Grüner Stahl Stahl Gerlafingen lanciert CO2-neutralen Stahl – CEO Alain Creteur sagt: «Alle sprechen von grünem Stahl, aber es braucht mehr Transparenz» Alle wollen sie grün sein. Nachhaltig. Umweltschonend. Doch kaum ein Stahlwerk legt dabei seine Zahlen offen, seine CO2-Bilanz. Das ändert nun die italienische Beltrame-Gruppe, zu der auch Stahl Gerlafingen gehört. Auch weil man die Konkurrenz unter Druck setzen will. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 15.11.2022, 16.00 Uhr

Noch ist der alte Stossofen des Kombiwalzwerkes in Betrieb. Doch derzeit wird ein neuer eingebaut, der rund 20 Prozent weniger Energie verbraucht als der alte. Hanspeter Bärtschi

Grüner Stahl ist in aller Munde. Jedenfalls bei den Vertretern der Stahlindustrie. Ob in Indien, China, Deutschland, Italien, Schweden oder der Schweiz: Alle reden von grünem Stahl, von Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion. Sie müssen, gerade in Europa, denn das EU-Klimagesetz zwingt auch die Schwerindustrie zu handeln. Klimaneutralität bis 2050 ist nicht nur Ziel, sondern gesetzlich vorgeschrieben.

Was aber auffällt: Obwohl alle davon reden, ist kaum ein Stahlproduzent wirklich transparent, wenn es um seinen CO 2 -Ausstoss geht. Genau das will das Mutterhaus von Stahl Gerlafingen, die italienische Beltrame-Gruppe, jetzt ändern. Ab heute bietet man unter dem Namen Chalibria einen zertifizierten kohlenstoffneutralen, also grünen Stahl an. Als Erste im Bereich Baustahl, wie CEO Alain Creteur versichert. Noch ist das nicht möglich, ohne den Einkauf von CO 2 -Zertifikaten.

Stahlindustrie verursacht rund 8 Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstosses

Der Reihe nach: Nachhaltigkeit ist gefragt auf dem Markt. Und die Stahlindustrie ist unter Druck. Je nach Quelle wird sie für 7 bis 8 Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstosses verantwortlich gemacht. In Europa ist die Stahlproduktion für einen Viertel aller industriellen Kohlenstoff-Emissionen verantwortlich.

Den Vergleich mit der Konkurrenz braucht die Beltrame-Gruppe im Allgemeinen und Stahl Gerlafingen im Spezifischen schon heute nicht zu scheuen. Das wenigstens legen die Zahlen nahe, die das Beratungsunternehmen Roland Berger im Auftrag des italienischen Stahlproduzenten zusammengetragen hat.

Für den Ofen wird ein eigenes Gebäude gebaut.

Ganz entscheidend ist die für die Produktion eingesetzte Technologie. Die traditionelle Produktion im Hochofen verursacht pro Tonne Stahl 2,1 Tonnen CO 2 (inklusive Energiebezug und vorgelagerter Wertschöfpungskette). X-fach effizienter ist schon heute die Lichtbogenofentechnologie, bei der Schrott mit Hilfe von Strom eingeschmolzen und wiederaufbereitet wird. Im europäischen Durchschnitt verursacht diese Technologie 670 Kilogramm Kohlenstoff pro Tonne Stahl.

Beltrame ist laut Analyse schon heute besser als der Durchschnitt

Beltrame bringt es in der Gruppe auf einen Durchschnitt von 580 Kilogramm CO 2 pro Tonne Stahl – und Stahl Gerlafingen schafft dasselbe mit bloss 380 Kilogramm Kohlenstoff. CEO Alain Creteur sagt:

«Gerlafingen gehört schon heute zu den effizientesten Stahlwerken der Welt.»

Noch prägnanter kann er nicht werden, denn kaum ein Stahlproduzent ist bezüglich seiner CO 2 -Bilanz so transparent wie es die Italiener nun sind.

Beltrame und Stahl Gerlafingen ändern das nun. Man sagt nicht nur, wie viel Kohlenstoff bei Produktion einer Tonne Stahl ausgestossen wird, sondern auch in welchem Scope. Scope 1 misst sämtliche Kohlenstoff-Quellen, die sich im Besitz des Unternehmens befinden wie zum Beispiel Fahrzeuge, Öfen, Maschinen und so weiter. Pro Tonne Stahl fallen bei Stahl Gerlafingen in diesem Bereich 156 Kilogramm CO 2 an, wie Gianluca Rossi, Energiemanager von Stahl Gerlafingen, offenlegt.

Alain Creteur, CEO Stahlwerk Gerlafingen. Michel Lüthi

In Scope 2 wird der Kohlenstoff ausgewiesen, der bei der Produktion des eingekauften Stroms ausgestossen wird. Hier weist Stahl Gerlafingen eine 0 aus. Rossi begründet: «Wir kaufen nur CO 2 -freien Strom ein, der auch entsprechende Herkunftsnachweise verfügt.»

Am meisten CO 2 fällt demnach in Scope 3 an. Rund 222 Kilogramm Kohlenstoff pro Tonne Stahl fallen in diese Kategorie. Scope 3 misst indirekte oder mittelbare Emissionen in der Wertschöpfungskette von Stahl Gerlafingen. Man könnte auch von eingekauften Emissionen sprechen, Emissionen also, die bei der Produktion von Vorprodukten entstehen oder beim Transport dieser.

Stahl Gerlafingen will die Konkurrenz zu mehr Transparenz bewegen

Beeinflussen kann Stahl Gerlafingen diese Emissionen nur indirekt. Also in dem man neue Lieferanten findet, die effizienter sind. Oder neue Transportwege etabliert. So hat man zum Beispiel 2021 den Transport des aus Süddeutschland importierten Schrotts wieder auf die Schiene verlegt. Dadurch können jährlich rund 4000 Lastwagenfahrten eingespart werden.

Ziel der Transparenzoffensive, da macht CEO Alain Creteur kein Geheimnis draus, ist es auch, die Konkurrenz zu mehr Offenheit zu bringen. Er sagt: «Alle sprechen von grünem Stahl, aber es braucht mehr Transparenz.» Teil der neuen Offenheit ist auch, dass man nicht nur die Ist-Situation aufzeigt, sondern auch darlegt, wie man die CO2-Emissionen bis 2030 um 40 Prozent reduzieren will (im Vergleich mit 2015).

«Wir haben jetzt einen konkreten Dekarbonisierungsplan», sagt Creteur. Und zwar in den übergeordneten Bereichen: Produktionseffizienz, Kreislaufwirtschaft, Ökostrom und Wasserstoffprojekte. Gerade in diesen Tagen wird eine Massnahme umgesetzt im Bereich der Produktionseffizienz. Ein neuer Stossofen im Kombiwalzwerk wird installiert. Kostenpunkt: 25 Millionen Franken.

CO 2 -neutraler Stahl kostet pro Tonne 50 Franken mehr

Der neue Ofen könnte auch mit 40 bis 50 Prozent Wasserstoff anstatt mit Erdgas betrieben werden. Und er stösst rund 20 Prozent weniger CO2 aus als der alte Ofen. 20 bis 30 solche Investitionen brauche es in den fünf Jahren um die ambitiösen Ziele der Gruppe zu erreichen. Investitionen von rund 300 Millionen Franken, rund ein Viertel davon in Gerlafingen.

Auch das Thema Wasserstoff verfolgt man eng. Insbesondere in der schwedischen Stahlindustrie investiert man riesige Summen in die Entwicklung neuer Technologien. Selber zu investieren sei für Beltrame allerdings derzeit keine Thema sagt Creteur.

So lange bei der Produktion von Stahl noch CO2 freigesetzt wird, muss für den ausgestossenen Kohlenstoff Ablass geleistet werden. In Form von freiwilligen CO 2 -Emissionsgutschriften. Das macht den Stahl teurer. Chalibria wird, so Creteur, rund 50 Franken teurer sein pro Tonne als normaler Stahl, also derzeit 900 statt 850 Franken pro Tonne. Die Kunden haben die Wahl.

Das so eingenommene Geld wird übrigens in ein Wasserkraftwerk in Georgien investiert. Also in grüne Energie.

Wohl auch Anfang 2023 Kurzarbeit nötig Es kommen schwierige Zeiten auf Stahl Gerlafingen zu Seit diesem Monat befinden sich rund 70 der insgesamt gut 600 Mitarbeitenden von Stahl Gerlafingen in Kurzarbeit. Man habe sich zu dieser Massnahme gezwungen gesehen, weil die Aufträge massiv zurückgingen. Um rund 35 Prozent, konkretisiert CEO Alain Creteur. Das liege zum einen daran, dass etliche Kunden auf sinkende Preise hoffen. Zum anderen werde auch die Bautätigkeit in der Schweiz abnehmen, wie aus Gesprächen mit Zementwerken hervorgegangen sei. «Bis Ende Februar wird es schwierig bleiben für Stahl Gerlafingen», sagt Creteur. Deshalb ist es nicht auszuschliessen, dass dann für Teile der Belegschaft Kurzarbeit eingeführt werden muss. Ob dies notwendig wird, ist zum heutigen Zeitpunkt noch unklar, beantragt wird die Kurzarbeit aber sicherheitshalber sowieso. Vor grosse Probleme wird Stahl Gerlafingen insbesondere durch die im EU-Raum weit verbreiteten Energiesubventionen (Preisdeckel) gestellt. Diesen Freitag wird Creteur die Problematik der Elektrizitätskommission ElCom aufzeigen. Beltrame hat in Frankreich, Italien und der Schweiz drei Elektrostahlwerke mit ungefähr gleicher Effizienz. Allerdings waren die Stromkosten im September in der Schweiz fast doppelt so hoch wie in den Nachbarländern. Während man also pro Megawattstunde in Italien und Frankreich zwischen 240 und 250 Franken bezahlte, musste man in der Schweiz durchschnittlich 420 Franken dafür bezahlen. «Auf lange Sicht lässt sich unter diesen Vorzeichen kein Stahl in der Schweiz produzieren», sagt Creteur auf Nachfrage.

