Feier zur Wahl der Solothurner Kantonsratpräsidentin abgesagt

Hägendorf Wegen Corona: Feier der designierten höchsten Solothurnerin nun definitiv abgesagt Corona lässt es heuer nicht zu, dass die designierte Solothurner Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli ihr Wahl feiern kann. Doch im Frühling oder Sommer soll der Anlass in Hägendorf nachgeholt werden. Raphael Karpf 29.11.2021, 09.59 Uhr

Nadine Vögeli wird aller Voraussicht nach nächstes Jahr den Solothurner Kantonsrat präsidieren. Die Wahl findet am 8. Dezember statt. Eine solche Wahl wird in normalen Zeiten gefeiert, jeweils in der Heimatgemeinde der neuen Präsidentin. Heuer also in Hägendorf.