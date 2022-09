Grüüveli Tüüfeli «Christian hätte es so gewollt!»: Die vier Bandmitglieder führen das vom verstorbenen Christian Schenker ins Leben gerufene Musikprojekt weiter Der Tod des bekannten Kinderliedermachers und Sängers Christian Schenker war für die Musiker der Band Grüüveli Tüüfeli eine herbe Zäsur, sein musikalisches Werk wollen sie nun aber weiterführen. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 30.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grüüveli Tüüfeli sind neu zu viert unterwegs: in der Mitte Gitarrist und Leadsänger Rolf Mosele, links Markus Fischer (Kontrabass) und rechts Andreas Schnyder (Schlagzeug). Es fehlt auf dem Bild das vierte Bandmitglied Beat Escher (Geige). Bruno Kissling

Die Band Grüüveli Tüüfeli erlangte dank Kinderliedermacher, Sänger und Stimmungskanone Christian Schenker nationale Bekanntheit. Nach seinem unerwarteten Tod im Mai 2021 aufgrund eines Krebsleidens – als erst 50-Jähriger – wurde es ruhig um die einst fünfköpfige Truppe. Dies soll sich nun wieder ändern.

Die vier ehemaligen Mitstreiter des unverkennbaren strubbelig rothaarigen Kinderrockstars, welche diesem über zwei Jahrzehnte die Treue hielten – und dies auch weiterhin getan hätten –, haben sich entschieden, die weitherum bekannte Band Grüüveli Tüüfeli am Leben zu erhalten. Die Musiker sind sich einig:

«Christian hätte es so gewollt.»

Aus diesem Grund erschien gestern ihr erster Song in der neuen Formation mit dem Titel «Leiterlispiel», geschrieben von Rolf Mosele. Dieser wirkte zuvor in erster Linie als Schenkers Gitarrist und Mitkomponist. «Der Song ist Resultat eines Fotoshootings, bei welchem ein Leiterli herumgestanden ist», erklärt Mosele. Dieses erinnerte die vier Musiker an das Leben mit all seinen Aufs und Abs.

Ganz untätig blieben die vier Bandmitglieder aber auch vor dem Song-Release diesen Freitag nicht. Im März 2022 gaben sie bereits als Grüüveli Tüüfeli ein Konzert im gut gefüllten Kulturzentrum Schützi in Olten. «Für uns war es eine emotionale Herausforderung», erinnert sich der Oltner Kontrabassist Markus Fischer mit wehmütigem Blick. Überhaupt ist den Musikanten der schmerzhafte Verlust ihres einstigen Musiker-Kameraden und Weggefährten noch deutlich anzumerken.

Dass es für die Band gewöhnungsbedürftig sein würde, ohne Schenker aufzutreten, sei jedoch allen bewusst gewesen. Es brauche nun Zeit, um etwas Neues entstehen zu lassen und sich als Gruppe wiederzufinden. «Unsere Rollen wie auch die Bühnendynamik haben sich geändert», so Fischer. Die hervorragende Stimmung im Zuschauerraum während des Konzertes habe ihnen jedoch geholfen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. «Das Publikum hat uns mit seinem Support die Nervosität weitgehend genommen.»

Zum ersten Mal Leadsänger und Frontmann

Insbesondere auf Rolf Mosele kommen mit der neuen Bandformation auch neue Aufgaben zu. Zum ersten Mal in seiner Musikkarriere steht der 49-Jährige als Leadsänger und Frontmann im Zentrum des Geschehens. «Ich musste zuerst herausfinden, welche Songs von Christian für mich überhaupt machbar sind», so der versierte Gitarrist und Musiklehrer.

Das neue Kinderlied «Leiterlispiel» stammt aus Rolf Moseles Feder. Bereits zu Christian Schenkers Lebzeiten beteiligte er sich häufig an dessen Kompositionen. Neu übernimmt er auch den Leadgesang. Bruno Kissling

Manche Songs würden mit ihm am Mikrofon schlicht nicht überzeugen, weshalb er diese Lieder lieber weglasse. Aus den über 20 Jahren Zusammenarbeit mit Schenker sei jedoch ein derart grosser Fundus an musikalischen Werken zusammengekommen, dass die Auswahl an passenden Liedern immer noch mehr als ausreichend sei. Mosele fügt hinzu:

«Früher habe ich mich nie richtig getraut, als Leadsänger zu fungieren – jetzt muss ich einfach.»

Der Mani Matter der Kinderlieder-Szene

«Die Zeit mit Christian füllt eine halbe Lebensgeschichte», ergänzt Fischer. Und diese halbe Lebensgeschichte ist ausschlaggebend dafür, dass die vier Männer zusammenbleiben wollen. «Wir haben so viel miteinander erlebt, sind Freunde geworden, das wollen wir nicht einfach so aufgeben.»

Ausserdem seien mit dem Liedergut von Schenker Generationen von Kindern aufgewachsen – der Kreativkopf aus Kappel sei auf bestem Weg gewesen, der Mani Matter für die Kinderlieder-Szene zu werden. Fischer:

«Wir wollen, dass Kinder auch zukünftig in den Genuss dieser Songs kommen.»

«Wir haben Christian bis zum Schluss begleitet», besinnt sich Schlagzeuger Andreas Schnyder. Im Dezember 2020, also fünf Monate bevor Schenker für immer verstummte, hätten sie noch gemeinsam geprobt. «Die Zeit bis zu Christians Tod war unheimlich intensiv.» Bis zuletzt habe man gehofft.

Es sei ein wirklich spezieller Moment gewesen, als die SMS mit der Todesnachricht gekommen sei. «Wir sind gleich nach Kappel zu seiner Familie gereist», bemerkt Mosele. Schenkers Familie unterstützt denn auch das Vorhaben der vier Musiker auf ganzer Linie. «Christian fehlt und natürlich ist er durch niemanden zu ersetzen.» Schenker war ein Unikat und für ihn sei Musik schlicht das Grösste gewesen. Der Gitarrist ergänzt:

«Christian würde mit uns auf der Bühne mittanzen, wenn er könnte.»

Schalk, wohin das Auge reicht – die Kinder dürfen sich jedenfalls auf haufenweise Bühnen-Schabernack freuen. Bruno Kissling

Aufbruchsstimmung bei den Grüüveli Tüüfeli

Aktuell sind die vier Musiker damit beschäftigt, das Projekt langsam wieder anzuschieben. «Wir forcieren aber nichts, das Ganze darf langsam wachsen», bemerkt Schnyder. Gleichwohl würden sie sich nun nach und nach bei Veranstaltern melden, um mitzuteilen, dass die Grüüveli Tüüfeli wieder unterwegs und für allerhand Bühnenschabernack zu haben seien. Und auch auf der kompositorischen Seite tut sich einiges. «Rolf hat mehrere Songs im Köcher. Und insgesamt ploppen bei uns immer mehr Ideen auf.»

Manche Anlässe, welche die Band mit Schenker erlebte, sind jedoch mit zu grosser Trauer verbunden, als dass die Truppe diese wieder aufnehmen möchte. Da wären beispielsweise die Weihnachtskonzerte. «Jedes Jahr hat Christians Familie die Location wunderschön festlich geschmückt», besinnt sich Mosele.

«Das waren magische Momente», fügt Fischer hinzu. Ohne ihn möchte das Quartett – zumindest für den Moment – keine Weihnachtsgigs geben, das Ganze wäre zu emotional. Am Schluss bleibt dem Vierer geschlossen nur noch eins zu sagen:

«Wir sind Christian einfach nur unheimlich dankbar für die Zeit, die wir mit ihm hatten.»

Seine grossartige Musik wird den Kindern von heute und morgen dank der vier Grüüveli Tüüfeli erhalten bleiben und – wie es aussieht – um weitere musikalische Streiche ergänzt. Das nächste Konzert findet bereits am Sonntag um 13.30 Uhr am Markt Aarauer Gewerbetreibender (MAG) in Aarau statt.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: 2016 am Feelgood-Festival in Niedergösgen noch zu fünft auf der Bühne. Links an der Gitarre: Rolf Mosele, vorne in der Mitte: Christian Schenker, am Schlagzeug: Andreas Schnyder, am Kontrabass: Markus Fischer und ganz rechts: Beat Escher an der Violine. Patrick Lüthy

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen