern kann. Schliesslich geht es noch um die Fraktionsbeiträge: Da es neu mit der GLP eine sechste Fraktion gibt, soll die heutige Plafonierung auf 200'000 Franken aufgehoben werden und jede Fraktion fix 10'000 Franken Sockelbeitrag plus 1500 Franken pro Fraktionsmitglied erhalten. Mit aktuell sechs Fraktionen erhöht sich die Gesamtsumme damit um 10'000 auf 210'000 Franken. (mou)

Am Mittwoch stand nun Ritschards Auftrag im Kantonsrat zur Debatte. Grundsätzlich, da war man sich eigentlich (fast) einig, hatte die SVP-Kantonsrätin kein unberechtigtes Anliegen aufs Tapet gebracht. Die Situation war inzwischen aber einigermassen verworren, denn es lagen nun diverse Varianten vor, wie diesem Anliegen Rechnung getragen werden könnte.

Der Regierungsrat hatte einen abgeänderten Wortlaut vorgeschlagen, der mit dem ursprünglichen Auftrag so gut wie nichts mehr zu tun hatte: Man wolle für den Fall neuer gesundheitspolitischer Einschränkungen für die Wirtschaft zielgerichtete Stützmassnahmen laufend prüfen.

Ritschard ihrerseits hatte aufgrund der regierungsrätlichen Ausführungen ihren Auftrag zweimal umgetextet. Es lägen bis heute keine Angaben vor, was der aktuell zur Debatte stehende Wortlaut denn nun genau bedeuten würde, bemängelte selbst Fraktionskollege Johannes Brons (Schönenwerd). Am Ende setzte sich eigentlich nur noch FDP-Sprecher Mark Winkler (Witterswil) für den Vorstoss ein. Man habe es in der Hand «für ein bisschen Gerechtigkeit zu sorgen», so sein Appell an die Ratskolleginnen und -kollegen.

Am Ende kam es aber, wie es wohl kommen musste: Es fand keine Variante eine Mehrheit, nicht einmal die doch reichlich unverbindliche des Regierungsrats. In dessen Namen gab Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss allerdings zu Protokoll, dass man davon ausgehe, dass es seitens des Bundes eine neue Härtefallverordnung mit einfacheren und klareren Kriterien geben werde und man dieser dann auch im Kanton eine neue Notverordnung werde folgen lassen.