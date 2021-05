Grundwasser belastet Kanton Solothurn führt schweizweit grösstes Nitratprojekt Gäu-Olten weiter Ziel nicht erreicht: Die Nitratwerte im Grundwasser in der Region Gäu-Olten überschreiten die vorgeschriebenen Werte. Der Kanton Solothurn führt daher das Nitratprojekt mit dem Bund weiter, wie der Solothurner Regierungsrat am Dienstag beschloss. 18.05.2021, 15.49 Uhr

Ein Bauer bringt Gülle aus. Netzer Johannes

Sauberes Trinkwasser steht nicht nur bei der Abstimmung im Juni im Fokus. Auch der Solothurner Regierungsrat befasste sich in seiner Sitzung vom Dienstag mit den Herausforderungen diesbezüglich. Denn durch die intensive Landwirtschaft in der Region zwischen Oensingen und Olten wird dort das Grundwasser übermässig mit Nitrat belastet. Der Dünnern-Grundwasserstrom versorgt rund 75'000 Einwohner und Einwohnerinnen mit Trinkwasser. Zwar wurde der Höchstwert für Trinkwasser von 40 mg Nitrat pro Liter in keiner Solothurner Trinkwasserfassung überschritten. Das strengere Qualitätsziel an Grundwasser von 25 mg Nitrat pro Liter wird jedoch verfehlt, wie der Solothurner Regierungsrat in einer Medienmitteilung schreibt.