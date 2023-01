Kampfwahl Grüne: Felix Wettstein und Christof Schauwecker

Grüne Kanton Solothurn Grüne Ständeratskandidatur: Nationalrat Wettstein muss sich Kampfwahl stellen Eine «echte Auswahl» sollen die Delegierten der Grünen haben. Deshalb fordert Kantonsrat Christof Schauwecker Nationalrat Felix Wettstein heraus. Daniela Deck Jetzt kommentieren 13.01.2023, 05.00 Uhr

Der Einzug in den Ständerat ist bei den Grünen heiss begehrt. Bild: Keystone

Die Grünen Kanton Solothurn haben grosse Pläne. Zwei Kandidaten steigen ins Rennen um die Ständeratsnomination: Nationalrat Felix Wettstein (Olten) und Kantonsrat Christof Schauwecker, Zuchwil. Das teilte die Partei am Donnerstag mit. «Ich bin gespannt, wie die Basis am 1. Februar entscheidet», sagt Parteipräsidentin Laura Gantenbein auf Anfrage. «Mit dieser einen echten Auswahl wollen wir das Interesse an der Nominierung wecken.»

Wer hier eine Konfrontation vermutet, liegt falsch. Das Schaulaufen haben die beiden Politiker mit der Parteileitung zusammen geplant, «in bestem Einvernehmen», wie alle Seiten versichern.

Nationalrat Felix Wettstein. Bild: Keystone Kantonsrat Christof Schauwecker. Bild: zvg Bild: Keystone Bild: zvg

Manöver soll Nationalratssitz sichern

Der Hintergrund des Manövers ist ernst: Es geht darum, den Nationalratssitz von Felix Wettstein zu verteidigen. Dieser ging in der Geschichte der Kantonalpartei zweimal nach jeweils einer Legislaturperiode verloren, 1995 (Marguerite Misteli) und 2011 (Brigit Wyss). Diesmal will man es nicht so weit kommen lassen, wie Wettstein sagt.

Die Ausmarchung des Ständeratskandidaten soll dabei helfen. Dass die beiden Ständeratsaspiranten gleichzeitig für den Nationalrat kandidieren werden, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Doch diese Nominationsversammlung soll erst Ende März stattfinden. Fürs Erste sollen die Delegierten nur entscheiden, wen sie ins Rennen ums Stöckli schicken sowie die Parolen für die kantonale Abstimmung im Frühling fassen.

Wettstein sagt: «Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass andere Parteien von Anfang an nur einen Namen für den Ständeratssitz ins Spiel bringen. Ich bin dankbar dafür, dass wir uns entschieden haben, die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Personen und politischen Laufbahnen zu führen.»

Ausserdem gibt Wettstein zu bedenken, dass im bürgerlich geprägten Ständerat «eine grüne Solothurner Vertretung besonders dringend» sei.

Wo bleiben die Frauen?

Im Zentrum steht eine Generationenfrage. Schauwecker ist etwa halb so alt wie Wettstein. «Dabei politisieren wir ungefähr gleich lang. Ich bin im Politbetrieb schon ‹ewigs› dabei, genau wie mein Kollege Felix Wettstein», sagt Schauwecker. Er gehörte 2005 zu den Gründungsmitgliedern der jungen Grünen.

Bei allem Gemeinschaftssinn hofft er, dass die Ständeratsnominationsversammlung in Olten ihm Sympathien in seinem neuen Wahlkreis Bucheggberg-Wasseramt einbringen wird. Bis 2021 wohnte er in der Stadt Solothurn.

Da bleibt die Frage, warum die Grünen mit einem reinen Männerticket antreten. Schauweckers Antwort deutet darauf hin, dass die Frauen nicht wollten: «Wir haben intensiv gesucht.» Grundsätzlich seien die Grünen in der Geschlechterfrage gut positioniert. «Seit es die Fraktion im Kantonsrat gibt, hatten wir beispielsweise immer eine Fraktionspräsidentin», so Schauwecker.

