Betrunkener Autofahrer landet in Härkingen im Mittelgäubach

Härkingen Betrunkener Autofahrer landet im Mittelgäubach Auf der Neuendörferstrasse in Härkingen hat sich ein Selbstunfall ereignet. Der Fahrzeuglenker war betrunken und wurde dabei leicht verletzt. 26.02.2023, 12.56 Uhr

Das Auto blieb nach dem Unfall auf der Seite liegen. Polizei Kanton Solothurn

Kurz vor halb fünf war ein Autofahrer auf der Neuendörferstrasse in Härkingen unterwegs. Der 31-Jährige wollte in Richtung Neuendorf fahren, kam dabei aber von der Strasse ab. Er fuhr am rechten Strassenrand über den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Nach dem Aufprall rutschte das Auto in den Mittelgäubach. Dort blieb das Auto auf der Seite liegen.