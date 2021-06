Grossveranstaltungen Geimpft, getestet oder genesen: Nur so kommt man ans Schwingfest – eine andere Pilotveranstaltung ist schon durch Im Kanton Solothurn dürfen drei Pilotveranstaltungen stattfinden, um Schutzkonzepte für Grossveranstaltungen zu testen. Ein Konzert fand schon statt, am Sonntag steht das kantonale Schwingfest an. Wer dabei sein will, muss eine Reihe von Dingen erfüllen. Wir sagen, welche. Rebekka Balzarini 11.06.2021, 19.08 Uhr

Das Festgelände in Matzendorf ist schon fast parat. Bruno Kissling

Als Remo Zamarian am Freitagmorgen zurückruft, ist er noch ganz ausser Atem. Die Vorbereitungen für das kantonale Schwingfest in Matzendorf laufen noch auf Hochtouren, erzählt das OK-Mitglied am Telefon.

Dass das kantonale Schwingfest in vollem Rahmen stattfinden kann, haben die Organisatoren erst Ende Mai erfahren. Das Schwingfest ist eine von drei Pilotveranstaltungen, die der Kanton Solothurn dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldet hat und die in grösserem Rahmen stattfinden dürfen.

Hintergrund der Pilotveranstaltungen ist, dass der Bund bereits im Juli Grossveranstaltungen mit bis zu 3000 Besuchern bewilligen könnte. Dafür braucht es aber strenge Schutzkonzepte - und damit diese getestet werden können, durften die Kantone im Juni je drei Veranstaltungen bewilligen.

Getestet, geimpft oder genesen

1000 Personen dürfen sich nun dank dieser «Spezialbewilligung» am Sonntag auf dem Festgelände in Matzendorf aufhalten. Die Schwinger und ihre Betreuer, die Helferinnen und Helfer, und die restlichen Plätze werden an die Zuschauerinnen und Zuschauer vergeben.

Der Nachwuchsschwingertag am Samstag wird im Rahmen der aktuellen Schutzmassnahmen durchgeführt, und ist nicht Teil der Pilotveranstaltung. Deshalb sind am Samstag nur 300 Zuschauer erlaubt, um den Nachwuchs anzufeuern.

Auf das Festgelände dürfen die Besucherinnen und Besucher am Sonntag aber nur, wenn sie eine von drei Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen entweder ein Impfzertifikat, ein negatives Testresultat oder einen Genesungsnachweis vorlegen.

Wer kein negatives Testresultat vorweisen kann, wird vor Ort durch Fachpersonal mit einem Schnelltest getestet. Der administrative Aufwand im Vorfeld sei beträchtlich, erzählt Zamarian. «Die Datenerhebung ist eine Herausforderung. Wir haben die Anmeldeformulare bereits an die Vereine und die Helferinnen und Helfer geschickt, damit sie sich registrieren können».

Weiter habe das OK ein Schutzkonzept erarbeitet und einfach verständliches Informationsmaterial vorbereitet, um alle Anwesenden auf die Schutzmassnahmen hinzuweisen. Aber trotz dieses zusätzlichen Aufwands sagt er: «Wir sind total motiviert, ein tolles Fest auf die Beine zu stellen».

Aufbau für das Schwingfest in Matzendorf. Bruno Kissling Hier treffen die Schwinger aufeinander. Bruno Kissling Die Plätze werden bewässert. Bruno Kissling Alles muss schön aussehen für den Event. Bruno Kissling Bruno Kissling Die Tische stehen samt Sonnenschutz bereit. Bruno Kissling

Testzentrum im Konzertsaal Solothurn

Bereits vorbei ist die Pilotveranstaltung, die das Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) durchgeführt hat: Ein Sinfoniekonzert im Konzertsaal in Solothurn.

Das Benefizkonzert für das Solothurnische Zentrum Oberwald durften 350 Personen verfolgen, gekommen sind schliesslich etwas mehr als 100. Auch für das TOBS war der Konzertabend mit einem Mehraufwand verbunden, erklärt Verwaltungsdirektor Florian Schalit.

Etwas mehr als 100 Besucherinnen und Besucher kamen am Donnerstag in den Konzertsaal Solothurn. Hanspeter Bärtschi / SZ Wer das Sinfoniekonzert besuchen wollte, musste die Kontaktdaten am Eingang hinterlassen und einen Impf- Test- oder Genesungsnachweis vorlegen. Hanspeter Bärtschi / SZ Für Personen ohne Nachweis wurde im Konzertsaal ein Testzentrum eingerichtet. Besucherinnen und Besucher konnten sich mit einem Schnelltest testen lassen. Hanspeter Bärtschi / SZ Nach dem Test heisst es: 15 Minuten draussen warten... Hanspeter Bärtschi / SZ ... und danach den negativen Test dem Personal vorlegen. Hanspeter Bärtschi / SZ Nur wer geimpft, getestet oder genesen ist, erhält Zutritt zum Konzertsaal. Hanspeter Bärtschi / SZ

Am Eingang mussten Kontaktdaten erfasst, Impf-, Genesungs- und Testnachweise kontrolliert werden. Im Eingangsbereich des Konzertsaals wurde ausserdem ein kleines Testzentrum eingerichtet, wo sich die Besucherinnen und Besucher mit einem Schnelltest vom Personal des Zentrums Oberwald testen lassen konnten.

«Wir haben den Mehraufwand gerne in Kauf genommen, um den Besuchern ein tolles Programm zu zeigen», so Schalit. Immerhin waren laut dem Verwaltungsdirektor zwei Weltstars in Solothurn zu Gast: Am Donnerstag leitete Bertrand de Billy das Orchester des Stadttheaters, und der Harfenist Xavier de Maistre spielte gemeinsam mit dem Orchester.

Intendant Dieter Kaegi freute sich, dass das TOBS kurz vor der Sommerpause noch einmal ein etwas grösseres Publikum empfangen durfte. «Das ist ein guter Abschluss vor der Sommerpause, und nun schauen wir hoffnungsvoll in den Herbst», sagte er. Und der technische Leiter Günter Gruber fügte an: «Wir hoffen, dass wir den Spielplan im Herbst in vollem Umfang zeigen dürfen, und zwar vor maximalem Publikum.»

Eine weitere Pilotveranstaltung im Konzertsaal gibt es im Kanton am 25. Juni: Dann spielt das Stadtorchester Solothurn.