Auto kommt von der Strasse ab und fliegt 20 Meter durch die Luft

In Günsberg verlor am Samstagabend ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Beide Insassen wurden dabei verletzt, wobei der Beifahrer mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden musste. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände sucht die Polizei Zeugen.

29.05.2022, 12.41 Uhr